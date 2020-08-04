 世卫先遣小组完成在华使命　 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.08.2020

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世卫先遣小组完成在华使命　

世卫组织表示，三周前向中国派出的先遣小组已经完成使命，为进一步确定病毒来源奠定了基础，下一个人数更多的国际小组将前往武汉视察。世卫未透露国际小组的组成及何时开始工作。

Tedros Adhanom Ghebreyesus (Getty Images/Afp/F. Coffrini)

世卫总干事谭德赛：赴华调查病毒起源的先遣小组已完成工作

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世卫组织派出的两位专家将与中国专家合作确定调查范围和日程。中国外交部发言人赵立坚谴责美国"热衷于甩锅抹黑"。

全球新冠确诊数与病亡案例持续飙升，世卫周一再发布警告，表示全球距离新冠疫情结束那天仍十分遥远，并透露下周将派遣专家到中国，调查病毒源头。

（德国之声中文网）世卫组织发言人林德梅尔本周二表示，在为期三周的使命中，世卫组织向中国派出的二人先遣小组与中国专家进行了深入讨论，并收到有关流行病学研究、生物遗传分析与动物健康研究方面的新信息。这两位动物健康和流行病领域的专家还和武汉的病毒学家和科学家进行了视频讨论。

据路透社报道，林德梅尔说，上述使命为一个由中国和国际专家组成的更广泛的国际小组研究新冠病毒如何从动物传至人类奠定了基础。世卫已经和中国当局一起为国际小组起草了工作方案，但尚未公开。他没有就国际专家小组的组成和工作时间提供更多细节。

路透社指出，更广泛的国际专家小组如何组成是一个敏感的问题，如果排除美国专家必将招致争议。另外一个问题就是，中方在多大程度上允许这些专家在境内调查研究。美国总统特朗普和国务卿蓬佩奥曾说新冠病毒可能源于武汉的一个实验室，尽管他们没有拿出任何证据。中国对此予以否认。科学家以及美国情报机构都认为新冠病毒产生于自然。

８月３日，世卫总干事谭德赛在记者会上已表示，赴华调查病毒起源的先遣小组已完成自己的工作，为进一步确定病毒来源奠定了基础；流行病学研究将在武汉开始，以确定早期病例的潜在感染源。他还称，世卫准备派遣一个专家人数更多的国际小组视察新冠爆发地区武汉，并提到国际小组的"职权范围"已由世卫和中方起草。谭德赛没有公布具体细节。

世卫组织突发卫生事件规划执行主任Mike Ryan博士本周一表示，"警报在（武汉）触发的事实并不一定意味着那里就是这一疾病从动物跳到人身上的地方。"



乐然／达扬（路透社等）

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