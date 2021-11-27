 世乒赛摘铜：乒坛常青树蒂莫·波尔 | 足坛体坛 | DW | 30.11.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

足坛体坛

世乒赛摘铜：乒坛常青树蒂莫·波尔

蒂莫·波尔（Timo Boll）已成一种“现象”。在长达四分之一世纪的时间里，这位德国乒坛老将始终保持极高水平。现在，他还成为了史上最年长世乒赛男子获奖人。

2021 ITTF World Table Tennis Championships Timo Boll

虽身体有恙，波尔仍在2021休斯敦世乒赛上摘铜

（德国之声中文网）"我无生活之忧。但我担心，有一天自己会非常想念这项运动，成为未来的负担。"--在被问及他的职业生涯可能结束时，德国乒乓球名将波尔告诉《世界报》："只要身体许可，我就不会停止打球。"

这次采访是一年半以前的事了。而波尔一直还在打球，而且处于世界一流水平。随德国队在东京奥运会上赢得银牌后，波尔刚又获得下一块国际奖牌：在德克萨斯州休斯顿举行的2021世乒赛上获男子单打铜牌。

只差一点点

40 岁的波尔这一次几乎进入决赛。最终，饱受腹肌问题困扰的他以3：4的比分输给了19岁的瑞典人莫雷加德（Truls Möregard）--一个按年龄可做他儿子的对手。 

波尔承认，对手"最终还是更强一些"，但对自己在休斯顿取得的成就感到满意："我很高兴能在世界杯上再次赢得奖牌。都快 41 岁了，谁能想得到。真好。" 事情还不止此。他写下了乒乓球历史：他是世界杯95年历史上最年长的奖牌获得者。莫雷加德说 ："蒂莫·波尔是我一生仰视的球员。"

数十枚国际奖牌

1996年，15岁的波尔在德甲首次亮相乒坛，那时，他的休斯顿世界杯半决赛对手还没出生呢。1998年，来自黑森州的波尔赢得了他个人 13 个德国冠军头衔中的第一个。 2002年，波尔首次成为欧洲冠军；2021年，他获得了自己的第八个欧洲冠军头衔，写下欧洲纪录。

在休斯敦世锦赛上的铜牌是他2011年以来的第二枚。他还在双打和团体比赛中收集了数十枚国际奖牌。和德国国家队一起，他在奥运会上分别获得2枚银牌和铜牌，在世锦赛上获5银1铜。 

中国人眼里的超级巨星

2018 年，37 岁的波尔一度登顶世界第一，成为有史以来年龄最大的乒坛头号选手。而此前，分别在2003年和2011年，这位德国人就闯入中国球员称霸的第一阵营数月。在职业生涯早期，波尔即已根据中国超级巨星们的若干弱点调整了自己的打法。直到今天，他仍是让中国人胆寒的对手。前男双世界冠军费茨纳（Steffen Fetzner ）戏称波尔是"中国第一公敌"。

Olympische Spiele Tokio | Tischtennis-Herren Deutschland Silber

德国队在东京奥运惜败于中国摘银：波尔（左）、帕特里克·弗兰齐斯卡（Patrick Franziska ，左二）和迪米特里·奥恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov左三）

在为乒乓球疯狂的中国，来自德国的这位左撇子是街头公认的超级巨星。 2007年，他在中国被评为"全球最具魅力男人"--领先于足球巨星贝克汉姆（David Beckham）。波尔 2003 年与罗德莉亚（Rodelia）结为伉俪，女儿今年 12 月将满 8 岁。

还会亮相 2024 年奥运会？

即使是在2018 年乒乓球世界排名第二的奥恰洛夫眼里，这位竞争对手和朋友也是一种"现象"。 奥恰洛夫说，"他就是一个非常特别的球员，这就是为什么即使年纪这么大了也能保持这么高水准。" 奥恰洛夫和波尔分享了4枚奥运团体奖牌，并在东京第二次获得个人铜牌。他表示："我总和他打逗，说他还会参加 2028 年的洛杉矶奥运会。我相信，他会参加 2024 年巴黎奥运会。" 只要届时身体无恙，当不该有什么问题。

 

 

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

 

DW.COM

专访波尔: 中国乒乓球的主导地位没有结束

德国乒乓名将波尔（Timo Boll）近日接受了德国之声采访，谈到了中国男乒近来表现低迷、接连失利的原因，以及他对中国国足U20在德国退赛的看法。  

德国乒乓逆袭成功 老将打败中国夺冠

在深圳举行的国际乒联巡回赛中国公开赛上，德国男双最佳配对波尔和弗朗齐斯卡，赢得他们迄今最大胜利：摘得金牌。  

世乒赛现新冠感染者 德国波尔挺进八强

德国乒乓球名将波尔在日前举行的休斯敦世乒赛上“不战而胜”进入了四分之一决赛，原因则是他的斯洛伐克对手因密切接触了一名新冠病毒感染者而遭隔离。年届40的波尔因此将有望获得其生涯中第二块世乒赛单打奖牌。  

中国“国乒最大劲敌” 成德国奥运旗手

他被中国媒体称作里约奥运会上国乒男队最大劲敌之一，他在中国远比在德国有名。现在，波尔成为德国代表团在开幕式上的旗手，终于也在自己的祖国名声大噪。  

乒乓名将波尔谈“他的中国”

德国乒乓名将、为数不多的能与中国乒乓选手一争雌雄的波尔出了一本新书《我的中国》。在接受德国之声采访时，他畅谈自己与中国的特殊感情。  

德国乒乓名将波尔：更尊重中国人会赢得更多朋友

北京奥运开赛在即，7月31日，德国乒协与德国乒乓球队的主赞助商麦德龙现购自运公司在杜塞尔多夫为德国乒乓球队举行了壮行会。德国之声中文网记者应德国乒协的邀请参加了本次活动。波尔通过德国之声中文网向中国球迷问好，表示自己的愿望是在北京奥运会上获得一枚奖牌，波尔同时说：自己非常反感将体育运动与政治混淆在一起。德国之声中文网综合报道如下：  

乒乓骁将波尔开通中文网站

欧洲乒乓球冠军波尔的个人网站开通了中文网。波尔的经纪人兼新闻发言人施密滕贝歇表示：“（中文网的建立）是应众多中国球迷的要求”。在接受德国之声中文网采访的时候，波尔则说：“开通中文网是我本人的想法，关心我的中国球迷比德国球迷还要多。”  

波尔重返世界乒坛高峰

男子乒乓欧洲冠军记录保持者、德国骁将波尔在日前结束的世界杯个人赛上获第三名，再度跻身世界乒坛最佳球员之列。  

波尔是中国乒乓垄断的恶梦吗？

前不久，我们刚报导了德国小将波尔成为世界乒乓球排行榜第二的消息。现在，他又登上了乒坛首席。德国体育界和体育爱好者对此高度重视。如何看波尔的登顶呢？  

相关内容

TOPSHOT - Germany's Timo Boll serves to South Korea's Jeoung Young-sik during his men's singles round of 16 table tennis match at the Tokyo Metropolitan Gymnasium during the Tokyo 2020 Olympic Games in Tokyo on July 27, 2021. (Photo by JUNG Yeon-je / AFP) (Photo by JUNG YEON-JE/AFP via Getty Images)

世乒赛现新冠感染者 德国波尔挺进八强 27.11.2021

德国乒乓球名将波尔在日前举行的休斯敦世乒赛上“不战而胜”进入了四分之一决赛，原因则是他的斯洛伐克对手因密切接触了一名新冠病毒感染者而遭隔离。年届40的波尔因此将有望获得其生涯中第二块世乒赛单打奖牌。

Elisabeth Pähtz, Junioren-Weltmeisterin im Schach || Modellfreigabe vorhanden

“后翼弃兵”真人版：德国女棋手的大师之路 14.11.2021

伊丽莎白·佩茨（Elisabeth Pähtz）是德国历史上第一位晋升为特级大师的棋手。虽然感觉人生已经达到了暂时的巅峰，但这还远远不是最高点。

Rio_Momente_08_08 08.08.2016 2016 Rio Olympics - Table Tennis - Men's Singles - Round 4 - Riocentro - Pavilion 3 - Rio de Janeiro, Brazil - 08/08/2016. Quadri Aruna (NGR) of Nigeria celebrates winning his match against Timo Boll (GER) of Germany. REUTERS/Alkis Konstantinidis FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS Copyright: Reuters/A. Konstantinidis

非洲头号乒乓好手叫板中国 18.07.2021

尼日利亚乒乓球健将夸德里·阿鲁纳（ Quadri Aruna）希望在本届奥运会上与中国运动员能有一拼，并赢得一枚奖牌。他是他所在大陆的最大希望所在。

广告

非常德国

一项表明：在德国东部反对疫苗的人大多也都反对移民政策，并且右倾（资料图片）

防疫态度 德国内部地域差距大

德国南部和东部的疫情数字一飞冲天，西部和北部却相对平稳。究竟是哪些原因造成了德国疫情的地域差距？  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  