专题报道：2021年德国联邦大选

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本届联邦议院大选于9月26日举行。默克尔在执政16年之后不再竞选，总理宝座的竞争在黑红绿三党之间激烈展开，德国政坛的新格局呼之欲出。
根据最新民调（YouGov 9月23日），各党支持率为：联盟党21%，社民党25%，绿党14%，自民党11%，选项党12，左翼党7%。
德国大选结果出炉，中国限电引发关注，高管落马……本周还发生了哪些大事，请看图集。
德国大选结束，目前组阁形势仍不明朗。但选前对华政策表态强硬的绿党和自民党很有机会进入执政联盟。这对于未来的德中关系会产生怎样的影响？德国之声中文网专访波恩大学全球研究中心主任辜学武教授。
德国大选后新政府是否会改变默克尔之前的中国政策？德中关系将面临哪些挑战？德国之声记者Rodion Ebbighausen就此采访了德国墨卡托中国研究所的Barbara Pongratz。
欢呼雀跃，怒气冲天：德国联邦大选已经很久没有如此充满悬念。在各党的选举之夜活动上，初步计票结果公布后的反应各有不同。
德国联邦议员由国家支付薪金，本无需从事第二份工作。但不少人仍有副业。近些年来，情况有所改变，额外赚钱的可能性严格受限。
12月 8日，社民党政治家肖尔茨正式当选联邦德国第九任总理。这也意味着默克尔作为大选后看守总理的使命业已完成。此后岁月里，她会做些什么呢？
谁会成为默克尔的继任者？德国大选并不是直接投票选举总理，而是选举联邦议院，各党派会根据各自获得的议席进行组阁谈判，结成执政联盟，然后才选出总理。这段影片带你来了解一下社民党的总理候选人肖尔茨，他也是目前民调数据显示支持率最高的一位。
距离德国联邦议院大选还有一周，竞争总理职位的三个主要党派候选人周日参加了最后一场电视辩论。虽然内容了无新意，但三人之间的互动格局发生了变化。
政治不讲原创，拿来主义盛行。随着德国大选进入最后的冲刺阶段，让我们来看看各个党派搬来了多少“他山之石”。
默克尔前外交顾问霍伊斯根在接受德媒采访时表示，德国应继续与中国对话和做生意，但必须清楚代表自己的原则，防止未来世界按照中国规则运行。他也提到中国在外交上勒索其他国家的行为“相当残酷”。
德国总理默克尔在对华政策上经常受到批评，指责她奉行“经济友好路线”以及在人权上不够强硬。本文作者Thomas Heberer认为，致力于对话是默克尔作为领袖所具备的远见卓识。
联邦总理默克尔在16年任期内不断扩大德中政治和经济关系。中国领导层将默克尔视为最重要的欧洲政治盟友。分析家认为，中国会希望默克尔接班人是拉舍特或肖尔茨，以延续默克尔的对华温和路线。
距离德国联邦大选不到两周，问鼎总理宝座的三位主要党派候选人已进行了两轮电视辩论。本周一（9月13日）登场的另一场直播辩论同样引人关注。
默克尔时代结束后，德国将如何与中国打交道？在重新调整与中国的经济与地缘政治关系的同时，德国对华政策不会出现巨大的变化。
德国联邦选举进入最后阶段。各大党打出的竞选标语是什么？它们能否打动选民？
在今年大选年里，各党争取到的捐款情形怎样？据《星期日世界报》的消息，今年年初以来，收到捐款最多的政党是自民党和绿党。
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