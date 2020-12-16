世卫专家一月赴中调查疫情起源

世卫专家团预计赶在1月18日世卫组织执行委员会开会之前，动身前往中国调查新冠起源。这次他们能进得了武汉吗?
(德国之声中文网) 路透社报导，世界卫生组织国际专家团预计在1月第一周前往中国调查新冠病毒起源，但未知团队能否到疫情首发地武汉。
世界卫生组织地区紧急事务主任欧乐沃库尔（Babatunde Olowokure）周四（12月17日）在新闻发布会上说: 「世卫持续与中国联络，讨论国际专家小组与他们将拜访的地点等事宜。」
他说: 「我们的理解是，现在这个时间点，中国欢迎国际小组与他们的拜访...以我们的观察，预计可以在一月初成行。」
此前在周三(12月16日)，一名外交官以及专家小组中的一名成员向路透社证实此事。现在，世卫组成的专家团大约有12到15人，预计前往检视中国研究者搜集的样本，包括人体以及动物样本，着手开始初步研究。
世卫专家小组中的一名丹麦籍成员费舍尔（Thea Fischer）说，小组在新年过后会马上动身前往中国，包括抵达后两周的隔离期在内，预计在中国停留6周。
他表示，根据条款，「第一阶段的调查现在应该要已经完成，我们应该要有一些结果。如果我们抵达中国之后会拿到(那些结果)的话...那就太棒了。我们就可以进入第二阶段。」
一名西方国家外交官也表示，预计专家小组在1月初，赶在世界卫生组织执行委员会1月18日开幕以前动身。他说中国和世卫组织都「面临巨大的压力」。
此前，一些西方国家曾对国际专家小组赴中行程一再延期感到忧虑。甚至有西方国家外交官抱怨，没有在现场的专家与医生或研究人员讨论、或是调阅实验室样本等方面都缺乏透明度。但另一名西方国家外交官则认为，专家小组的任务有「良好的基础」，也说世界卫生组织必须接受中国的某些条件才能确保顺利入境。
世卫组织发言人贾萨雷维奇（Tarik Jasarevic）透过电子邮件回复路透社说，专家小组已经在办理前往中国的手续，他也希望能在一月出行。
新冠病毒疫情爆发一年来，全球超过210个国家和地区受影响，累计7300万人确诊，逾160万人病亡。世卫曾於今年7月派遣数人到中国，但专家们在北京停留三周，未能前往武汉。武汉华南海鲜市场最先爆发疫情，被视为疫情源头，但中国多次否认并拒绝国际调查。
今年3月，中国外交部发言人赵立坚在推特指控，是美军把病毒带到武汉，要求美国向世界交代，中方其後又把病毒来源归咎意大利和西班牙等。美国总统特朗普则多次指责中国隐瞒疫情，并称新冠病毒为「中国病毒」。
世界动物卫生组织(OIE)的一名专家汉弥尔顿 （Keith Hamilton）也会参与调查。他在周二(12月15日)告诉路透社，一种与新冠病毒相似但是不完全相同的病毒曾在马蹄蝠身上被发现，暗示新冠病毒在感染人类以前，首先传播到动物或是中间宿主。他说: 「进行动物监测十分困难，就像是大海捞针。」
世界卫生组织的动物疾病专家康彼德 （Peter Ben Embarek）上个月表示，考察团将尝试访问市场工作人员，了解他们当初如何感染新冠病毒。他说:「没有任何迹象显示病毒是人造的。」
中国官媒曾以进口冷冻包装食品中发现新冠病毒为由，引用一些声称新冠病毒去年就已经在欧洲传播的科学论文，声称在武汉爆发新冠疫情之前，新冠病毒在海外就已经存在。
李澄欣/张慈/邹宗翰 (路透社)
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