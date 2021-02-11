世卫专家：中国拒提供早期新冠病例原始数据

（德国之声中文网）世界卫生组织新冠溯源小组成员、澳大利亚传染病学家德怀尔（Dominic Dwyer）表示，专家组曾向中国索取新冠肺炎2019年12月在武汉爆发初期的174例原始病患数据，但遭到中方拒绝。

德怀尔称，此类原始数据被称为"病例列表"（line listings），通常会以匿名形式记录诊疗细节，诸如医生问诊提问、病患反应以及如何分析其反应等。他在接受路透社视频访问时表示："这是疫情爆发调查的标准做法。"

德怀尔指出，174个早期病例中有半数人曾经与最早爆发疫情的华南海鲜市场有接触，因此这些原始数据尤为重要。"所以我们坚持索取数据。为何对方不愿提供，我不能置评。是基于政治原因、时间因素或存在困难性……是否有其他不能取得数据的理由，我不知道。我们只能猜测。"

他表示，虽然中国当局提供了大量资料，但世卫专家组的最终报告还是会提及无法获取原始病患数据一事。"世卫的人员当然也感觉到，与去年得到的资料相比，他们得到了更多更多的数据。在这一点上已经有所进步。"

世界卫生组织周五表示，专家组的调查结果摘要可能最早在下周发布。

世卫专家组在今年一月抵达中国进行为期四周的新冠溯源工作。在酒店进行14天隔离后，专家组展开了实地考察，但行程主要由东道主中国规划，因为防疫限制无法接触社区民众。

世卫专家组行程主要由东道主中国规划

中国拒绝提供新冠早期病例原始数据的消息最早是由《华尔街日报》于周五披露。中国外交部并未立即做出回应，但北京此前曾声称"本着公开、透明、负责任的态度向国内外发布疫情信息"，并且积极同世界卫生组织合作。

和谐中有争执

德怀尔表示，世卫专家组的工作相当和谐，但有时也与中方对数据的解释和所代表的意义有过"争执"，他形容这样的情形在研究探讨中相当"自然"。

"我们谈论过冷链，他们对于数据显示的内容更为坚持，但这很自然。我不知道他们是否是受到政治压力才有不同的意见。有可能是，但很难知道。"

冷链所指的是冷冻食品的运输和贸易过程。北京正试图以冷链传播的理论，淡化新冠病毒源于中国的看法。

本周四，率领专家组的艾姆巴雷克（Peter Ben Embarek）在新闻发布会上表示，病毒通过冷冻食品传播的可能性存在，但他也指出，市场摊贩售卖的养殖动物等冷冻肉品也是有待研究的潜在传染途径。

艾姆巴雷克还表示，病毒从实验室外泄的可能性极小，专家组不再进一步研究这项理论。美国前总统特朗普曾经怀疑，新冠病毒是从武汉实验室外泄，但遭到中国的坚决否认。

张筠青/任琛（路透社）

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