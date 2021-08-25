世卫专家称新冠溯源「陷入停滞」 中国要求调查美实验室

（德国之声中文网）有关新冠病毒起源的调查持续受到关注，世界衞生组织（WHO）派遣至中国调查新冠病毒起源的国际专家25日表示，病毒溯源工作陷入停滞，并警告揭开谜团的机会窗口正「迅速关闭」。

国际专家在《自然》（Nature）杂志发表文章指出，溯源调查正处於需要紧急合作的关键时刻，但现在却陷入停滞，并表示，原因包括中国官方仍不愿意分享部分原始数据，理由是病人隐私问题。

今年初，世卫组织派遣专家小组前往中国武汉，调查导致新冠病毒在人群间传播的可能原因。3月份在世卫发表的分析报告中，专家认为该病毒有可能是经由中间宿主从蝙蝠传播给人类的，而「因实验室事故导致传染」则被认为「极不可能」

不过，世卫组织的专家说，他们的报告只是第一步阶段，并补充：「进行这一关键调查的机会之窗正在迅速关闭：任何延误将使一些研究无法进行。」

呼吁中国提供关键证据

《纽约时报》指出，专家为了解新冠病毒是如何出现，正迫切需要对中国的血液样本和野生动物养殖场进行几项研究。

《自然》这篇文章作者之一丶荷兰病毒学家吉柏曼斯（Marion Koopmans）和其他专家列出研究的优先事项，包括进行更广泛的抗体调查，以确定在中国和其他地区未被发现的新冠传播的地点，测试野生蝙蝠和农场所饲养的动物作为病毒潜在宿主的可能性，同时调查任何可信的新线索。

其他科学家也担心，他们可能错过最初几周，收集武汉华南海鲜市场样本的最佳机会。该市场被认为可能与一些早期人类感染的病例有关。美联社报导称，中国的研究人员在发现新冠病毒後立即收集了数百个环境样本，但尚不清楚有多少人或动物接受了检测。

宾夕法尼亚州立大学生物学教授博尼（Maciej Boni）对美联社：说「一旦野生动物商人因担心不能贸易而转行，这个窗口就会开始关闭。」 虽然博尼曾研究病毒的起源，但他并不是世卫组织团队成员。

博尼指出，科学家们仍可能通过在浣熊丶貂或地松鼠等物种中，寻找密切相关的病毒，以确定新冠信冠的动物来源。但他表示，进行这种必要的广泛研究可能需要约五年的时间。

中国：调查美实验室

中国政府日前已表示不再配合世卫组织的溯源调查，这也使调查病毒起源陷入困难。中国驻日内瓦代表团大使陈旭24日更致函世卫称，若有关方面坚持认为不排除病毒从实验室泄漏，那也该对美国实验室调查。

中央社报导，陈旭致函世卫总干事谭德塞，进一步重申中方在病毒溯源问题上的一贯立场，强调武汉病毒研究所泄漏极不可能，这是中国和世卫组织溯源联合研究报告得出的明确结论。

这份信函称，若有关方面坚持认为实验室泄漏不能排除，就理应本着公平丶公正的原则，对美国狄翠克堡（Fort Detrick）实验室和北卡罗来纳大学开展调查，同时附上两处研究基地的疑点文件，以及「超过2500万中国网民连署的要求调查美国实验室的公开信」。

另外，美国《华盛顿邮报》25日则报导，美国总统拜登24日已收到情报圈对新冠溯源的机密报告，但对病毒是源自动物传染给人的自然途径或从实验室外泄，依然没有结论。

世卫总干事谭德塞早前表示，该组织并未排除任何假设的可能性，未来将成立新的小组进一步研究新冠病毒起源。

（美联社丶路透社丶中央社等）

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