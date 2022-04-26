世上最年长者逝世 享年118岁

（德国之声中文网）去年4月被吉尼斯世界纪录认定为全世界最年长者的法国修女安德烈于星期二（1月17日）逝世，距离她满119岁不到一个月。法新社援引安德烈修女发言人的话说，她已经失明并依赖轮椅，在法国南部城市土伦的养老院于睡梦中去世。

1904年2月11日，安德烈修女出生在南法一个新教家庭，26岁时皈依天主教，41岁时加入慈善之女修女会。

纽约地铁在安德烈修女出生当年开通，她的出生也比第一次世界大战开始的时间早了整整十年。 2021年初，在她居住的养老院爆发疫情时，她曾经是无症状感染者，也是世界上最年长的感染后痊愈者。

2022年，吉尼斯世界纪录在119岁的田中加子去世后，于4月将安德烈修女列为最年长的人。不过，早在成为全球最年长者之前，她就已经是最年长的欧洲人了。

长寿秘密 「只有上帝知道」

安德烈修女去年告诉记者，工作和关心他人是她长寿背后的秘密。法新社援引她的话说：「人们说工作会杀死人，对我来说，工作让我活下去，我一直工作到108岁。」然而，这位修女拒绝了分析她DNA样本的请求。她说，她长寿的秘密 「只有上帝知道」。

根据老人学研究组织（Gerontology Research Group）的资料，在安德烈修女逝世后，居住在西班牙的玛丽亚·布拉尼亚斯·莫雷拉（Maria Branyas Morera）以115岁的高龄继任世界最年长者之位。

世界上最长寿的人都有哪些爱好？ 最长寿德国人去世 冯·格斯多夫（Edelgard Huber von Gersdorff）经历了德意志帝国、纳粹德国以及德意志联邦共和国“三代王朝”。2018年4月10日，作为当代德国最长寿者的她以112岁高龄在位于卡尔斯鲁厄的家中与世长辞。

世界上最长寿的人都有哪些爱好？ 一生坚持体育锻炼 冯·格斯多夫1905年生于图林根一个军官家庭，年幼时曾患小儿麻痹症，但这没有阻挡她对体育的热爱，骑自行车成了她终生的爱好。一直到生命的最后，她每天坚持不懈地进行锻炼。

世界上最长寿的人都有哪些爱好？ 活到老，好奇到老 在已故先生的鼓励下，冯·格斯多夫不仅克服小儿麻痹带来的身体上的不便，还正式注册上了大学，先主修化学，然后又转到法学。直到退休，她一直在一家银行从事法律工作。冯·格斯多夫非常关心天下大事，最后不能亲自读书看报了，她就请别人为她阅读报纸。

世界上最长寿的人都有哪些爱好？ 他是一名大屠杀幸存者 2017年8月11日，当年全世界最长寿者克里斯塔尔（Israel Kristal）以113岁的高龄与世长辞。很难想象，这名长者是一名纳粹大屠杀的幸存者。1903年9月15日，犹太人克里斯塔尔生于波兰，1944年被纳粹驱赶进奥斯威辛集中营，他在那里失去了前妻和两个孩子。1950年定居以色列。2016年，吉尼斯世界纪录授予他“世界最长者”称号。

世界上最长寿的人都有哪些爱好？ 113岁的成人礼 在克里斯塔尔113岁的寿辰之日，他的家人为他庆祝了“成人礼”（Bar Mitzwa）。信仰犹太教的男孩，在13岁时，家人都会举办这一礼仪，庆祝少年走向成年的成熟。图上看到的是在耶路撒冷哭墙前，以色列家庭在庆祝成人礼。

世界上最长寿的人都有哪些爱好？ 甜食是他一生的召唤 克里斯塔尔乐观自信，是一名出色的甜点蛋糕师。被迫搬进波兰罗兹市的犹太人居住区后，他再次开了一家甜食店，除了当地犹太人，德国人也来他的店里购买甜食，正因如此，克里斯塔尔得到某种保护，也能得到做甜食用的食材。在以色列海法市定居后，克里斯塔尔重操旧业，又干起了老本行。

世界上最长寿的人都有哪些爱好？ 目前最长寿的男人在日本北海道 2018年4月10日，吉尼斯世界纪录宣布，现年112岁259天、来自日本的野中正造（Masazo Nonaka）成为“在世最年长的男性”。 野中生活在北海道，出生于1905年7月25日。

世界上最长寿的人都有哪些爱好？ 奶油蛋糕是最爱 问到长寿的秘诀时，野中说，他最爱吃奶油蛋糕。对其它甜食，他也是来者不拒。吉尼斯为他颁发世界最长男性证书时，也同时带来了一盒大蛋糕。

世界上最长寿的人都有哪些爱好？ 另一个爱好是泡温泉 野中另一个爱好是泡温泉。他曾经营一个家庭温泉酒店，现在同家人居住在这个有着100多年历史的温泉酒店里。更早的时候，野中是农民和伐木人，不折不扣的体力劳动者。



（法新社、路透社）

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