专题报道：2021年德国联邦大选

2分钟了解德国总理候选人：肖尔茨（社民党）

谁会成为默克尔的继任者？德国大选并不是直接投票选举总理，而是选举联邦议院，各党派会根据各自获得的议席进行组阁谈判，结成执政联盟，然后才选出总理。这段影片带你来了解一下社民党的总理候选人肖尔茨，他也是目前民调数据显示支持率最高的一位。