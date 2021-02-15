世卫专家缩小疫源调查范围 两种动物或为宿主

(德国之声中文网) 《华尔街日报》18日报导，世界卫生组织专家持续进行的新冠起源调查已逐渐缩小搜索源头的范围。目前世卫专家将在华南海鲜市场贩售的鼬獾与兔子列为疑似将新冠病毒传给人的动物。

报导指出，世卫团队对病毒源头做出多种假设，不过目前专家仍无法确定新冠病毒是先从华南海鲜市场的动物传给人类，还是病毒已先在其他地方传染。不过根据现在他们掌握的证据，专家已对可能成为传播媒介的动物有更多了解。

世卫团队成员告诉《华尔街日报》，他们必须针对在华南海鲜市场贩卖鼬獾丶兔子与其他动物的摊贩进行调查。尤其在欧洲发现新冠病毒於水貂与人类之间来回传染後，世卫专家希望中国针对水貂养殖场进行调查。

参与调查的专家达萨克 (Peter Daszak) 告诉华尔街日报，他们在华南海鲜市场冷冻库发现的动物尸体中有鼬獾，虽然该尸体的新冠检测为阴性，但鼬獾仍可能是新冠病毒的宿主。达萨克说该市场也有兔子的踪迹，而研究显示兔类动物也容易感染新冠病毒。

达萨克在《华尔街日报》的访问中指出，华南海鲜市场的10个贩卖野生动物的摊贩之供应链包含广东丶广西丶云南的养殖场。他认为这是重大发现，因为在云南的蝙蝠体内发现两种与新冠病毒极为相似的病毒。他与调查团队的其他成员都认为，世卫团队必须针对泰国丶柬埔寨等近期发现新冠病毒的国家进行疫源调查。

世卫专家团队中的澳大利亚专家德怀尔（Dominic Dwyer）指出，虽然有必要将东南亚国家与其他国家纳入疫源调查，但这种作法不代表新冠疫情可能确实源於某地，或是新冠疫情不源自於中国。

世卫专家排除冷链传播起源说

世界卫生组织的新冠起源调查团队成员恩巴雷克 (Peter Embarek) 18日表示，世卫没有遵循中国声称新冠病毒可能透过外国冷冻食物传播至武汉的说法。德新社指出，他的说法等同於是否定的中国此前的说法。

恩巴雷克与其他世卫专家本月初为了调查新冠病毒的起源。他们亲身到武汉去视察。在上周视察任务结束时，中国资深科学家梁万年曾在2月9日召开的新闻发布会上，详细谈及新冠病毒可能透过冷冻食品传播的理论。

恩巴雷克在日内瓦举行的新闻发布会上说，新冠病毒有可能在2020年通过冷冻再次输入中国，当时全球各地都爆发很多感染新冠病毒的案例。恩巴雷克警告，这种传播途径非常不寻常，而中国科学家在针对许多进口冷冻食品进行调查後，也仅发现极少数的冷冻食品有新冠病毒的踪迹。

恩巴雷克指出，2019年新冠病毒还没有在世界各地传播，而且当时国外食品加工厂并未出现大规模的新冠案例。 他说：「因此判定新冠病毒通过该途径输入中国的假设并不成立。我们正在找寻其他可能的传染途径。」

相反地，世卫组织正在研究新冠病毒是否可能从在中国南方被养殖的野生动物传播至武汉当地的市场。恩巴雷克指出，华南海鲜市场许多冷冻食品都来自中国南方。

此前，联合专家考察组的中方组长梁万年在世卫专家结束视察後，於记者发布会上表示，许多早期病例与华南海鲜市场有关，只能证明该市场是病毒传播点之一，而目前资料无法确定新冠病毒是如何传入华南海鲜市场的。

恩巴雷克当时在记者会上则说，专家团队的初步研究认为新冠病毒可能是透过中间宿主传播至人体，也有可能透过冷冻食品传播给人类，然而他们需要做更多研究才能判定。

杨威廉/邹宗翰 (德新社、路透社)

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