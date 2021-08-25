 世卫专家称新冠溯源「陷入停滞」 中国要求调查美实验室 | 科技环境 | DW | 26.08.2021

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世卫专家称新冠溯源「陷入停滞」 中国要求调查美实验室

世卫组织聘请的专家警告，病毒起源调查已「陷入停滞」，进一步拖延恐导致无法恢复有关疫情暴发的关键证据。与此同时，中国要求世卫调查新冠病毒从美国实验室泄漏的可能性。

China | Coronavirus | WHO Experten in Wuhan

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在今年1月的新冠朔源调查在透明度及资料完整度上受外界质疑后，世卫又展开了第二阶段的朔源研究，但中国拒绝提供关于最早新冠确诊者的相关数据。然而世卫18日又表示，他们有信心中国会继续协助朔源工作。

美国总统拜登下令对新冠病毒起源的90天调查在周二（8月24日）到期，但调查结果可能仍需几天时间才能公开。中国外交部发言人汪文斌回应此事称，美国情报机构的所谓溯源报告不可能基于事实真相。

为展开新冠溯源的第二阶段调查，世卫周四敦促中国分享与最早病例相关的原始数据。中国方面则于周五批评称，世卫组织第二阶段的溯源计划“并非基于中国—世卫组织联合研究报告”。 此外，世卫调查小组负责人、丹麦科学家恩巴雷克指出了世卫专家与中国专家在疫情起源调查中的歧见。

（德国之声中文网）有关新冠病毒起源的调查持续受到关注，世界衞生组织（WHO）派遣至中国调查新冠病毒起源的国际专家25日表示，病毒溯源工作陷入停滞，并警告揭开谜团的机会窗口正「迅速关闭」。

国际专家在《自然》（Nature）杂志发表文章指出，溯源调查正处於需要紧急合作的关键时刻，但现在却陷入停滞，并表示，原因包括中国官方仍不愿意分享部分原始数据，理由是病人隐私问题。

今年初，世卫组织派遣专家小组前往中国武汉，调查导致新冠病毒在人群间传播的可能原因。3月份在世卫发表的分析报告中，专家认为该病毒有可能是经由中间宿主从蝙蝠传播给人类的，而「因实验室事故导致传染」则被认为「极不可能」

不过，世卫组织的专家说，他们的报告只是第一步阶段，并补充：「进行这一关键调查的机会之窗正在迅速关闭：任何延误将使一些研究无法进行。」

呼吁中国提供关键证据

《纽约时报》指出，专家为了解新冠病毒是如何出现，正迫切需要对中国的血液样本和野生动物养殖场进行几项研究。

《自然》这篇文章作者之一丶荷兰病毒学家吉柏曼斯（Marion Koopmans）和其他专家列出研究的优先事项，包括进行更广泛的抗体调查，以确定在中国和其他地区未被发现的新冠传播的地点，测试野生蝙蝠和农场所饲养的动物作为病毒潜在宿主的可能性，同时调查任何可信的新线索。

其他科学家也担心，他们可能错过最初几周，收集武汉华南海鲜市场样本的最佳机会。该市场被认为可能与一些早期人类感染的病例有关。美联社报导称，中国的研究人员在发现新冠病毒後立即收集了数百个环境样本，但尚不清楚有多少人或动物接受了检测。

宾夕法尼亚州立大学生物学教授博尼（Maciej Boni）对美联社：说「一旦野生动物商人因担心不能贸易而转行，这个窗口就会开始关闭。」 虽然博尼曾研究病毒的起源，但他并不是世卫组织团队成员。

博尼指出，科学家们仍可能通过在浣熊丶貂或地松鼠等物种中，寻找密切相关的病毒，以确定新冠信冠的动物来源。但他表示，进行这种必要的广泛研究可能需要约五年的时间。

中国：调查美实验室

中国政府日前已表示不再配合世卫组织的溯源调查，这也使调查病毒起源陷入困难。中国驻日内瓦代表团大使陈旭24日更致函世卫称，若有关方面坚持认为不排除病毒从实验室泄漏，那也该对美国实验室调查。 

中央社报导，陈旭致函世卫总干事谭德塞，进一步重申中方在病毒溯源问题上的一贯立场，强调武汉病毒研究所泄漏极不可能，这是中国和世卫组织溯源联合研究报告得出的明确结论。

这份信函称，若有关方面坚持认为实验室泄漏不能排除，就理应本着公平丶公正的原则，对美国狄翠克堡（Fort Detrick）实验室和北卡罗来纳大学开展调查，同时附上两处研究基地的疑点文件，以及「超过2500万中国网民连署的要求调查美国实验室的公开信」。

另外，美国《华盛顿邮报》25日则报导，美国总统拜登24日已收到情报圈对新冠溯源的机密报告，但对病毒是源自动物传染给人的自然途径或从实验室外泄，依然没有结论。

世卫总干事谭德塞早前表示，该组织并未排除任何假设的可能性，未来将成立新的小组进一步研究新冠病毒起源。

（美联社丶路透社丶中央社等）

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