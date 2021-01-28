 世卫专家进入武汉华南海鲜市场考察 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.01.2021

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世卫专家进入武汉华南海鲜市场考察

在中国调查新冠病毒起源的世卫组织考察团周日参观了武汉的华南海鲜市场和白沙洲市场。前者被视为与最早报告的新冠肺炎感染病例有直接关联。参观过程并未公开，因为媒体人员被禁止进入市场，考察团也没有接受记者采访。

China | WHO-Team besucht den Huanan-Fischmarkt in Wuhan

世卫专家乘坐的车辆驶入华南海鲜市场

（德国之声中文网）据法新社报道，世界卫生组织的调查团专家于周日前往武汉华南海鲜市场进行了考察。一年多前，最早报告的新冠肺炎疫情都与该市场有关。

从去年1月起，华南海鲜市场就处于封锁状态。根据在现场的法新社记者报道，在世卫专家进入市场之后，安保人员随即拉起了路障，禁止其他人员入内。

考察团成员达扎克（Peter Daszak）在推特上发文表示，这一实地考察"对于了解2019年末开始传播的新冠病毒的流行病学原理"至关重要。

世卫专家们未接受现场记者的提问，安全人员要求守候在外面的媒体人员离开。随后，有记者高声喊话，问专家们对于这次参观是否满意，其中一位调查团成员竖了一下大拇指表示回应。

China | Coronavirus | WHO Experten in Wuhan

记者被挡在市场门外

本周早些时候，官方媒体《环球时报》曾经发表一篇报道，着意淡化华南海鲜市场作为新冠病毒疫情早期发源地的角色，并声称"调查显示"该市场并非疫情源头。该报指出，新冠病毒通过冷链产品输入至武汉或者说是华南海鲜市场的可能性"不能被排除"。

当地时间周日早晨，世卫专家团还参观了武汉的白沙洲市场。据悉，专家乘坐的车辆直接驶入市场，包括媒体在内的其他人员被拒门外。当汽车驶入市场的同时，有扩音器在播放通知："禁止展示进口冷链食品；禁止零售冷链食品。"

China WHO-Team in Wuhan

在白沙洲市场，身穿防护服的工作人员对考察团乘坐车辆进行消毒

中国官方着意宣传其抗疫行动的英雄主义成功论调，强调中国不仅将新冠肺炎致死人数控制在4千多的低水平，而且还让国民经济走上了复苏的轨道。

周六，位于武汉的世卫调查组被安排参观了旨在突出中国共产党领导作用的"武汉抗疫成就展"。此前，世卫调查组探访了武汉的两间医院，与疫情最早期的一线医护人员展开交谈。

在国内和国外，中国面临在2019年年底新冠病毒传播初期刻意隐瞒的指责。而这次世卫专家的考察之行也是以疫情为由多次推迟。世卫组织在之前就已经淡化了外界对于找到新冠病毒源头的期望。

世卫调查组的行程并不公开，位于武汉的各国记者只能通过尾随调查组的车辆来获知其到访地点。调查组成员也没有直接接受媒体采访。世卫组织应急响应部门主任瑞安(Michael Ryan)1月29日就对外界表示，世卫调查组的首次访华，并不一定就能立刻准确地找到病毒的起源，现在的任务是收集一切数据进行评估，并且判断后续还需要开展哪些研究来探寻新冠病毒的源头。

雨涵/任琛（法新社等）

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