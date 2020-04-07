世卫争议延烧 美再威胁缩减预算

（德国之声中文网） 美国总统特朗普周三再次威胁要缩减美国贡献给世卫的年度预算，并同时批评中国给世卫的年度预算比美国少很多。特朗普也重申，中国在新冠疫情爆发初期，应该实时反应并更清楚与国际社会分享病毒传播的相关讯息，这样国际社会才能在疫情扩散后，做出适当应对。

美国国务卿蓬佩奥也在白宫的例行记者会上强调，美国非常慷慨的协助世卫及其他国家对抗新冠病毒。他说：「我们正在重新审视美国贡献给世卫的年度预算。」 然而，蓬佩奥并未清楚解释美国重审预算的细节。美国目前一年约贡献4亿美元的预算给世卫。

此前，谭德赛在记者会上回应特朗普前一天的失职指控，呼吁全球应该一同面对新冠病毒，并警告将新冠疫情政治化是有如引火自焚，而互相指责或批评也会使全球的病亡人数持续攀升。他说：「当全球的合作出现裂痕时，这便让新冠病毒有机可趁。 所以请别将新冠疫情政治化，因为这是我们唯一能战胜病毒的方式。」

同一天，法国总统马克龙的办公室针对美国与世卫的最新争端发表评论，表示马克龙全力支持世卫，并重申法国拒绝让世卫陷入中美的政治角力。他的办公室发言人说：「马克龙表达对世卫的信任与支持，并强调拒绝让世卫卷入中美的政治搏斗。」

专职替世卫筹年度预算的瑞典前总理比尔特（Carl Bildt）则向德国之声表示，世卫未来会重新审视其处理新冠疫情的方式，但目前最重要的是对抗眼前的危机。他强调，世界各国多次批评世卫这次处理新冠疫情的方式，并指控世卫太仰赖中国所公布的数字。但是每个非政府组织都得仰赖成员国所提供的信息，因为这是非政府组织的天性。然而，世卫未来会重新审视其处理新冠疫情的方式。」

美国疫情趋缓

美国白宫的新冠疫情团队专家勃克斯（Deborah Birx）表示，美国目前实行的保持社交距离措施似乎已让纽约、底特律、芝加哥与波士顿等地的疫情出现缓和的迹象。她引用美国华盛顿大学所预测的美国整体病亡人数，表示该校将整体病亡人数预测值从8万6千人调降至6万1千人。她强调：「美国人民目前所遵循的保持社交距离准则将有效降低美国的整体病亡人数。」

但她也警告，虽然美国的整体数据有逐渐趋缓的现象，但现在病毒仍在各地流窜。目前为止，美国周三新增了29875起确诊案例与1895起病亡案例，将累计的确诊与病亡数字提升至430210与14736。

美国的纽约州再次创下新冠疫情爆发以来，最高的单日病亡人数。纽约州周三通报了779起病亡案例，这也将该州的累计病亡数字提升至6268。纽约州长古默（Andrew Cuomo）表示，这个数字已是该州911恐怖攻击时死亡人数的两倍。

科默说：「我经历过911恐怖攻击，而我以为我这辈子再也不会目睹那样的悲剧。我们现在所收到的不只是坏消息，而是非常惨的消息。」

虽然纽约州的住院人数有逐渐趋缓的趋势，但是科默警告，即便住院人数开始下降，纽约州的病亡人数仍有可能持续上升，因为病亡人数代表的是该州所有长期仰赖呼吸器维持生命的新冠病人。他也说，纽约州可能有不少在家中因新冠病毒死亡的人，并没有被加到官方的病亡数字内。

土耳其确诊案例暴增

此外，土耳其卫生部长周三表示，该国在过去24小时增加了4117起确诊案例与87起病亡案例，将累计的确诊与病亡数字提升至38226与812。其中，有1492个病人正在接受紧急救助，包含995个插管治疗的病人。与此同时，世卫表示，土耳其过去一周确诊案例暴增，呼吁全球提高警戒。

另一方面，墨西哥也传出至少有20名医护人员确诊感染新冠病毒，这是墨西哥在疫情爆发以来，第二次传出有大规模医护人员感染的事件。该国卫生部长表示，这起大规模感染并非爆发于同一个医院内，而是由一名感染的病患与两名医生分别感染了将近20名医护人员。

同一天，意大利官方表示该国的重症监护医疗系统所承受的压力正在持续缓解。意大利周三通报的出院人数达到2099，这也是疫情爆发以来，意大利单日通报最高的出院人数。此外，意大利也创下过去一个月来最低的病亡人数。该国周三通报了542起病亡案例，不过该国周三通报的确诊案例却小幅上升至3836。

中国国家卫健委周四通报了63起新的确诊案例与2起病亡案例，将中国累计的确诊与病亡数字提升至81865与3335。所有新的确诊案例中，有61起是境外输入，2起发生在广东的本土案例。此外，中国也增加了56个无症状感染者，其中有28个是境外输入，15个案例则是于当天转为确诊案例。

杨威廉/邹宗翰 （综合报导)