世卫专家：中国拒提供早期新冠病例原始数据

世卫专家组的一名调查员表示，中国拒绝提供早期新冠病例的原始数据，这可能会使溯源工作复杂化。
（德国之声中文网）世界卫生组织新冠溯源小组成员、澳大利亚传染病学家德怀尔（Dominic Dwyer）表示，专家组曾向中国索取新冠肺炎2019年12月在武汉爆发初期的174例原始病患数据，但遭到中方拒绝。
德怀尔称，此类原始数据被称为"病例列表"（line listings），通常会以匿名形式记录诊疗细节，诸如医生问诊提问、病患反应以及如何分析其反应等。他在接受路透社视频访问时表示："这是疫情爆发调查的标准做法。"
德怀尔指出，174个早期病例中有半数人曾经与最早爆发疫情的华南海鲜市场有接触，因此这些原始数据尤为重要。"所以我们坚持索取数据。为何对方不愿提供，我不能置评。是基于政治原因、时间因素或存在困难性……是否有其他不能取得数据的理由，我不知道。我们只能猜测。"
他表示，虽然中国当局提供了大量资料，但世卫专家组的最终报告还是会提及无法获取原始病患数据一事。"世卫的人员当然也感觉到，与去年得到的资料相比，他们得到了更多更多的数据。在这一点上已经有所进步。"
世界卫生组织周五表示，专家组的调查结果摘要可能最早在下周发布。
世卫专家组在今年一月抵达中国进行为期四周的新冠溯源工作。在酒店进行14天隔离后，专家组展开了实地考察，但行程主要由东道主中国规划，因为防疫限制无法接触社区民众。
中国拒绝提供新冠早期病例原始数据的消息最早是由《华尔街日报》于周五披露。中国外交部并未立即做出回应，但北京此前曾声称"本着公开、透明、负责任的态度向国内外发布疫情信息"，并且积极同世界卫生组织合作。
德怀尔表示，世卫专家组的工作相当和谐，但有时也与中方对数据的解释和所代表的意义有过"争执"，他形容这样的情形在研究探讨中相当"自然"。
"我们谈论过冷链，他们对于数据显示的内容更为坚持，但这很自然。我不知道他们是否是受到政治压力才有不同的意见。有可能是，但很难知道。"
冷链所指的是冷冻食品的运输和贸易过程。北京正试图以冷链传播的理论，淡化新冠病毒源于中国的看法。
本周四，率领专家组的艾姆巴雷克（Peter Ben Embarek）在新闻发布会上表示，病毒通过冷冻食品传播的可能性存在，但他也指出，市场摊贩售卖的养殖动物等冷冻肉品也是有待研究的潜在传染途径。
艾姆巴雷克还表示，病毒从实验室外泄的可能性极小，专家组不再进一步研究这项理论。美国前总统特朗普曾经怀疑，新冠病毒是从武汉实验室外泄，但遭到中国的坚决否认。
张筠青/任琛（路透社）
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参与新冠溯源工作的世卫专家雷恩德尔茨在接受德国之声专访时表示，中国提供给专家组的数据不充足，但不是对方有所隐瞒，而是研究进展仍然有限。他也强调，溯源工作是为了解病毒是如何出现，防止类似事件重演。
在世卫专家於武汉进行新冠起源调查之际，公卫专家认为，考察最重要的目的是让国际社会了解未来如何应对类似疫情。然而，他们对世卫能否在时间内取得关键线索也不甚乐观。