 世卫再推溯源调查 吁中国分享原始数据 | 科技环境 | DW | 13.08.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

世卫再推溯源调查 吁中国分享原始数据

为了展开新冠病毒起源的第二阶段调查，世卫周四敦促中国分享与最早病例相关的原始数据，让世卫能展开下一阶段调查。此外，一部丹麦的纪录片揭露了世卫专家与中国专家在疫情起源调查中的歧见。

Schweiz Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus

在阅读了第一阶段的报告后，世卫秘书长谭德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 认为，专家小组今年初对武汉病毒研究所实验室的调查还不够深入。

(德国之声中文网) 世卫组织12日敦促中国分享与最早的新冠病例相关的原始数据，以恢复对新冠病毒起源的调查，并发布信息以解决有争议的实验室外泄理论。

世界卫生组织强调，揭露这个过去一个世纪以来最严重的大流行病的起源是「极其重要的」，自2019年12月新冠病毒出现在武汉以来，该病毒已造成至少430万人死亡，并打击了全球经济。

中国7月曾表示，不接受世卫组织的第二阶段溯源计划，指计划透露出对常识的不尊重和「对科学的傲慢态度」。

面对北京的反击，世卫呼吁中国政府提供「所需的所有数据和访问，以便尽快开始下一阶段研究」。在一份关于推进第二阶段病毒起源调查的声明中，世卫组织坚持认为搜索不是 为了「归咎于人的工作」或为了满足政治上的需求。

世卫组织表示：「下一个阶段的研究将包括进一步检查来自最早病例的原始数据和来自2019年潜在早期病例的血清。获取数据对于发展我们对科学的理解至关重要。」

世卫组织说，它正在与几个通报於2019年储存的生物标本中检测到新冠病毒的国家合作。该组织举例表示，在意大利，它已经促进了国际实验室的独立评估，其中包括对疫情爆发前的血液样本进行盲目的重新测试。

世卫组织说：「分享原始数据并允许在意大利以外的实验室，对样本进行重新测试，体现了最佳的科学团结，这与我们鼓励包括中国在内的所有国家支持的做法没有区别，这能让我们迅速和有效地推进对病毒起源的研究。」

中国就实验室外泄假设致函世卫

在阅读了第一阶段的报告后，世卫秘书长谭德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 认为，专家小组今年初对武汉病毒研究所实验室的调查还不够深入。长期以来，新冠病毒从实验室外泄的假设被称为右翼阴谋论，并遭到中国政府的强烈反对，但支持这一假设的态势却越来越猛。

China Wuhan | Coronavirus | WHO Untersuchung | Peter Ben Embarek

与此同时，今年初率领国际考察团前往武汉进行调查的丹麦科学家恩巴雷克 (Peter Ben Embarek) 在丹麦公共电视台TV2制作的一个记录片中表示，一名实验室员工在野外取样时被感染，属于病毒如何从蝙蝠传给人类的可能假设之一。

美国前总统特朗普在任时常常强调这个假设，而美国现任总统拜登上任後，也要求该国情报单位对包含实验室外泄假设在内的几个理论进行为期三个月的调查。

世卫组织表示：「中国和其他成员国已经就进一步研究新冠病毒是否从实验室外泄的假设致函世卫组织。他们认为病毒起源的相关研究被政治化了，甚至称世卫组织是由于受到政治压力才采取相关行动。为了更了解「实验室外泄」的假设，世卫必须获得所有数据，考虑科学的最佳做法，并研究世卫组织已经建立的机制。」

此外，世卫组织还补充说，分析和改进实验室安全和协议，对全球的集体生物安全和安保非常重要。

丹麦纪录片揭露世卫专家与中国专家的争论

与此同时，今年初率领国际考察团前往武汉进行调查的丹麦科学家恩巴雷克 (Peter Ben Embarek) 在丹麦公共电视台TV2制作的一个记录片中表示，一名实验室员工在野外取样时被感染，属于病毒如何从蝙蝠传给人类的可能假设之一。

DW.COM

CNN在5日报导，美国情报机构正在解析一个基因数据库，希望藉此增加对新冠病毒起源的了解。然而，美国病毒学专家对此却抱持怀疑态度，而中国则有数千万网民要求世卫调查美国另一个实验室。

世卫秘书长谭德塞15日要求中国政府协助第二阶段的新冠病毒起源调查，并要求北京提供更多相关的原始数据。他也表示，世卫需要针对病毒是否从实验室外泄进行更多调查。

一个名为“巴黎小组”的非正式科学家团体周一发表公开信，呼吁对新冠病毒起源进行全面调查。公开信表示希望中国能够参与合作，但是如果北京政府拒绝配合，各国应该寻求“第二条道路”，在其它组织和机制的协调之下进行溯源调查。

他表示，可疑的蝙蝠不是来自武汉，唯一可能接近它们的人是武汉病毒研究所实验室的工作人员。他还透露，直到该任务结束前的48小时，国际和中国科学家仍无法就报告中提及实验室外泄理论的内容达成共识。

恩巴雷克表示，世卫专家小组在与中国科学家进行交流之后，才获得访问对蝙蝠进行研究的两个实验室的许可。他在纪录片中表示，在访问两个实验室时，世卫专家应该有权做讲解，并且能够发言和提出他们想问的问题，但他们却没有机会查阅任何文件。

他还说，被怀疑是带有新冠病毒的那类蝙蝠没有一只是在武汉周围的野外生活。他说，唯一有可能接近这类的蝙蝠的人是武汉病毒研究所的雇员。

(法新社、美联社) 

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

February 10, 2021*** WHO team member Peter Ben Embarek (C) and other members of the group arrive at Tianhe International Airport to leave Wuhan in China's central Hubei province on February 10, 2021, after the World Health Organization (WHO) team wrapped up its investigation into the origins of the COVID-19 coronavirus. (Photo by Hector RETAMAL / AFP)

美国继续病毒溯源调查 中网民要求世卫调查美实验室 07.08.2021

CNN在5日报导，美国情报机构正在解析一个基因数据库，希望藉此增加对新冠病毒起源的了解。然而，美国病毒学专家对此却抱持怀疑态度，而中国则有数千万网民要求世卫调查美国另一个实验室。

U.S. Secretary of State Antony Blinken arrives at the Kuwait International Airport in Kuwait City, Kuwait, Wednesday, July 28, 2021. Kuwait, along with Qatar, is one of several countries being eyed as possible hosts for thousands of Afghans who worked for the United States and want to be relocated to the U.S. before the complete withdrawal of American troops. Blinken flew in from India, where he met in New Delhi with Indian Foreign Minister Subrahmanyam Jaishankar and sought to strengthen a regional front against Beijing’s assertiveness in the Indo-Pacific and their cooperation in Afghanistan. (Jonathan Ernst/Pool via AP)

布林肯会见世卫总干事 支持更多病毒起源研究 29.07.2021

美国国务卿布林肯周三在科威特会见了世界卫生组织总干事谭德塞，表明美国支持在中国进行新冠病毒起源的研究。此次会面不在先前公告的布林肯行程上。

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der WHO, spricht bei einem bilateralen Treffen mit dem Schweizer Bundesrat und Gesundheitsminister Berset zur Unterzeichnung der BioHub-Inmitiative am Rande der Eröffnung der 74. «World Health Assembly» (WHA) im WHO-Hauptquartier. Die Initiative schlägt die Aufbewahrung von Corona-Erregern in einem Labor in Spiez für die globale Forschung am Coronavirus vor. +++ dpa-Bildfunk +++

世卫秘书长：中国需提供更多新冠病毒起源的原始数据 16.07.2021

世卫秘书长谭德塞15日要求中国政府协助第二阶段的新冠病毒起源调查，并要求北京提供更多相关的原始数据。他也表示，世卫需要针对病毒是否从实验室外泄进行更多调查。

广告

经济纵横

滴滴等企业近期遭受一系列监管措施后，股价严重下挫

中国新立法计划 企业将受更严格监管

中国国务院8月11日公布了2021-2025年度的《法治政府建设实施纲要》，提出要针对科技创新、反垄断、文化教育以及“涉外法治”等“重要领域”加强立法。路透社及法新社都认为，这意味着北京对经济界的监管力度将进一步加大。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  