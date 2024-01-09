专题报道：2024年台湾大选

台灣選前「超級星期天」：蔡英文與三黨候選人說了什麼？

台灣大選進入最後衝刺，三黨總統候選人在選前最後的一個星期天，不約而同選擇在南台灣造勢、拉抬選情。台灣總統蔡英文也久違地接受台媒專訪，談及她執政八年的政績。與此同時，再有中國氣球穿越台灣本島上空。