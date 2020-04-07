世卫下架涉台声明 台湾：内容非事实全貌

(德国之声中文网) 新冠疫情爆发至今，多国政府或政党都表达支持台湾取得世卫会籍。世卫也屡次透过公开声明来试图证明在新冠疫情中，并未刻意忽略台湾。然而，世卫针对这个议题做出的最新回应，却又再次引起广大争议。

世卫于日内瓦时间4月5日发布一则标题为「世卫如何与全球各地的所有人合作」的声明，内文表示过去几个月，社交媒体或媒体报导中有不少对于世卫如何处理全球公卫议题的「误解」，其中又以与台湾跟中国相关的议题关注度最高。然而，该声明在上网不到24小时后就被世卫下架，目前在该组织官网已找不到该篇声明。

根据网友截取网址留下的内容，世卫在该声明中表示，不少人似乎将世卫处理全球公卫议题的程序与世卫成员国决定谁可以成为会员这两件事混为一谈。世卫在该声明中强调：「世卫会籍是由成员国决定，世卫本身则是确保世界安全。」

声明中继续写道，世卫的宗旨是推广全球所有人的健康，而该组织的医生、科学家与公卫专家都致力于服务全球民众。世卫组织表示：「这当然也包括台湾。 过去几年来，我们都定期针对公卫议题与台湾专家跟政府互动，其中也包含这次的新冠疫情。」

目前仍不清楚世卫为何无预警下架4月5日发出的声明，德国之声已联系世卫，试图了解完整的决策过程。到截稿之前，尚未得到世卫组织的回应。

此外，世卫在声明中不断强调如何透过多个管道与台湾交流，但台湾官方却认为世卫没有呈现事实的全貌。德国之声也针对此事去信台湾的中央流行疫情指挥中心。以下为读者整理两方说法。

争议一：台湾早期通报未获世卫重视

首先，世卫表示，平常透过「国际卫生条例」的联系窗口与台湾交流，但台方指挥中心向德国之声表示，台湾在去年12月31日透过电邮将新冠病毒可能人传人的资讯分享给「国际卫生条例」的联系窗口，并要求世卫进一步提供相关资讯，但「国际卫生条例」的联系窗口仅回覆称将台湾提供的资讯转给相关单位，此后便未再做出更进一步的交流。这也引发争议，认为世卫不重视台湾预警有可能导致延误疫情防控。

争议二：世卫是否将台湾案例纳入参考？

世卫举例表示，台湾与世卫固定透过《国际卫生条例》的联系窗口来交流。此外，台湾的公卫专家自今年一月起，便参与了两个世卫针对新冠疫情设立的联系网络。另外，有3名台湾专家参与了世卫的传染病防治小组，每周透过通讯方式与全球其他60至80名专家一同商讨如何应付持续延烧的新冠疫情。

针对世卫的说法，台方指挥中心向德国之声表示：「台湾自始即将所有案例信息以及我国采取的防疫及边境检疫措施在第一时间即通报世卫窗口，但世卫秘书处却从未将台湾提供的资料纳入事件信息网站，也从未登载在世卫每天更新的疫情报告，因此各国卫生单位无法从世卫所提供的信息中了解到我国的疫情现况、防疫政策及边境检疫措施。」

台方指挥中心指出，由此可见世卫声明中所称，正广泛向包括台湾在内的所有地区学习，以与全球分享最佳范例的说法，与事实有出入。

争议三：「列席」就是「参加」？

另外世卫也强调，两名台湾卫生专家今年2月11日与12日透过视讯会议的方式，参加了世卫针对新冠防疫所举办的「全球研究及创新论坛」。

台方指挥中心向德国之声透露，线上参与让台湾的专家无法实际上针对疫情发展、防治及研究，与各国代表直接交流互动，并分享台湾第一线的抗疫经验，也无法向资金发起人争取合作疫苗及药物研发的机会。

争议四：世卫如何处理「台湾问题」

世卫强调，有些人可能认为世卫的成员组成，可能影响世卫捍卫全球公共卫生安全的能力，但外界必须理解世卫的管理模式与实际的运行模式。

世卫在声明中举例，过去22年的世界卫生大会上，总共有14次有成员国曾提案让台湾以观察员的身份参与世卫大会，而每一次成员国都以达成共识的投票结果，否决该提案。

声明写道：「然而，这22年中，成员国也有在特定时间点上达成共识，决定让台湾透过『中华台北』的名义，以观察员身份参与世卫大会。」

世卫强调，不论一个国家是否具有世卫会籍，这都不影响该地区人民受惠于世卫的专业与领导。而依照行之有年的惯例，世卫与台湾的卫生专家一年中也会进行数次交流。自从新冠疫情爆发后，世卫也透过既有管道与新的管道增加与台湾互动的频率。

但台湾官方强调，目前新冠疫情的发展显示病毒的传播已跨越国界，而防疫的速度对于控制疫情也更加重要。他们呼吁世卫在推动全球合作对抗新冠疫情之际，应该排除政治考量，让台湾能完整的参与相关会议。

中央流行疫情指挥中心告诉德国之声：「我们再度呼吁WHO秘书处，在全球共同合作对抗疫情蔓延之际，WHO应摒除政治考量，将台湾完整纳入相关会议、机制及活动，尤其是与防治新冠疫情相关的会议与机制。」