世乒赛摘铜：乒坛常青树蒂莫·波尔

（德国之声中文网）"我无生活之忧。但我担心，有一天自己会非常想念这项运动，成为未来的负担。"--在被问及他的职业生涯可能结束时，德国乒乓球名将波尔告诉《世界报》："只要身体许可，我就不会停止打球。"

这次采访是一年半以前的事了。而波尔一直还在打球，而且处于世界一流水平。随德国队在东京奥运会上赢得银牌后，波尔刚又获得下一块国际奖牌：在德克萨斯州休斯顿举行的2021世乒赛上获男子单打铜牌。

只差一点点

40 岁的波尔这一次几乎进入决赛。最终，饱受腹肌问题困扰的他以3：4的比分输给了19岁的瑞典人莫雷加德（Truls Möregard）--一个按年龄可做他儿子的对手。

波尔承认，对手"最终还是更强一些"，但对自己在休斯顿取得的成就感到满意："我很高兴能在世界杯上再次赢得奖牌。都快 41 岁了，谁能想得到。真好。" 事情还不止此。他写下了乒乓球历史：他是世界杯95年历史上最年长的奖牌获得者。莫雷加德说 ："蒂莫·波尔是我一生仰视的球员。"

数十枚国际奖牌

1996年，15岁的波尔在德甲首次亮相乒坛，那时，他的休斯顿世界杯半决赛对手还没出生呢。1998年，来自黑森州的波尔赢得了他个人 13 个德国冠军头衔中的第一个。 2002年，波尔首次成为欧洲冠军；2021年，他获得了自己的第八个欧洲冠军头衔，写下欧洲纪录。

在休斯敦世锦赛上的铜牌是他2011年以来的第二枚。他还在双打和团体比赛中收集了数十枚国际奖牌。和德国国家队一起，他在奥运会上分别获得2枚银牌和铜牌，在世锦赛上获5银1铜。

中国人眼里的超级巨星

2018 年，37 岁的波尔一度登顶世界第一，成为有史以来年龄最大的乒坛头号选手。而此前，分别在2003年和2011年，这位德国人就闯入中国球员称霸的第一阵营数月。在职业生涯早期，波尔即已根据中国超级巨星们的若干弱点调整了自己的打法。直到今天，他仍是让中国人胆寒的对手。前男双世界冠军费茨纳（Steffen Fetzner ）戏称波尔是"中国第一公敌"。

德国队在东京奥运惜败于中国摘银：波尔（左）、帕特里克·弗兰齐斯卡（Patrick Franziska ，左二）和迪米特里·奥恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov左三）

在为乒乓球疯狂的中国，来自德国的这位左撇子是街头公认的超级巨星。 2007年，他在中国被评为"全球最具魅力男人"--领先于足球巨星贝克汉姆（David Beckham）。波尔 2003 年与罗德莉亚（Rodelia）结为伉俪，女儿今年 12 月将满 8 岁。

还会亮相 2024 年奥运会？

即使是在2018 年乒乓球世界排名第二的奥恰洛夫眼里，这位竞争对手和朋友也是一种"现象"。 奥恰洛夫说，"他就是一个非常特别的球员，这就是为什么即使年纪这么大了也能保持这么高水准。" 奥恰洛夫和波尔分享了4枚奥运团体奖牌，并在东京第二次获得个人铜牌。他表示："我总和他打逗，说他还会参加 2028 年的洛杉矶奥运会。我相信，他会参加 2024 年巴黎奥运会。" 只要届时身体无恙，当不该有什么问题。

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