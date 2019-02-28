专题讨论：中国股市春天又来？

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2015年中国股灾的悲惨景象仍历历在目，“股市将成为国家重要核心竞争力组成部分”的说法却在近日频频见诸中国官媒。这一说法究竟释放了怎样的信号？股市终于将迎来春天？还是政府又要动手“割韭菜”？德国之声请两位专家进行解析。
中国官媒近来不断发出“股市将成为国家重要核心竞争力组成部分”的论调。自2015年短暂的牛市后，中国股市再度陷入低迷状态。此番改革会重蹈覆辙？还是会闯出一条新路？经济学者沈凌认为，还不能简单地下结论。
2月25日，中国最重要的官方证券报之一、新华社旗下的《中国证券报》发表了一篇《股市将成为国家重要核心竞争力组成部分》，引发争议。金融学者贺江兵认为，该文荒谬绝顶。
在发生多起欺诈、管理不善案件后，中国的P2P借贷业正在发生剧烈动荡。作为与汽车销售、房地产投资相关的行业，其动荡是否会进一步导致中国宏观经济降温？
中國政府公布新條例（征求意见稿），有意籍由最高行政部門之手，規管日新月異的生物醫學研究。
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