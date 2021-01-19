世卫专家组开始两周新冠溯源调查

（德国之声中文网）世卫组织总干事谭德塞（Tedro Adhanom Ghebreyesus）发推特说：“谢谢，中国卫健委主任马晓伟，就新冠病毒起源（专家组）使命展开坦率的讨论。”谭德塞说：“我请求，这些国际科学家获得所需要的支持、准入和数据，以及与他们的中国对话伙伴完全互动的机会。”

世卫组织没有提供专家组的日程细节，不过，11月，率领专家组的艾姆巴雷克（Peter Ben Embarek）曾表示，专家组有可能会前往华南海鲜市场，即已知的首批病例集中出现的地点。

结束隔离后，由独立专家组成的该小组计划在中国再停留两周。

世卫组织欧洲地区负责人克鲁格周四（1月28日）在哥本哈根的一次新闻发布会上表示：“在接下来14天内，专家组将能在严格的医学监督、持续的检测以及限制措施下出门。”

他表示，头两周也颇有成效。“中国不同领域的对话伙伴为专家组成员做了准备，每天都有很多很多小时的报告呈现和数据交换。”

当地时间周四下午三点，专家组乘大巴车离开武汉的隔离酒店，未与记者交谈，前往一座湖边酒店。据路透社报道，该酒店的一部分建筑和地面被封锁。

多名专家组成员在社交媒体描述了隔离期间漫长时间的工作以及得以离开房间让人松了一口气。

专家组成员达萨克（Peter Daszak）在推特上表示：“跟我过去两周藏身的’健身房’和’办公室’说再见略有点伤感。”他还展示了酒店房间健身器材和一张桌子的照片。

专家组成员的行李由身着防护服的工作人员装上大巴车，行李中包括瑜伽垫以及看似一个吉他盒。

世卫组织在设法调整外界对调查的期待。世卫负责突发卫生事件的莱恩（Mike Ryan）本月向媒体表示：“要完全确立起源是一项困难的任务，有时可能需要尝试两三次、四次才能在不同的环境下做到。”

中国外交部表示，专家组会参与座谈、走访、考察等活动。外交部发言人赵立坚周四在例行记者会上表示：“各项活动都应符合科学溯源原则，都应以预防未来风险、保护人民生命安全和健康为最高目的。”

苗子/洪沙（路透社）

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