 世卫专家组访武汉病毒研究所 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.02.2021

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世卫专家组访武汉病毒研究所

世界卫生组织专家周三到访武汉病毒研究所，并与该所病毒专家石正丽会面。该研究所曾被怀疑是新冠病毒外泄的源头，一度成为舆论焦点。

Weltspiegel 03.02.2021 | China Wuhan | WHO-Untersuchung

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在世卫专家於武汉进行新冠起源调查之际，公卫专家认为，考察最重要的目的是让国际社会了解未来如何应对类似疫情。然而，他们对世卫能否在时间内取得关键线索也不甚乐观。

在中国调查新冠病毒起源的世卫组织考察团周日参观了武汉的华南海鲜市场和白沙洲市场。前者被视为与最早报告的新冠肺炎感染病例有直接关联。参观过程并未公开，因为媒体人员被禁止进入市场，考察团也没有接受记者采访。

世卫新冠起源调查小组持续在湖北查访，但各界质疑声不断，美国新任国务卿布林肯也批调查不够透明，对此世卫出面强力回击。

尽管中国方面一直强调，疫情溯源工作是一个科学议题，不应被政治化。但是本周六，位于武汉的世卫调查组依然被安排参观了旨在突出中国共产党领导作用的“武汉抗疫成就展”。此前，世卫调查组探访了武汉的两间医院，与疫情最早期的一线医护人员展开交谈。

英国广播公司26日播出一部武汉疫情爆发初期的纪录片，内容显示中国政府在疫情初期，如何尝试掩盖新冠病毒快速传播的证据，并禁止当地医护人员对外分享资讯。

中国一位新冠病逝者的家人要求与正在中国的世卫专家组见面。他说，专家组应当与受新冠影响的家庭对话。与此同时，他还表示受到政府的噤声压力。

（德国之声中文网）赴中国进行新冠病毒溯源的世界卫生组织专家周三（2月3日）访问武汉病毒研究所，与该所的新发传染病研究中心主任石正丽会面并听取简报。

参观中国科学院武汉病毒研究所是此次世卫溯源工作最受外界瞩目的行程之一。过去曾有阴谋论怀疑，新冠病毒是由该研究所外泄。

世卫专家组的车队周三上午通过安全检查，抵达被雾气笼罩的武汉病毒研究所。专家组成员、美国生态健康联盟主席达萨克（Peter Daszak）对记者表示，世卫专家“期待有一个富有成效的一天，并将提出所有我们知道应该要问的问题”。

美联社报道称，记者跟随团队进入戒备森严的设施中，但与此前的考察活动相同，记者几乎无法与专家组成员直接接触，后者只提供了少量关于讨论及访问的详细信息。

BBC驻华记者Stephen Mcdonell在推特上写道：“世卫团队正离开武汉病毒实验室。一名专家被问到参观情况时表示：‘非常有意思；有许多问题。’我不确定意思是我们问了许多问题，或是还有许多待理清的问题？”

达萨克在离开武汉实验室后在推特上发文称：“今天与武汉病毒研究所的石正丽博士等工作人员进行了非常重要的会议。开诚布公的讨论。关键问题被提出与回答。”


多数科学家认为，新冠病毒最早起源于武汉。这种源自蝙蝠并能通过另一种哺乳类动物传染给人类的病毒，已在全球造成超过200万人死亡。

世卫专家在武汉病毒研究所停留三个多小时候后离去，未对等候在外的媒体发言。穿着黑色制服的警察形成人链将记者及车辆隔开。

率领世卫专家组的艾姆巴雷克（Peter Ben Embarek）对中国官媒《环球时报》表示，专家组造访了武汉病毒研究所，期间参观了武汉国家生物安全实验室（P4实验室）。P4实验室是用于研究烈性传染病如埃博拉的生物安全最高等级实验室。

专家：短期内无法得出答案

新冠病毒的起源众说纷纭，此前曾有质疑，新冠病毒是由武汉病毒研究所外泄，但该论点缺乏证据并遭到中方的强烈驳斥。

美国国务卿彭佩奥去年曾坚称，有“重要证据”显示病毒来自该实验室，但未公布证据，同时也承认存在不确定性。

武汉病毒研究所科学家石正丽去年接受《科学美国人》杂志（Scientific American）访问时的发言一度引发外界关注。当时她坦诚自己起初也曾担忧过病毒是否是从其实验室外泄，但经过确认后证实没有一个病毒序列与实验室从蝙蝠洞中采样的病毒序列相符。她对杂志表示：“我好几天没阖眼睡觉”。中国媒体随后也引述石正丽在朋友圈发文称，她用生命担保疫情不是源自实验室病毒泄露。

石正丽专攻研究蝙蝠携带冠状病毒多年，被称为中国的“蝙蝠女侠”。她此前多次在学术期刊中发表文章，否认新冠疫情来自武汉病毒研究所。

观看视频 00:59

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中国被指责在2019年12月武汉出现新冠病毒后涉嫌掩盖并隐瞒真相，导致疫情在全球大规模扩散。北京如今希望将焦点引导至中国的疫后复苏成果。在疫情爆发一年多后，世卫组织专家才被允许进入中国考察，但外界质疑时隔多月后如今的调查能否带来成果。专家组在展开实地工作后，上周六被安排参观“武汉抗疫成就展”，周日前往了被认为是新冠病毒首个群聚感染地点南华海鲜市场。世卫专家达萨克当天在推特上表示，这一考察地对于了解新冠病毒流行病学原理“至关重要”。

而专家组中的另一名成员、越南国际畜牧研究所动物与人类健康项目联合负责人阮雄（Hung Nguyen）明确指出，新冠溯源工作无法在短期内得出结果。他表示，在疫情爆发一年多后才展开调查并不理想，但调查工作正在良好进行当中。阮雄在接受法新社采访时称，这是一个“困难的问题以及困难的研究”，呼吁外界不要期待能迅速得到答案。“在这样的短暂的任务中，我们不太可能对这个问题有非常深刻的理解或明确答案。”

“所以我认为我们需要耐心，我们正处于一个过程中，需要时间和精力来理解它。”

他同时也表示，专家组若能更早前往武汉进行调查会是比较理想的情况。

张筠青/李鱼（法新社、德新社、美联社）

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