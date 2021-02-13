世卫专家组成员有分歧 望中方提供更多原始数据

（德国之声中文网）世卫组织总干事谭德塞表示，从中国回来的专家在某些专业问题上有不同看法。计划中的中期报告可能会呈现这些分歧。谭德塞说，“共同报告并不意味着专家们在所有问题上都取得一致”。书面报告计划由所有专家或部分专家在新闻会上做介绍。

此间越来越多报道指出，世卫赴华专家小组成员希望中国提供更多有关第一批病例的原始数据。此前，世卫专家小组也曾多次请求中方提供原始数据，并希望能接触到武汉地区的血液库数据。有报道还称，世卫专家在该问题上和中方进行了讨论，甚至有过争吵。但不清楚的是，为什么中方不愿展示第一批确诊的新冠病例的原始数据。

第一批确诊新冠病例的原始数据很关键

世卫组织食品安全和动物疾病专家、新冠病毒武汉溯源专家组组长恩巴雷克(Peter Ben Embarek)2月14日在接受美国有线电视新闻网（CNN)采访时表示，世卫团队正在紧急寻求从武汉获得数十万份血液样本。他说，在武汉展开溯源工作期间，中国科学家向他们呈现了174起2019年12月在武汉及周边发现的冠病确诊病例。世卫团队对这些不完整的冠病基因样本进行了检查，发现在中国2019年12月的冠病样本中，已出现13种冠病病毒基因序列，即冠病病毒当时已发展出13种病毒株。这些新发现可能表明，病毒在12月武汉疫情爆发之前可能已经传播了一段时间，但未被检测到。此外，部分毒株来自华南海鲜市场，但另一些和市场没有关联。恩巴雷克还指出，虽然世卫团队尚未进行模型计算，但据他估计，武汉2019年12月已有超过1000人感染冠状肺炎。

恩布雷克还披露，专家组获得了中国科学家对2019年10月至2019年11月出现的92起疑似病例的分析报告，这些病人病情严重，并且有与冠病相同的症状。

澳大利亚微生物学家多米尼克·德怀尔（Dominic Dwyer）向路透社等媒体指出，世卫专家团队曾希望获得有关早期新冠感染病例未经分析的原始数据，但却只从中国方面得到分析“摘要”。 至于这是出于政治原因还是其它原因，他不想妄加猜测。

德国罗伯特科赫研究所兽医学家雷恩德尔茨 (Fabian Leendertz)

赴华溯源的世卫专家小组成员、德国罗伯特科赫研究所兽医学家雷恩德尔茨 (Fabian Leendertz)向媒体表示，他也认为2019年10月到12月期间武汉地区涉及肺炎、发烧、流感的病人数据对了解这场大流行具有关键意义。对于世卫专家逗留武汉期间曾和中方在提供数据的问题上有激烈争吵的报道，雷恩德尔茨表示，每个人对争吵都有自己的定义，他说，”是有很好的科学讨论，但就我而言，我没有观察到争吵。”他还表示，希望有关数据缺陷现在能够得到弥补。“我们现在已经到了讨论和场景研究的极限，因为没有数据可用了”，他说。

澳媒质疑世卫专家公正性

在世卫部分专家表达希望从中国获得更多最初病例原始数据的同时，澳大利亚天空新闻主播夏里·马克森（Sharri Markson）质疑世卫专家报告公正性的事件也掀起波澜。她在2月14日节目中称，至少有三名世卫组织专家组成员和中国官方机构曾有联系。世卫新冠病毒武汉溯源专家组组长恩布雷克于2017年接受了中国食品科学技术学会和国际食品科技联盟颁发的“科学精神奖”。世界卫生组织病原体顾问、美国非营利组织生态健康联盟主席彼得·达扎克（Peter Daszak）曾于2018年在个人社交媒体账号上表示，与中国科学院武汉病毒研究所研究员石正丽在蝙蝠研究上有过长久合作，荷兰病毒学家马里恩·库普曼斯（Marion Koopmans）是广东省疾控中心的科学顾问。马克森称，当一些世卫的“调查员”被“调查”出和中国有联系时，公众对这份世卫报告的信任自然就会受到损害。她还再次提到冠病病毒“有可能是通过实验室泄露出来的……因此我们需要独立的调查员，以开放的心态去寻找答案，而不是那些被中国政府认为没有问题的科学家”。

恩巴雷克(Peter Ben Embarek)2月9日在中国-世卫组织新型冠状病毒溯源研究联合专家组召开的新闻发布会上曾明确表示，关于实验室病毒泄露的说法是极为不可能的，未来将不会就此进行研究。

对于澳大利亚天空新闻主播马克森的言论，荷兰病毒学家库普曼斯在推特上回应说，“好吧，新的阴谋论又来了，我是广东省疾控中心的科学顾问，所以我就成为了‘为中国政府工作的人’，噢，顺便说一句，我还为欧洲工作，也为美国政府工作。”

中国官媒《环球时报》也发文抨击澳大利亚天空新闻主播马克森是“澳大利亚媒体中著名的‘反华鼓吹手’”，”这也不是夏里·马克森第一次就病毒源头问题造谣生事抹黑中国”。

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