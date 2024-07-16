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台海两岸以色列-哈马斯战争俄罗斯入侵乌克兰

专题报道：2024年美国总统大选

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每日新闻

2024年7月16日

特朗普正式获共和党提名 副手万斯是谁？

2024年7月15日

中国请求WTO设专家组解决与美国贸易争端

2024年7月14日

特朗普突遭枪击 目击者称：枪手就在屋顶上

2024年7月13日

中国强烈反对美国涉藏法案 誓言捍卫自身利益

2024年7月8日

选战团队准备好问题 拜登媒体采访引争议

2024年7月5日

收受百万珠宝未申报 "巴西特朗普“被起诉

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深度报道

安全人员击毙了涉嫌枪击的嫌疑人，联邦调查局公布了他的姓名，但有关他身份的虚假信息却不断流传

事实核查：特朗普遇刺未遂，枪手到底是谁？

事实核查：特朗普遇刺未遂，枪手到底是谁？

美国前总统特朗普在宾夕法尼亚州的一次竞选集会上遭遇未遂暗杀。这一事件在社交媒体上引发了大量虚假信息的传播。
政治2024年7月15日
Drei Frauen sitzen nach der Veranstaltung mit gesenkten Köpfen beieinander auf dem Boden im Gras neben einer Absperrung

特朗普遇刺受伤 全球震惊

特朗普遇刺受伤 全球震惊

美国前总统特朗普7月13日在宾夕法尼亚州的一次竞选集会上遇袭受伤。1名现场观众被打死，两人受重伤。枪手被安全人员击毙。该事件是自1981年里根遇刺以来美国发生的最严重的政治袭击。
政治2024年7月15日12 张图
USA Butler | Schüsse bei Auftritt von Donald Trump

特朗普遇袭可能引发政治暴力不断升级

特朗普遇袭可能引发政治暴力不断升级

美国前总统特朗普遇袭事件发生后，对美国政治暴力继续升级的担忧也变得更为普遍。事实上，学术研究一直在对美国政治暴力抬头的趋势提出警告。美国社会的分化和对立，还能被阻止吗？
政治2024年7月15日
美联社驻华盛顿首席摄影师埃文·武奇（Evan Vucci）在特朗普遇刺后拍摄的这张照片在网络上被疯传

社媒上热搜 官媒低调处理——特朗普遇刺在中国的反应

社媒上热搜 官媒低调处理——特朗普遇刺在中国的反应

特朗普遇刺的消息在中国公众中引起极大关注，其当选概率增加成为社交媒体谈论焦点。而全国性官媒《人民日报》只简短报道特朗普遭枪击，习近平向他表达慰问，重要官媒中国网发表"特朗普遇刺是美国政治暴力的缩影"一文，称该事件无疑会加剧美国内部的撕裂。
政治2024年7月15日
特朗普13日在竞选活动上遇刺。

分析：特朗普遇刺会否撼动美国大选？

分析：特朗普遇刺会否撼动美国大选？

美国前总统特朗普13日遭遇暗杀未遂事件震撼世界。现任总统拜登除了谴责政治暴力外，也呼吁各方团结。这起刺杀案是否会为选情投下变化球，使选情对特朗普更加有利？
政治2024年7月15日
特朗普遇刺受伤后被护送离开巴特勒集会现场

特朗普枪击案现场都发生了什么？

特朗普枪击案现场都发生了什么？

美国前总统特朗普7月13日傍晚在宾州比兹堡以北50公里的巴特勒小镇参加竞选集会时遭遇枪击，右耳受伤。现场观众一人中弹身亡，另有两人受伤。现场到底发生了什么？凶手是谁？安保措施有什么漏洞？多名目击者向媒体介绍了当时的情况。
政治2024年7月14日
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焦点话题

阿斯麦是世界顶级芯片设备制造商。

阿斯麦总裁：中美芯片战不应继续升级

荷兰芯片设备制造商阿斯麦（ASML）新任首席执行官富凯（Christophe Fouquet）发出警告称，一旦中美芯片战继续升级，将会给欧洲带来严重后果，因为欧洲的芯片产能连自己的一半需求都难以满足。
政治2024年7月8日
美国与中国近年来在经济、军事方面的竞争持续加剧，但双方均主张控管竞争。图为北京人民大会堂。（资料照）

智库：古巴新雷达站 恐成中国监视美国工具

美国智库发布报告指，古巴在美军基地附近建造了一座新雷达站，可能用来帮助中国进行监视、监听活动，并取得美国军事机密。对此，中国及古巴方面如何解释？
政治2024年7月3日
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