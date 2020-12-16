 世卫专家一月赴中调查疫情起源 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.12.2020

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时政风云

世卫专家一月赴中调查疫情起源

世卫专家团预计赶在1月18日世卫组织执行委员会开会之前，动身前往中国调查新冠起源。这次他们能进得了武汉吗?

China | Wuhan | Rückblick nach Ausbruch Coronavirus

这是2020年12月8日中国湖北省武汉市的华南海鲜市场。一年前新冠病毒在这里爆发。

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世界卫生组织专家团队中唯一的德国人告诉美联社，追踪新冠病毒起源是为了更了解过去发生过什么，试图借此降低未来风险。

世卫组织组建了一支专家团队，和中方合作调查新冠疫情的源头。《法兰克福汇报》认为，这一调查如同置身政治地雷区，举步维艰。《明镜周刊》则采访了世卫组织流行病学家，讲述她在疫情初期去武汉的所见所闻。

今年初，武汉因爆发全球首波新冠疫情，成为全球瞩目的焦点。在疫情肆虐全球将近一年的时候，德国之声专访了3位武汉当地居民，他们的生活虽已逐渐恢复正常，但不敢掉以轻心。

(德国之声中文网) 路透社报导，世界卫生组织国际专家团预计在1月第一周前往中国调查新冠病毒起源，但未知团队能否到疫情首发地武汉。

世界卫生组织地区紧急事务主任欧乐沃库尔（Babatunde Olowokure）周四（12月17日）在新闻发布会上说: 「世卫持续与中国联络，讨论国际专家小组与他们将拜访的地点等事宜。」

他说: 「我们的理解是，现在这个时间点，中国欢迎国际小组与他们的拜访...以我们的观察，预计可以在一月初成行。」

此前在周三(12月16日)，一名外交官以及专家小组中的一名成员向路透社证实此事。现在，世卫组成的专家团大约有12到15人，预计前往检视中国研究者搜集的样本，包括人体以及动物样本，着手开始初步研究。

世卫专家小组中的一名丹麦籍成员费舍尔（Thea Fischer）说，小组在新年过后会马上动身前往中国，包括抵达后两周的隔离期在内，预计在中国停留6周。

他表示，根据条款，「第一阶段的调查现在应该要已经完成，我们应该要有一些结果。如果我们抵达中国之后会拿到(那些结果)的话...那就太棒了。我们就可以进入第二阶段。」

一名西方国家外交官也表示，预计专家小组在1月初，赶在世界卫生组织执行委员会1月18日开幕以前动身。他说中国和世卫组织都「面临巨大的压力」。

此前，一些西方国家曾对国际专家小组赴中行程一再延期感到忧虑。甚至有西方国家外交官抱怨，没有在现场的专家与医生或研究人员讨论、或是调阅实验室样本等方面都缺乏透明度。但另一名西方国家外交官则认为，专家小组的任务有「良好的基础」，也说世界卫生组织必须接受中国的某些条件才能确保顺利入境。

世卫组织发言人贾萨雷维奇（Tarik Jasarevic）透过电子邮件回复路透社说，专家小组已经在办理前往中国的手续，他也希望能在一月出行。

新冠病毒疫情爆发一年来，全球超过210个国家和地区受影响，累计7300万人确诊，逾160万人病亡。世卫曾於今年7月派遣数人到中国，但专家们在北京停留三周，未能前往武汉。武汉华南海鲜市场最先爆发疫情，被视为疫情源头，但中国多次否认并拒绝国际调查。

今年3月，中国外交部发言人赵立坚在推特指控，是美军把病毒带到武汉，要求美国向世界交代，中方其後又把病毒来源归咎意大利和西班牙等。美国总统特朗普则多次指责中国隐瞒疫情，并称新冠病毒为「中国病毒」。

Brasilien Rio de Janeiro | Forschung an Fledermäuse | Pandemien

专家怀疑新冠病毒感染人类以前，曾在其他动物如蝙蝠身上传播

「有如大海捞针」

世界动物卫生组织(OIE)的一名专家汉弥尔顿 （Keith Hamilton）也会参与调查。他在周二(12月15日)告诉路透社，一种与新冠病毒相似但是不完全相同的病毒曾在马蹄蝠身上被发现，暗示新冠病毒在感染人类以前，首先传播到动物或是中间宿主。他说: 「进行动物监测十分困难，就像是大海捞针。」

世界卫生组织的动物疾病专家康彼德 （Peter Ben Embarek）上个月表示，考察团将尝试访问市场工作人员，了解他们当初如何感染新冠病毒。他说:「没有任何迹象显示病毒是人造的。」

中国官媒曾以进口冷冻包装食品中发现新冠病毒为由，引用一些声称新冠病毒去年就已经在欧洲传播的科学论文，声称在武汉爆发新冠疫情之前，新冠病毒在海外就已经存在。

李澄欣/张慈/邹宗翰 (路透社)

  • Kunden drängen sich bei Nacht auf einem Straßenmarkt

    武汉：新冠疫情爆发一年后

    人挤人

    今年首季，武汉整整11个星期与外界隔离。这个华中大都市是全球第一个新冠疫情爆发点。至5月中旬，中国官方报告的总共8万多感染病例中，武汉就占了5万例。近一年后，街道市场上又呈现一片热闹景象。

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  • Luftaufnahme eines Gebäudes, das umzäunt ist

    武汉：新冠疫情爆发一年后

    疫情原发地？

    肉、鱼、蔬菜，但也有野生动物——这是武汉的这个大市场提供的货品。在发生了多起原因不明的肺炎病例后，2020年1月1日，该市场被关闭。相关患者均与该市场有过接触。但是，此地对新冠疫情的爆发到底起了何种作用，尚未彻底澄清。

  • Lai Yun stellt Essen auf einem Teller auf einen Tresen

    武汉：新冠疫情爆发一年后

    店主：生存下去

    现年38岁的餐馆主人赖云（音译）每天去海鲜市场，选择新鲜食材。他告知，他总是先送孩子去学校，然后吃早饭，去市场。他开的是一家日本料理，6月份起重新开张。不过，有些配料价格是原来的5倍。他说，来年的目标是，能生存下去。

  • Ein leerer Flur mit Geschäften links und rechts, deren Türen offen stehen

    武汉：新冠疫情爆发一年后

    眼镜的世界

    武汉的这家海鲜市场未完全封闭。地面一层的所有商店关门大吉，上面一层还开着。不过，那里只卖眼镜和光学仪器等商品。一名不愿透露姓名的女售货员说，“或许，一些人会有不太踏实的感觉，不过现在，这里只是一座空荡荡的建筑。”

  • Zwei Personen entschuppen und zerlegen auf dem Boden und über Abflussgittern Fische

    武汉：新冠疫情爆发一年后

    吃的时候当心！

    在武汉，生鲜食品早就在其它地方卖啦。尽管这些女售货员都戴口罩和手套，这里的卫生状况依然糟糕。肮脏和腐烂货物也一再成为与这个被关闭市场有关的话题。

  • Ein Kind reicht einem Clown in einer Einkaufsstraße die Hand

    武汉：新冠疫情爆发一年后

    小丑才不戴口罩

    在街上，大多数人都戴口罩。29岁的英语教师阎（音译）对德国之声说，在一些地方重新出现新冠染疫病例后，武汉市民又变得小心了，“工作时，我们又戴口罩了。很多人又开始囤积口罩、消毒液或其它保护装备了。”

    作者: Uta Steinwehr (联合作者：William Yang, Goran Cutanoski 图片)


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