经济纵横

专题讨论：中国股市春天又来？

2015年中国股灾的悲惨景象仍历历在目，“股市将成为国家重要核心竞争力组成部分”的说法却在近日频频见诸中国官媒。这一说法究竟释放了怎样的信号？股市终于将迎来春天？还是政府又要动手“割韭菜”？德国之声请两位专家进行解析。