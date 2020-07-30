世上最大浮动冰山在南极洲诞生

（德国之声中文网）欧洲航天局（ESA）本周三（5月19日）通报说，一巨大冰块已于位于南极洲冰冻地带的威德尔海（Weddell）相分离，一举成为目前世界上最大的浮动冰山。

该新科头号冰山被命名为A-76，其面积约4320平方公里（1668平方英里），长175公里（106英里），宽25公里（15英里），大于西班牙的马约卡岛（4320平方公里）。

A-76脱离龙尼冰架（Ronne Ice Shelf），首先由英国南极调查局发现。卫星监测系统“哥白尼哨兵一号“也发现了它。该使命拥有两枚极地轨道卫星。美国国家冰雪中心利用哥白尼哨兵一号的图像确认了这座冰山。

由此，也漂浮于威德尔海的A-23A不复是冰山老大，其面积约3380平方公里（1305平方英里）。

龙尼冰架是几个巨大浮动冰层中最大的一个，连接陆地，并伸至四周海洋之中。

虽然大块冰架定期分切属自然周期现象，但过去数年，若干冰架破裂速度加快。美国国家冰雪数据中心指出，科学家认为，这一现象可能与气候变化有关。

（法新社）

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