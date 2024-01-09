专题报道：2024年台湾大选

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
台湾大选即将在2024年1月13日举行，三名总统候选人赖清德、侯友宜及柯文哲全力以赴，抢攻各处选票。DW专题报道为您介绍围绕这场选举的林林总总。
台湾总统大选即将在本周六举行。在德国工作生活的台湾人如何看待这场大选？他们会支持哪一组候选人？他们会不会返台投票？他们和台湾在地选民关注的焦点是否会有不同？
台灣週二（1月9日）下午發布國家級警報，稱「中國於15:04發射衛星，已飛越南部上空」。距離台灣總統大選僅剩4天，同日稍早，民進黨候選人賴清德在一場國際記者會告訴DW記者，「對和平有理想，但不能有幻想」，台灣要建立威懾力量。
彭博社报道称，美国情报部门获得的信息显示，中国军中腐败横生的迹象使得军队是否具备打仗能力受到质疑。习近平因此决心大力整肃，撤换大批火箭军将领。
台灣大選進入最後衝刺，三黨總統候選人在選前最後的一個星期天，不約而同選擇在南台灣造勢、拉抬選情。台灣總統蔡英文也久違地接受台媒專訪，談及她執政八年的政績。與此同時，再有中國氣球穿越台灣本島上空。
中国周日宣布对五家美国军工企业实施制裁，以回应美国对台军售以及美国对中国公司和个人的制裁。美联社认为，此类制裁通常只是象征性的。
台湾即将迎来总统大选，与大陆的关系依然是选战中的重要话题。两岸之间互不承认主权、维持现状、宪法刻在心中……三名总统候选人在电视辩论会上表达了何种态度？
台湾国防部周六指责中国威胁航空安全，以频频向台湾附近或上空投放空飘气球的方式，对台湾民众发动心理战。眼下正值台湾总统大选临近的关键时刻。
台灣總統大選即將登場，此時頻頻有中國氣球穿越台灣本島上空，遭質疑是「介選」。專家告訴DW，對中國來說，氣球成本低，卻很容易就引發話題炒作空間。美國雖未對氣球相關報導表態，但強調支持台灣民主，並呼籲各界勿干預台灣選舉。
台灣選舉進入倒數10天，中國官媒央視2日報導公開解放軍軍演畫面，其中還罕見釋出最新航母「福建號」的高清畫面，包含首度曝光的電磁彈射軌道。此外，中國多枚空飄氣球也飛越台灣上空。
藍白合破局之後，吳欣盈出線成為柯文哲的副手搭檔。出身台灣顯赫家族新光集團第三代，在DW專訪當中，吳欣盈提到了柯文哲與民眾黨的觀點，認為台灣是中美之間的乒乓球，要求北京對台開啟新的對話框架是唯一選擇。
台灣擁有華人世界首位女總統、女性立法委員比例為亞洲之最。數字漂亮，現實並不理想。新屆選舉將至，DW採訪4名來自不同政黨、世代的女性立委候選人，聽聽她們的個人故事與觀察，窺見台灣性別議題有什麼未竟之處？
台灣即將在下週舉辦總統大選。現任總統蔡英文在元旦致詞中表示，台灣逐漸擺脫「先走向中國，再走向世界」的宿命。面對中國國家主席習近平提到「統一是必然」的說法，她則強調，兩岸關係走向，應由台灣人民決定。
前海军司令员董军周五被任命为中国新一任国防部长，接替四个月前从公众视野中消失的前防长李尚福。有分析人士指出，这有利于中美军方接触，“董军应该熟悉如何处理中美军方之间的近距离接触。如果遇到中美两军危机时，这一点很有用”。
在中美军事高层恢复高级别会谈一周后，北京本周四言辞激烈地抨击美国，批评美国继续插手亚太地区事务，保持着“零和博弈的冷战思维”。对于中国防长的继任人选以及三名中国军工系统高层被撤销政协委员资格这样的敏感话题，中国国防部发言人则选择避答。
台灣2024大選進入最後倒數，中國國台辦27日表明，若民進黨政府繼續「堅持台獨」，未來有可能再度對《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）和兩岸經貿採取更多限制措施。台灣官方和在野的國民黨怎麼看？
© 2024 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式