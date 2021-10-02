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专题报道：2021年德国联邦大选

本届联邦议院大选于9月26日举行。默克尔在执政16年之后不再竞选，总理宝座的竞争在黑红绿三党之间激烈展开，德国政坛的新格局呼之欲出。

根据最新民调（YouGov 9月23日），各党支持率为：联盟党21%，社民党25%，绿党14%，自民党11%，选项党12，左翼党7%。

Bundestagswahl 2021 | Wahlparty der CDU

七张图看一周大事 02.10.2021

德国大选结果出炉，中国限电引发关注，高管落马……本周还发生了哪些大事，请看图集。

专访：绿黄两党“对中国将是巨大挑战” 28.09.2021

德国大选结束，目前组阁形势仍不明朗。但选前对华政策表态强硬的绿党和自民党很有机会进入执政联盟。这对于未来的德中关系会产生怎样的影响？德国之声中文网专访波恩大学全球研究中心主任辜学武教授。
Deutschland Wahlen I SPD I Reaktionen Prognose

德国大选之后 各党众生相 26.09.2021

欢呼雀跃，怒气冲天：德国联邦大选已经很久没有如此充满悬念。在各党的选举之夜活动上，初步计票结果公布后的反应各有不同。
Blick auf die ersten Reihen in den einzelnen Parteien von CDU, FDP und AfD im Bundestag. Konstituierende Sitzung des 19.Deutschen Bundestages im Plenarsaal des Reichstagsgebaeude in Berlin, Deutschland am 24.10.2017. Â

德国联邦议员酬薪多高？  25.09.2021

德国联邦议员由国家支付薪金，本无需从事第二份工作。但不少人仍有副业。近些年来，情况有所改变，额外赚钱的可能性严格受限。 
German Chancellor Angela Merkel waves during an election campaign event of the Christian Democratic Union (CDU) party in Dortmund, western Germany, on August 12, 2017. - German Chancellor Angela Merkel returns from holiday to begin six weeks of campaigning for her CDU party in Dortmund, leading up to September 24 parliamentary elections. (Photo by PATRIK STOLLARZ / AFP)

德国大选后，退下来的默克尔做什么？ 25.09.2021

9 月 26 日，德国将选出新一届联邦议院。现任总理默克尔不再参选，她要退休了。此后岁月里，她会做什么呢？ 
20/09/2021 *** Olaf Scholz (SPD), Bundesfinanzminister, sitzt im Finanzausschuss des Bundestags. Scholz soll Fragen zur Durchsuchung seines Ministeriums im Zusammenhang mit Geldwäsche-Ermittlungen beantworten.

2分钟了解德国总理候选人：肖尔茨（社民党） 21.09.2021

谁会成为默克尔的继任者？德国大选并不是直接投票选举总理，而是选举联邦议院，各党派会根据各自获得的议席进行组阁谈判，结成执政联盟，然后才选出总理。这段影片带你来了解一下社民党的总理候选人肖尔茨，他也是目前民调数据显示支持率最高的一位。
Olaf Scholz (l-r), SPD-Spitzenkandidat in der Bundestagswahl und Bundesfinanzminister, Annalena Baerbock, Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen deren Parteivorsitzende, und Armin Laschet, Spitzenkandidat von CDU/CSU in der Bundetagswahl, CDU-Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, stehen vor Beginn des dritten TV-Triells, der Kanzlerkandidatendiskussion bei ProSieben und Sat.1, im Studio H im Stadtteil Adlershof beieinander.

大选前最后一场电视辩论：三人秀？二对一？ 20.09.2021

距离德国联邦议院大选还有一周，竞争总理职位的三个主要党派候选人周日参加了最后一场电视辩论。虽然内容了无新意，但三人之间的互动格局发生了变化。
Wahlplakat von Armin LASCHET (CDU Vorsitzender und Kanzlerkandidat) und Markus SOEDER (Ministerpraesident Bayern und CSU Vorsitzender) haengen nebeneinander. CSU Parteitag 2021 am 10. und 11.09.2021 Messe Nuernberg.

德国大选中的拿来主义 19.09.2021

政治不讲原创，拿来主义盛行。随着德国大选进入最后的冲刺阶段，让我们来看看各个党派搬来了多少“他山之石”。

Christoph Heusgen, German Ambassador to the UN The security Council will consider the latest report of the UN Secretary-General on the activities of UNMIK and the latest development in the region from 16 March to 15 September 2020. The priorities of the Mission remain to promote security, stability and respect for human rights in Kosovo and in the region. United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK)

默克尔前顾问谈对华政策:“不能存有任何幻想” 18.09.2021

默克尔前外交顾问霍伊斯根在接受德媒采访时表示，德国应继续与中国对话和做生意，但必须清楚代表自己的原则，防止未来世界按照中国规则运行。他也提到中国在外交上勒索其他国家的行为“相当残酷”。

07.09.2019, China, Wuhan: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, 2.v.l.) wird von Krankenschwestern am Eingang des deutsch-chinesischen Freundschaftskrankenhaus Tongji begrüßt. Merkel hält sich zu einem zweitägigen Besuch in der Volksrepublik China auf. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

客座评论：默克尔的对华政策远远超出经济考量 18.09.2021

德国总理默克尔在对华政策上经常受到批评，指责她奉行“经济友好路线”以及在人权上不够强硬。本文作者Thomas Heberer认为，致力于对话是默克尔作为领袖所具备的远见卓识。
Christian Democratic Union of Germany (CDU) candidate for chancellor Armin Laschet speaks as he attends a Christian Social Union (CSU) party meeting in Nuremberg, Germany, September 11, 2021. REUTERS/Wolfgang Rattay

联邦大选：中国最希望拉舍特当选 17.09.2021

联邦总理默克尔在16年任期内不断扩大德中政治和经济关系。中国领导层将默克尔视为最重要的欧洲政治盟友。分析家认为，中国会希望默克尔接班人是拉舍特或肖尔茨，以延续默克尔的对华温和路线。

13.09.2021 Janine Wissler (l-r), Linke-Parteivorsitzende, Christian Lindner, FDP-Parteivorsitzender, Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef und Alice Weidel, AfD-Fraktionsvorsitzende stehen kurz vor der Live-Sendung «Der Vierkampf nach dem TV-Triell» (ARD) in den Bolle Festsälen.

德国“四党辩论”对华政策擦边球  14.09.2021

距离德国联邦大选不到两周，问鼎总理宝座的三位主要党派候选人已进行了两轮电视辩论。本周一（9月13日）登场的另一场直播辩论同样引人关注。 

后默克尔时代的德国对华政策 14.09.2021

默克尔时代结束后，德国将如何与中国打交道？在重新调整与中国的经济与地缘政治关系的同时，德国对华政策不会出现巨大的变化。
Nur wenige Wahlplakate auf einer Plakatwand, Themenfoto: Wahlplakat, Bundestagswahl 2021 - Foto: Augst/Eibner-Pressefoto

选战紧绷 各党打出怎样的标语牌？ 13.09.2021

德国联邦选举进入最后阶段。各大党打出的竞选标语是什么？它们能否打动选民？
Erfurt Wahlplakate 03.08.2021 , Erfurt, Wahlplakate für die im September anstehende Bundestagswahl sind auf dem Anger an Lichtmasten und Strassenschildern befestigt im Bild: FDP Christian Lindner, Bündnis90 Die Grünen, CDU Antje Tillmann *** Erfurt election posters 03 08 2021 , Erfurt, election posters for the upcoming federal election in September are fixed on the Anger at light poles and street signs in the picture FDP Christian Lindner, Bündnis90 Die Grünen, CDU Antje Tillmann

德国大选年，自民党绿党获捐最多 12.09.2021

在今年大选年里，各党争取到的捐款情形怎样？据《星期日世界报》的消息，今年年初以来，收到捐款最多的政党是自民党和绿党。
Mauricio Macri (l-r), Präsident von Argentinien, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping, aufgenommen am 07.07.2017 beim Familienfototermin in Hamburg beim G20-Gipfel. Am 07. und 08. Juli kommen in der Hansestadt die Regierungschefs der führenden Industrienationen zum G20-Gipfel zusammen. Foto: Christian Charisius/dpa | Verwendung weltweit

默克尔淡出政坛 留下厚重的外交遗产 12.09.2021

默克尔总理在16年执政期内为德国外交政策打上了深深的烙印。德国在全球的影响力得到提升，同时，国际政治领域的挑战也在增加。
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