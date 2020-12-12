 世卫专家: 追踪新冠起源不是寻找罪魁祸首 | 科技环境 | DW | 16.12.2020

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科技环境

世卫专家: 追踪新冠起源不是寻找罪魁祸首

世界卫生组织专家团队中唯一的德国人告诉美联社，追踪新冠病毒起源是为了更了解过去发生过什么，试图借此降低未来风险。

Fabian Leendertz vom Robert Koch-Institut

由世界卫生组织筹组的专家团队当中，雷恩德尔茨是唯一的德国人

DW.COM

世卫组织组建了一支专家团队，和中方合作调查新冠疫情的源头。《法兰克福汇报》认为，这一调查如同置身政治地雷区，举步维艰。《明镜周刊》则采访了世卫组织流行病学家，讲述她在疫情初期去武汉的所见所闻。

德国何时能开始接种新冠疫苗目前尚不清楚。根据目前的状况，欧洲层面的审批要到12月底才能完成，德国现在就已经心急如焚。

欧洲药品管理局最近一直面临巨大压力。现在，该机构决定提前对BioNTech-辉瑞的新冠疫苗的上市审核评估做出决定。

(德国之声中文网) 世界卫生组织组织了10名国际专家，将派遣他们到中国与中方研究人员共同调查新冠疫情的起源。这支专家团队中唯一的德国人——来自科赫研究所（RKI）的动物医学家雷恩德尔茨 (Fabian Leendertz)在12月15日接受美联社采访，他说此行目的是搜集资料，为未来疫情爆发做好准备。

他说: 「这真的不是要找哪个国家来怪罪。」他说这是为了「试图理解发生了什么事，而了解若根据这些数据，我们可以尝试降低未来风险。」

雷恩德尔茨表示，世界卫生组织专家团队已经与中国科学家开启讨论，预计在下个月前往中国。专家团队很有可能从最早爆发新冠疫情的武汉开始调查，但是详细行程目前尚未确定。

雷恩德尔茨过去曾经参与过在西非追踪埃博拉病毒的行动。他说虽然他会很乐意和其他科学家一起进行一个「像是印第安纳琼斯任务」的田野调查，但是这次「更重要的是与中国同事团队合作，一起分辨下一个必要行动，以及如何持续。」

雷恩德尔茨也对中国「杰出的研究者」有信心，说中国透过全面性的疾病监控系统所搜集的资料会很有价值。他举例，医院的X光片让研究团队更了解新冠肺炎患者的X光成像，「会是很好的线索。」

Fabian Leendertz vom Robert Koch-Institut

德国专家雷恩德尔茨曾在西非追踪过埃博拉病毒起源

追踪新冠病毒比追踪埃博拉更难

他说，这项任务的其中一个难题是，由于新冠病毒患者的症状十分多样，和流行性感冒或其他疾病的病征又十分接近，导致追踪新冠病毒的传染链比追踪病征清楚又强烈的埃博拉病毒传染链困难许多。

雷恩德尔茨说，科学家会检视首个新冠病例确诊之前储存的医学样本，了解新冠病毒是否比先前以为的还要更早出现。他说: 「接着我们会看线索如何带领我们，会前往其他城市、或者留在武汉，看它前往何方。」

他说，追踪新冠病毒曾经感染过哪些动物会是关键，为此专家团队将会需要更多蝙蝠或其他可能感染过新冠病毒的动物样本。

雷恩德尔茨表示，所有旅行到中国的人都会面临两周的隔离期，关于隔离期结束后的工作范围，目前还未被告知有任何限制。他说预计专家团队在中国的调查会为期四到五週。

他说，在调查结束后将会产出一份报告，但「我非常确定它不会给予完整的答案。」他认为还很可能需要进一步的调查。

张慈/邹宗翰 (美联社)

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壓力山大的德國重症病房

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