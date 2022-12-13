专题报道：2020年美国总统大选

布林肯訪中有譜 美：競爭不能轉為衝突

拜登和習近平11月在印尼G20峰會上就台灣和朝鮮問題進行會談，防止美中關係惡化為新冷戰。兩位領導人承諾，在人權、俄烏戰爭和經濟問題上的分歧加強溝通。這次美官員訪華接續會議上的共識討論，雙方談了什麼？