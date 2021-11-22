 世乒赛现新冠感染者 德国波尔挺进八强 | 足坛体坛 | DW | 27.11.2021

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足坛体坛

世乒赛现新冠感染者 德国波尔挺进八强

德国乒乓球名将波尔在日前举行的休斯敦世乒赛上“不战而胜”进入了四分之一决赛，原因则是他的斯洛伐克对手因密切接触了一名新冠病毒感染者而遭隔离。年届40的波尔因此将有望获得其生涯中第二块世乒赛单打奖牌。

Olympia 2020 Tokio | Tischtennis Timo Boll

德国名将波尔

（德国之声中文网）国际乒联11月26日夜间宣布，来自斯洛伐克的华裔选手汪洋密切接触了一名新冠病毒确诊感染者，因此必须进入自我隔离状态。德国乒乓名将波尔(Timo Boll)则因此成为了“获益者”：他在男单八分之一决赛中不战而胜，自动晋级下一轮。

德国队体育总监普劳泽(Richard Prause)对德新社表示，这是迄今为止本届世乒赛上出现的首起新冠病毒感染病例。他说，在当事人被确诊后，作为密接者的斯洛文尼亚选手汪洋没有足够的时间来进行检测并获得阴性证明从而申请解除隔离。

和今年夏天的东京奥运会以及今年初的世界乒乓球巡回赛(WTT)相比，美国休斯敦世乒赛的防疫规定并非很严格。参赛选手及教练等随队人员只需接种过疫苗即可，他们并不需要每天接受病毒检测，在下榻旅馆内也能自由走动。

按照赛程，波尔将在当地时间11月27日迎战美国选手卡纳克·贾哈(Kanak Jha)，后者刚刚在八分之一决赛中击败了波尔的队友费卢斯(Ruwen Filus)。

Olympische Spiele Tokio | Tischtennis-Herren Deutschland Silber

在今年夏天的东京奥运会上,德国队获得了男子团体银牌

年届40的波尔曾经四度在国际乒联积分榜上排名第一，赢得过八次欧锦赛男单冠军，获得过五次世乒赛男子团体银牌和一次铜牌，还获得过一次世乒赛男双冠军。但是在世乒赛男单赛事上，他至今为止的最佳战绩是2011年鹿特丹斩获的一枚铜牌。

世乒赛不设第三四名决赛，因此只要进入半决赛，就能至少确保一枚铜牌。因此，波尔距离其职业生涯第二块世乒赛奖牌，只差一场胜利。而且，波尔此前战胜了中国选手周启豪，其所在的下半区已经没有任何中国队球员，也没有任何世界排名15之内的选手，因此有望在半决赛中也取得胜利，挺进决赛。德国队总监普劳泽说，战胜了周启豪之后，波尔在决赛之前“已经不会面临任何亚洲顶尖选手的阻挡”，但是“这毕竟是世乒赛，没有一个对手能轻松对待”。

(德新社等)

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