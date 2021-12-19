世卫再发奥密克戎警告 多国考量重新颁布禁令

(德国之声中文网) 世界卫生组织（WHO）的首席科学家斯瓦米纳坦 (Soumya Swaminathan) 周一（20日）说，最新的变种病毒奥密克戎 (Omicron) 比Delta变种病毒传播得更快，并在已经接种疫苗或已经在染病毒後康复的人中会再次造成感染。

斯瓦米纳坦补充说，从早期的证据中得出奥密克戎所造成的症状，比之前的病毒株造成的症状轻是「不明智的」。她向驻日内瓦的记者表示：「随着染疫数字持续上升，所有的卫生系统都将面临压力。」

她说，奥密克戎正在成功地躲避一些免疫反应，这意味着在许多国家推出的加强针计划，应该针对免疫系统较弱的人。世卫秘书长谭德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 周一（20日）在例行记者会上说：「现在有一致的证据表明，奥密克戎的传播速度明显比Delta变种病毒还快。而且接种过疫苗或染疫後康复的人，更有可能被突破感染或再次被感染。」

他们的评论与英国伦敦帝国学院的研究结果相呼应。该学院上周表示，奥密克戎造成再次感染的风险比其他病毒株高五倍以上，而且没有数据显示奥密克戎的传播速度比德尔塔还更温和。

虽然一些抗体防御已被奥密克戎破坏，但人们一直希望T细胞（免疫反应的第二支柱）能够通过攻击受感染的人体细胞来预防重症。世卫组织专家·阿卜迪·马哈穆德（Abdi Mahamud）补充说：「尽管我们看到中和抗体的减少，但几乎所有的初步分析都显示T细胞介导的免疫力仍然完好无损，这就是我们真正需要的。」

结束疫情有望吗?

在短期内，谭德塞说，庆祝节日在许多地方将导致「病例增加，卫生系统不堪重负，更多的人死亡」，所以他敦促人们推迟聚会。他说：「取消活动总比失去生命来得好。」

但是世卫组织团队也向疲於应对这波新疫情的各国提供一些希望，那就是他们预测2022年将是新冠疫情结束的一年。世卫组织表示，目前药厂正在研发第二代和第三代疫苗，以及抗菌治疗和其他创新疗法的进一步发展。

世卫组织最高应急专家瑞恩 (Mike Ryan) 在例行记者会上说：「我们希望将这种疾病变成一种相对温和的疾病，易于预防，易于治疗。如果我们能将病毒传播控制在最低限度，那么我们就能结束这场疫情。」

谭德塞也表示，中国在2019年底首次发现新冠病毒後，仍必须主动提供与其来源有关的数据和信息，以帮助今后的应对工作。他说：「我们需要继续下去，直到我们了解新冠病毒的起源。我们需要更加努力，因为我们应该从这次发生的事情中学习，以便在未来做得更好。」

多国考虑重新颁布新冠禁令

英国首相约翰逊 (Boris Johnson) 周一表示，在荷兰执行第四次新冠封锁措施与其他欧洲国家也考虑在圣诞假期间施行限制之际，英国政府也将收紧遏制新冠病毒传播的相关措施，以减缓奥密克戎的传播。

在英国媒体报道英国可能在圣诞节后实施新的限制措施后，约翰逊说英国疫情状况「极其困难」，伦敦的住院人数正在急剧上升。路透社报导，约翰逊在一次内阁会议后说：「我必须对英国公众和所有人说，如果我们必须采取保护公众的措施，我们将不排除进一步的可能性。」

奥密克戎变种病毒正在欧洲和美国迅速传播，在伦敦和其他地方每两三天感染人数就会增加一倍，这个现象也造成金融市场的严重损失，这些市场担心新一波疫情会对全球经济复苏造成影响。

目前为止，全球至少有89个国家通报奥密克戎案例。奥密克戎所导致的症状严重程度仍不清楚。不过，在圣诞假期颁布任何限制都会对英国政府造成很高的政治代价，因为英国首相约翰逊和他的工作人员去年因违反禁闭规定而受到公众批评。

当被问及有关政府是否将禁止室内社交活动和限制旅游时，约翰逊说：「我们正在考虑各种事情，我们将不排除任何可能性。」荷兰首相吕特（Mark Rutte）18日下令关闭除必需品以外的所有商店，还有餐馆丶理发店丶健身房丶博物馆和其他公共场所，直到至少1月14日。

根据一份拟议步骤草案，德国计划从12月28日开始限制私人聚会，最多不超过10名已接种疫苗或染疫後康复的人。该文件还说，进入餐馆的人仍将限于能够提供疫苗接种或康复证明的人。爱尔兰17日下令酒吧和餐馆在晚上8点关闭，并减少所有公共活动的容量。据意大利报纸19日的报道，意大利也在考虑新的限制措施。

(路透社丶法新社)

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