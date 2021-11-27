世乒赛摘铜：乒坛常青树蒂莫·波尔

蒂莫·波尔（Timo Boll）已成一种“现象”。在长达四分之一世纪的时间里，这位德国乒坛老将始终保持极高水平。现在，他还成为了史上最年长世乒赛男子获奖人。
（德国之声中文网）"我无生活之忧。但我担心，有一天自己会非常想念这项运动，成为未来的负担。"--在被问及他的职业生涯可能结束时，德国乒乓球名将波尔告诉《世界报》："只要身体许可，我就不会停止打球。"
这次采访是一年半以前的事了。而波尔一直还在打球，而且处于世界一流水平。随德国队在东京奥运会上赢得银牌后，波尔刚又获得下一块国际奖牌：在德克萨斯州休斯顿举行的2021世乒赛上获男子单打铜牌。
40 岁的波尔这一次几乎进入决赛。最终，饱受腹肌问题困扰的他以3：4的比分输给了19岁的瑞典人莫雷加德（Truls Möregard）--一个按年龄可做他儿子的对手。
波尔承认，对手"最终还是更强一些"，但对自己在休斯顿取得的成就感到满意："我很高兴能在世界杯上再次赢得奖牌。都快 41 岁了，谁能想得到。真好。" 事情还不止此。他写下了乒乓球历史：他是世界杯95年历史上最年长的奖牌获得者。莫雷加德说 ："蒂莫·波尔是我一生仰视的球员。"
1996年，15岁的波尔在德甲首次亮相乒坛，那时，他的休斯顿世界杯半决赛对手还没出生呢。1998年，来自黑森州的波尔赢得了他个人 13 个德国冠军头衔中的第一个。 2002年，波尔首次成为欧洲冠军；2021年，他获得了自己的第八个欧洲冠军头衔，写下欧洲纪录。
在休斯敦世锦赛上的铜牌是他2011年以来的第二枚。他还在双打和团体比赛中收集了数十枚国际奖牌。和德国国家队一起，他在奥运会上分别获得2枚银牌和铜牌，在世锦赛上获5银1铜。
2018 年，37 岁的波尔一度登顶世界第一，成为有史以来年龄最大的乒坛头号选手。而此前，分别在2003年和2011年，这位德国人就闯入中国球员称霸的第一阵营数月。在职业生涯早期，波尔即已根据中国超级巨星们的若干弱点调整了自己的打法。直到今天，他仍是让中国人胆寒的对手。前男双世界冠军费茨纳（Steffen Fetzner ）戏称波尔是"中国第一公敌"。
在为乒乓球疯狂的中国，来自德国的这位左撇子是街头公认的超级巨星。 2007年，他在中国被评为"全球最具魅力男人"--领先于足球巨星贝克汉姆（David Beckham）。波尔 2003 年与罗德莉亚（Rodelia）结为伉俪，女儿今年 12 月将满 8 岁。
即使是在2018 年乒乓球世界排名第二的奥恰洛夫眼里，这位竞争对手和朋友也是一种"现象"。 奥恰洛夫说，"他就是一个非常特别的球员，这就是为什么即使年纪这么大了也能保持这么高水准。" 奥恰洛夫和波尔分享了4枚奥运团体奖牌，并在东京第二次获得个人铜牌。他表示："我总和他打逗，说他还会参加 2028 年的洛杉矶奥运会。我相信，他会参加 2024 年巴黎奥运会。" 只要届时身体无恙，当不该有什么问题。
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德国乒乓球名将波尔在日前举行的休斯敦世乒赛上“不战而胜”进入了四分之一决赛，原因则是他的斯洛伐克对手因密切接触了一名新冠病毒感染者而遭隔离。年届40的波尔因此将有望获得其生涯中第二块世乒赛单打奖牌。
北京奥运开赛在即，7月31日，德国乒协与德国乒乓球队的主赞助商麦德龙现购自运公司在杜塞尔多夫为德国乒乓球队举行了壮行会。德国之声中文网记者应德国乒协的邀请参加了本次活动。波尔通过德国之声中文网向中国球迷问好，表示自己的愿望是在北京奥运会上获得一枚奖牌，波尔同时说：自己非常反感将体育运动与政治混淆在一起。德国之声中文网综合报道如下：
欧洲乒乓球冠军波尔的个人网站开通了中文网。波尔的经纪人兼新闻发言人施密滕贝歇表示：“（中文网的建立）是应众多中国球迷的要求”。在接受德国之声中文网采访的时候，波尔则说：“开通中文网是我本人的想法，关心我的中国球迷比德国球迷还要多。”