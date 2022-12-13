专题报道：2020年美国总统大选

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2020年美国总统大选进入倒计时，特朗普和对手拜登正在全力以赴争取各处选票。选举在11月3日举行，DW专题报道为您介绍围绕这场选举的林林总总。
岁末年终，俄罗斯总统普京总会举行一场高光的记者会，吸引国内外媒体和公众的目光，为自己提供一个展现自信姿态的舞台。但今年，克里姆林宫取消了这一活动。
拜登和習近平11月在印尼G20峰會上就台灣和朝鮮問題進行會談，防止美中關係惡化為新冷戰。兩位領導人承諾，在人權、俄烏戰爭和經濟問題上的分歧加強溝通。這次美官員訪華接續會議上的共識討論，雙方談了什麼？
為了增強與非洲國家的信任關係，美國總統拜登本週將在華盛頓接待49位非洲領導人。擁有13億人口非洲近年與美國漸行漸遠，中俄在這個大陸上的影響力則是與日俱增。這次峰會，美國會提出什麼對策？
美国一支高级代表团将从周日起访问北京，这是中美两国领导人十一月在巴厘岛举行首脑峰会，并承诺为修复双边关系付出努力后，美国首次向北京派出高级代表团。
針對美國最新一筆支援台灣戰機零部件的軍售案，中國國防部憤怒批評美方一面向北京做出承諾，一面售台軍武，暴露其「虛偽面目」。兩岸情勢緊張之際，美國還出台哪些對台軍事援助？台灣官方如何回應？
美俄上演「戲劇性的高級別囚犯交換」。因走私毒品遭俄國監禁的女子籃球運動員格里納，終於在美國政府努力數月的談判之中獲釋，但條件是，美方也必須同時釋放遭判25年刑期的軍火商人布特。
中國領導人習近平本週访问沙特阿拉伯，並與中東領導人舉行一系列峰會。美沙關係跌落低谷的時刻，中國會否趁隙而入？有專家認為，中阿峰會其實並不表明阿拉伯國家要在中美之間選邊站。
台積電在美國設新廠備受矚目，拜登12月6日親自移機典禮，現場科技業眾星雲集。但在場外，中國及台灣仍有聲音質疑此舉是在「掏空台灣」。對此台積電如何回應？芯片新廠將為各方帶來哪些利弊？
德国拨专款1000亿欧元旨在提升自身以及盟友的国防实力。如果德国的政策失败，将影响到美国同中国的对决。
在美国和沙特关系的低谷时期，沙特阿拉伯将在本周举办首届中国—阿拉伯国家峰会。习近平也将于周三开始访问沙特、出席峰会。专家指出，尽管美国仍然是首选的合作伙伴，但沙特正在制定一个新战略。
被號稱是台灣「護國神山」的台積電12月6日在美國亞利桑那州的工廠舉行移機典禮，美國總統拜登也會親臨現場，看似給足了面子，但是真正的挑戰其實還未現出全貌。
六名澳大利亚议员将于周日抵台进行访问，预计与台湾总统蔡英文见面。不过，澳大利亚总理阿尔巴尼斯表示不会参与此次访问，也不清楚此行的目的是什么。阿尔巴尼斯最近正试图修补与中国的关系。
时隔两个半月后，德国总理肖尔茨与俄罗斯总统普京再次通话，讨论乌克兰战争问题。肖尔茨敦促普京撤军，普京则谴责“西方的破坏性路线”。同时，莫斯科对拜登的对话提议做回应；柏林对“爱国者”导弹防御系统交付问题进行澄清。此外，关于乌军阵亡人数以及限价俄油也有最新消息。
美國及法國總統在雙邊會議後發表聯合聲明，強調要俄羅斯為其入侵行為負責，並共同應對中國帶來的挑戰及地緣政治風險。拜登更首次鬆口，表示在特定前提下，他願意與俄羅斯總統展開對話。
美國總統拜登和法國總統馬克龍週四將會晤，兩人歡慶美法關係200多年歷史的同時，背後卻醞釀著《通膨削減法案》引發的跨大西洋貿易爭端。會晤前夕，馬克龍抨擊法案可能「分裂西方」，希望說服拜登撤回法案。
中國境內反封控抗議運動受到全球關注，美國白宮表示拜登「正在觀察此事」，並重申「清零」非有效的防疫政策。留美華人、維吾爾人也在洛杉磯舉辦燭火晚會，聲援中國抗爭運動，他們帶著哪些訴求？
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