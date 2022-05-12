世卫再质疑中国“清零” 呼吁朝鲜接受疫苗援助

（德国之声中文网）谭德赛（Tedros Adhanom Ghebreyesus）5月17日在一次媒体吹风会上称，中国的"清零"策略无法持久下去。

这位世卫组织总干事说："我们对病毒有了更好的认识，也有了更好的工具，包括疫苗，因此应对病毒的方式应该与大流行之初有所不同"。他说，新冠病毒与2019年底被发现之时相比，有了显著的变化。当时中国以严格封锁的方式基本阻断了其传播。

谭德赛透露，世卫组织已多次向中国官员提供了防控疫情的有关建议，但是"对政策的选择是每个国家自己的决定"。

被批“不负责任”

一周前，这位世卫组织负责人针对中国的"清零"政策首次表态，引起北京不满。谭德赛5月10日表示，中国需要考虑转变策略，因为"清零"策略是"不可持续的"。

中国外交部发言人赵立坚在5月11日的例行记者会上对此做出回应称， "中国是世界上疫情防控最成功的国家之一，这是国际社会有目共睹的事实"，并表示，中国希望有关人士"不要发表不负责任的言论"。

谭德赛的言论在中国社交媒体引起了舆论发酵，联合国官方微博此后删除了相关内容。

在中国此轮疫情的重灾区上海，当局在防疫中严苛和混乱不合理的措施在民众中引发怨愤。大部分居民被迫足不出户已长达数周，食品紧缺、就医困难。

世卫组织紧急事务主任瑞安（Michael Ryan）周二表示，世卫认识到中国近期面对应对奥密克戎疫情的艰难局面，并赞扬当局将死亡人数控制在非常低的水平。

"我们理解为什么中国一开始的反应是努力把感染减少到尽可能低的水平。但这一策略无法持久，应对策略的其它因素应该得到更多重视。"瑞安指出，应继续推进接种疫苗，并强调对任何国家来说，"仅靠强力压制的策略都不是走出疫情的可持续之路"。

呼吁朝鲜分享数据

谭德赛还表示，世卫组织在积极说服朝鲜和厄立特里亚开始在国内接种新冠疫苗。它们是目前全球尚未大规模施打疫苗的最后两个国家。

世卫组织对朝鲜疫情进一步扩散的风险深表忧虑。谭德赛说，该国居民都未接种疫苗，患有潜在疾病的人数也令人担忧，他们面临重症的风险。

他还表示，世卫组织已要求朝鲜分享有关疫情的更多数据，但尚未得到回应。朝鲜上周首次公布该国发现新冠病例，官方称目前已有170万人出现发烧症状。该国不具备足够的检测能力，无法确珍大量新冠感染。但外界专家认为，大多数人的发烧症状正是由新冠病毒引起的。

谭德赛表示，世卫组织已提出向朝鲜和厄立特里亚提供疫苗、药物、检测试剂及技术支援，但两国领导人都未做出回应。瑞安表示，在朝鲜和厄立特里亚这样的国家，新冠病毒一旦在未被发现的情况下发生传播，可能会加速新变种的出现。然而除非有关国家接受帮助,否则世卫组织也无能为力。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 最悲惨的事情 这是14岁的朱利叶斯·加尔萨（Julius Garza）。他在疫情中失去了养父大卫·加尔萨（David Garza）。朱利叶斯比弟弟记得更清楚，2015年养母和养父收养他们的那天之前，生活是什么样子。他说：“爸爸死亡是迄今为止发生在我身上的最悲伤的事情。我永远无法释怀。”

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 纪念爸爸 朱利叶斯和他12岁的弟弟艾丹为死于新冠肺炎的养父祈祷。每月30号，全家人都会举行纪念仪式，共同缅怀大卫·加尔萨的一生。2020年12月30日，他在德克萨斯州的康弗斯（Converse）死于新冠肺炎。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 如何消化痛苦？ 养母玛格丽特和养子朱利叶斯紧紧相拥。他的生母抛弃了他们哥儿俩。他们的生父因性侵他们的继妹而入狱。他们由此进入收养家庭系统。有了这么多艰难经历的朱利叶斯，现在尽力试图面对和消化失去养父的痛苦。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 无法弥补的损失 2020年5月，在伊利诺伊州马特森市（Matteson），13岁的贾斯蒂斯·麦高恩（Justise McGowan）也因新冠病毒失去了父亲史蒂文·麦高恩（Steven McGowan）。爸爸生日那天，她坐在台阶上。新近，美国死于新冠肺炎人数突破100万。拜登总统在电视讲话说：100万例新冠死亡，100万张家庭餐桌旁出现一张空椅，每一个都是无法弥补的损失。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 “她做了他会做的事情” 贾斯蒂斯的头靠在母亲桑德拉肩膀上。丈夫史蒂文去世后，桑德拉·麦高恩-瓦茨（Sandra McGowan-Watts）试图尽可能保持女儿贾斯蒂斯的生活习惯。去夏，修剪花园灌木的时间到了，贾斯蒂斯找到了父亲的绿篱修剪机，立刻开始了工作。桑德拉说，“她做了他会做的事情”。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 一个共同的传统 贾斯蒂斯从烤箱里取出一盘烤好的饼干，回忆起她和爸爸曾有的传统。许多儿童的生活一夜之间剧变，不得不面对情感上的挑战。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 成千上万儿童至少失去父母一方 各级政府的计划中都未包含对像朱利叶斯和艾丹兄弟这样因新冠大流行瘟疫而至少失去一个主要照顾人的美国儿童做登记。研究人员估计，相关儿童超过21.3万。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 “就像触摸一朵云” 艾丹常用现在时态提到爸爸，仿佛大卫仍坐在客厅对面他最喜欢的那把扶椅上，叫这个12岁的孩子过来看《星球大战》系列。艾丹说：“他这么开心。每回拥抱他时，我都会觉得自己就像在触摸一朵云。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 永远回不去了 艾丹、朱利叶斯和玛格丽特对着他们称为“那个容器”的大卫的骨灰盒祈祷。失去他们的爸爸后，玛格丽特确保养子们得到心理咨询。即使疫情终会终结，像她这样的家庭仍会受到的深刻而持久的影响。她说，“我们的‘常态’会和他人的不同，因为，我们失去了一个亲人”。 作者: Kevin Mertens



（美联社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。