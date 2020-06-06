世卫修正建议 大力推荐戴口罩防疫

（德国之声中文网）世界卫生组织已改变在新冠疫情期间戴口罩的立场。为了控制感染，世界卫生组织在日内瓦表示，现在建议人们在人多的公共场所戴口罩。该建议也适用于通常难以保持距离的地方。世卫组织总干事谭德塞列举了地方公共交通和其他封闭和人多的区域为例。

谭德塞补充说："我们还建议60岁以上或有相关病史者在所有容易感染病毒的公共场所都戴上医用口罩。" 此前世卫组织的立场是，只有病人和照顾病人的人戴口罩才有意义，不建议全民戴口罩。此外，世卫组织还公布新原则，非医用口罩应该至少使用三层不同的材料制成。

"错误的安全感"

同时，世卫组织还提醒人们不能仅依靠戴口罩来预防感染。该组织认为口罩只是多种预防措施之一，不能取代保持社交距离和注意手部卫生等措施。如果用不干净的手触摸口罩造成口罩被污染，甚至会增加感染的风险。谭德塞强调："口罩会给人一种错误的安全感。"

他还表示，有必要继续对感染者实施隔离，追踪接触史和并对疑似病例做检测。这位世卫组织负责人说："对任何一个国家来说，这都是预防新冠病毒的最佳措施。"据美国约翰·霍普金斯大学提供的数据，全球范围内有670多万人新冠病毒测试呈阳性，近40万人死于感染。德国的罗伯特·科赫研究所（Robert Koch Institute）公布的最新统计数据，在德国有8646人因新冠肺炎病亡，目前有大约6000人被确诊感染。

李京慧/张筠青 (德新社、法新社)