 专题讨论：中国股市春天又来？ | 经济纵横 | DW | 28.02.2019

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经济纵横

专题讨论：中国股市春天又来？

2015年中国股灾的悲惨景象仍历历在目，“股市将成为国家重要核心竞争力组成部分”的说法却在近日频频见诸中国官媒。这一说法究竟释放了怎样的信号？股市终于将迎来春天？还是政府又要动手“割韭菜”？德国之声请两位专家进行解析。

  

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