世乒赛德国队表现耀眼 率先杀入决赛

（德国之声中文网）成都世乒赛上，德国男队表现耀眼，出乎预料地打入总决赛。25 岁的华裔德国人邱党率德国男团，在前三场1-2落后的情况下连扳两场，最终逆转，以总比分3-2淘汰韩国队，闯入决赛。

本周日（10月9日）举行的另外一场半决赛中，东道主中国将与日本队对决争夺另外一个决赛席位。

上一次在德国举行的世乒赛中的德国男团老将主力波尔（Timo Boll）、奥恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）、弗朗西斯卡（Patrick Franziska）都没有参加这届比赛，德国男队打入决赛也因此出人预料。2018年世乒赛团体赛，马龙、樊振东、许昕出战了最后的决赛，大比分3比0战胜了德国队。

德国女队这次也表现不俗，一直打入半决赛。在本周五（10月7日） 与日本对决，最终不敌对手。日本队将与老对手终归对争夺女团冠军。代表德国队出战的包括华裔女子乒乓球运动员韩莹和单晓娜。

中国乒坛“地震”！都是权斗惹的祸？ 乒坛地震 中国乒乓球协会6月20日宣布改革措施，包括不再设国家队总、主教练岗位等举措。原国家队总教练刘国梁调任中国乒协副主席。新华社对此点评称“刘国梁要在乒协岗位证明自己“，强调改革不是否定刘此前的工作。不过也有媒体指出乒协副主席人数众多，刘国梁实际上是被移入虚职。

中国乒坛“地震”！都是权斗惹的祸？ 无心恋战，想念“刘月半” 在刘国梁被“明升职”、“暗贬黜”之后，多名中国乒乓球国手集体在微博宣布声援：“这一刻我们无心恋战，只因想念您，刘国梁！”世界排名第一的马龙和队友许昕、樊振东纷纷宣布退出正在举行的国际乒联巡回赛男子单打比赛。

中国乒坛“地震”！都是权斗惹的祸？ “渔翁得利”？ 中国国手参加纷纷退出之后，此次成都国际乒联巡回赛男单决赛在两名德国选手中举行，最后28岁的乌克兰后裔奥恰洛夫击败36岁老将波尔，一举夺冠。

中国乒坛“地震”！都是权斗惹的祸？ 人民网：理性表达诉求才是正道 ”弃赛风波“发生之后，中国乒协立刻发表声明，表示对此事“深感震惊和痛心”，并许诺将对此事件暴露的问题进行“深刻反思”，“加强队伍爱国主义、集体主义教育”。相关弃赛球员也都转发了相关消息算是道歉。官媒“人民网”评论批评弃赛是“用极端行为表达诉求的非理性行为”，不过文章同时也指出改革的同时需要求稳，如果不是在重大赛事期间公布这项改革的措施，也不可能弄出这么大的“动静”来——这样的评论也颇有深意。

中国乒坛“地震”！都是权斗惹的祸？ 网民中“挺刘”一派占多数 著名导演冯小刚在微博公开力挺刘国梁和弃赛球员：“刘国梁是好样的，也赞许队员们的齐心和对前辈的尊重，他们是最知道刘国梁的价值的。人得有点血性，得有点爱谁谁士为知己者死的义气。人生不是所有事情都要按计算器的。希望上面给球迷一个令人信服的交待。​”

中国乒坛“地震”！都是权斗惹的祸？ 早有迹象？ 其实这次乒坛地震早在一个月前就已经显现出了蛛丝马迹：当时距离杜塞尔多夫世锦赛开赛还有一天的时候，孔令辉被曝因在新加坡赌场欠债未还而遭解职，回国接受调查。这次风波来得非常意外。就在被解职之前，孔令辉还接受了包括德国之声中文网在内的媒体采访，对赛事目标侃侃而谈。

中国乒坛“地震”！都是权斗惹的祸？ 传奇“双子星”已经“陨落”？ 在刘国梁确定离任的情况下，将遭严肃处理的孔令辉，再返国乒执教已无可能，这也意味着刘国梁、孔令辉这对双子星挂帅国乒的时代结束。这是1999年世锦赛上，二人夺得男双冠军之后并肩站在领奖台上的照片。

中国乒坛“地震”！都是权斗惹的祸？ 都是因为“他”？ 而刘国梁和孔令辉在巅峰时期的总教练，就是蔡振华。在刘国梁被调任之后，现任乒协主席、国家体育总局副局长的蔡振华并未表态。在被媒体记者问到此事时，蔡振华态度含糊，只是说“你应该去问现在的乒羽中心”。因此舆论猜测，此次刘、孔二人遭遇变故，国乒地震，最终目标其实是蔡振华。这样一分析，矛头就指向了现在的体育总局局长苟仲文。

中国乒坛“地震”！都是权斗惹的祸？ “外行领导内行”？ 苟仲文是理工科出身，在电子工业和软件业领域工作多年。不过据新京报披露，在担任北京市委教工委书记期间，苟仲文也曾负责体育方面的工作，力推足球进校园等工作。在2016年接任国家体育总局局长之后，苟仲文力推改革，先是在足球领域限制外援，现在又拿乒乓球“开刀”，激起轩然大波。

中国乒坛“地震”！都是权斗惹的祸？ 政治权斗？ 因此有分析指出，因为副局长蔡振华现在是体育总局唯一的中央候补委员，而局长苟仲文连候补也不是。港媒“香港01”文章指出，传言苟和蔡二人不和，而十九大中央委员中，体育总局只有一个名额。所以这才是乒坛地震真正的“震源”所在。

中国乒坛“地震”！都是权斗惹的祸？ 谁能看透权力的铁幕？ 不过传闻终究是传闻，分析也止于观点。究竟在紧闭的大门之后权斗如何进行，外界恐怕难以知晓。也许只有等到国乒新的领导班子组建，十九大新一届中央政治局人选尘埃落定之后，才能对这一棋局的胜负输赢辨别一二。而对于很多中国球迷来说，也许他们最担心的，是乒乓球这支“梦之队”沦为权斗的牺牲品。 作者: 雨涵



和北京冬奥一样，这次世乒赛比赛在防疫"泡泡"中举行。几乎所有场合都得戴口罩。参赛队伍进入中国时免于检疫要求，但在比赛期间不得离开赛场和酒店周围限定区域。对与外国选手有直接接触的中国帮手和酒店工作人员的规定仍极严苛，他们在世界杯赛事结束后必须接受隔离。

（德新社等）

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