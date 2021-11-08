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专题报道：2020年美国总统大选

2020年美国总统大选进入倒计时，特朗普和对手拜登正在全力以赴争取各处选票。选举在11月3日举行，DW专题报道为您介绍围绕这场选举的林林总总。

2020年美国总统大选进入倒计时，特朗普和对手拜登正在全力以赴争取各处选票。选举在11月3日举行，DW专题报道为您介绍围绕这场选举的林林总总。

Chinese President Xi Jinping waves to spectators after a show commemorating the 100th anniversary of the founding of the Communist Party of China at the National Stadium in Beijing, China June 28, 2021. REUTERS/Thomas Peter

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 08.11.2021

六中全会之际 看习近平的一盘大棋
25.08.2021, USA, Washington D.C.: Naftali Bennett, Ministerpräsident von Israel, gestikuliert und spricht während eines Treffens mit Außenminister Blinken im Willard Hotel. Foto: Olivier Douliery/Pool AFP/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

以色列拒绝美国在耶路撒冷恢复领事馆 07.11.2021

美以巴之间再出难题:特朗普政府下令关闭的领事馆应该在哪里重开？巴勒斯坦人认为当然在耶路撒冷。但以色列方面却坚持首都无法让地给这样一个建筑。
Jack Ma (R), founder and executive chairman of Alibaba Group, and President-elect Donald Trump pose for the media after their meeting at Trump Tower January 9, 2017. / AFP / TIMOTHY A. CLARY (Photo credit should read TIMOTHY A. CLARY/AFP/Getty Images)

会见特朗普——马云和北京关系恶化的转折点？ 06.11.2021

中国知名企业家马云淡出公众视野一年多后，路透社猜测，其遭遇可能与其曾在美国和当选总统特朗普高调会晤有关。
French President Emmanuel Macron delivers a speech at the Quai Branly museum, in Paris, on October 27, 2021 after visiting an exhibition of Benin's treasures displayed at the museum before being shipped to the West African country later this month. - The Paris museum exhibits over a dozen colonial-era treasures taken from Benin, the last time they will be shown in France before being handed back in a landmark gesture. The decision to return them follows growing calls in Africa for European countries to return the colonial spoils from museums. The move is part of a drive by French President Emmanuel Macron to improve his country's image in Africa, especially among young people. (Photo by Michel Euler / POOL / AFP) (Photo by MICHEL EULER/POOL/AFP via Getty Images)

好消息还是坏消息？马克龙短信外泄 莫里森反击 02.11.2021

在被马克龙指责撒谎后，澳大利亚总理莫里森向记者表示，他在今年6月的一次晚宴上曾向马克龙明确表示，常规潜艇无法满足澳大利亚的战略需求。澳媒此间披露马克龙回复莫里森的一则短信，以此质疑马克龙的可信度，但《卫报》则对该短信有不同解读，并披露更多细节。
31.10.2021 ROME, ITALY - OCTOBER 31: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President Recep Tayyip Erdogan (L) meets U.S President, Joe Biden (R) on the sidelines of the G20 Leaders' Summit in Rome, Italy on October 31, 2021. Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Handout / Anadolu Agency

埃尔多安因“安全问题”缺席气候大会 01.11.2021

土耳其总统埃尔多安周一表示，由于会议组织方没有满足其代表团在安全方面的要求，他取消了出席联合国COP26气候大会的计划。目前正值土耳其与其西方主要盟国关系紧张之际。
White House Press Secretary Jen Psaki speaks with reporters at the White House on Friday, October 22, 2021. Psaki answered questions regarding President Biden's town hall the previous night in Baltimore, MD. Photo by Leigh Vogel/UPI Photo via Newscom picture alliance

白宫发言人感染新冠 10月26日曾与拜登见面 01.11.2021

尽管接种了疫苗，但美国白宫发言人普萨基仍然感染了新冠。目前，拜登远在欧洲，他周日进行的新冠测试结果呈阴性。
President Joe Biden speaks during a news conference at the conclusion of the G20 leaders summit, Sunday, Oct. 31, 2021, in Rome. (AP Photo/Evan Vucci)

拜登称美於G20展现实力   批中俄「做的不够」 01.11.2021

美国总统拜登周日在20国峰会後称，美国在各国达成的协议中扮演重要角色，并批评俄罗斯丶中国与沙特阿拉伯领袖未现身对气候变化做出承诺。

台灣人相信美國協防說嗎？ 29.10.2021

美國總統拜登日前承諾協防台灣，蔡英文也首度證實有美軍在台。德國之聲街訪台灣民眾，了解一般人的看法。
Taiwanese students brace for possible Chinese invasion Ort: Taiwan Sendedatum: 11.10.2021 Rechte: DW Bildbeschreibung: Yeh Yu-ching is doing a special military scheme at her school. Taiwan's high school military training program is supposed to encourage young people to enlist once they graduate.

专访：美国对台战略趋清晰 台湾四个月兵役已够 28.10.2021

美国总统拜登防卫台湾说持续引起热议，台湾总统蔡英文也首度证实美军在台协训国军。台湾国防军事专家苏紫云接受德国之声专访时指，华府正改变对台「战略模糊」的策略，而台湾比以色列更有能力保护自己。
STYLELOCATIONU.S President Joe Biden takes part in the virtual US - ASEAN Summit from the South Court Auditorium in the Eisenhower Executive Office Building at the White House, October 26, 2021 in Washington, D.C. Washington United States of America - ZUMAp138 20211026_zaa_p138_001 Copyright: xAdamxSchultz/WhitexHousex

拉拢东盟领导人 拜登联日澳出招抗中 28.10.2021

东南亚成为美中之间的战略战场，在美国总统拜登和中国总理李克强出席的线上东盟峰会，双方没有正面交锋，但烟硝味浓浓。
SWITZERLAND-ZURICH-CHINA-YANG JIECHI-U.S.-NATIONAL SECURITY ADVISOR-MEETING (211006) -- ZURICH, Oct. 6, 2021 (Xinhua) -- Yang Jiechi (1st R), a member of the Political Bureau of the Communist Party of China (CPC) Central Committee and director of the Office of the Foreign Affairs Commission of the CPC Central Committee, meets with U.S. National Security Advisor Jake Sullivan (1st L) in Zurich, Switzerland, on Oct. 6, 2021. (Xinhua/Chen Junxia)

《华盛顿邮报》：拜登团队在中国政策上有分歧 26.10.2021

据《华盛顿邮报》报道，在中国政策问题上，拜登的助手存在意见分歧。气候特使克里主张通过美中高层接触推动气候合作，以国家安全顾问沙利文为代表的一派则反对为气候方面的进展而迁就中国。
Raquel Heres gets a COVID-19 rapid test to be able to travel overseas, Saturday, July 31, 2021, in North Miami, Fla. Federal health officials say Florida has reported 21,683 new cases of COVID-19, the state's highest one-day total since the start of the pandemic. The state has become the new national epicenter for the virus, accounting for around a fifth of all new cases in the U.S. Florida Gov. Ron DeSantis has resisted mandatory mask mandates and vaccine. (AP Photo/Marta Lavandier)

美放宽入境限制  疫苗规定细节出炉 26.10.2021

美国因为新冠疫情出台入境限制18个月后，将在11月8日重新开放接种两剂疫苗的外国游客入境。除了疫苗种类之外，针对不同身份的人还有哪一些规定?
Hand out file photo dated August 30, 2020 of the Arleigh Burke-class guided missile destroyer USS Halsey (DDG 97) conducts a routine transit through the Taiwan Strait. A U.S. Navy warship has transited the narrow and sensitive Taiwan Strait for the second time in two weeks. Taiwan's Defence Ministry confirmed the operation on Monday amid rising tensions between China and the United States. The ministry said a U.S. destroyer, which it did not name, had sailed in a southerly direction through the strait and was continuing to sail south. Both China and the United States have been stepping up their military activities in the region, both around Chinese-claimed Taiwan and in the disputed South China Sea. U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Andrew Langholf via ABACAPRESS.COM |

拜登称将协防台湾：北京警告 台北感谢 22.10.2021

当被问及若台湾遭中国攻击，美国是否会来协防台湾，美国总统拜登的回答是“会，我们有此承诺”。中国和台湾的外交部先后作出回应。
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump and China's President Xi Jinping shake hands after making joint statements at the Great Hall of the People in Beijing, China, November 9, 2017. REUTERS/Damir Sagolj/File Photo/File Photo/File Photo

专访：美国对华接触战略是否失败？ 22.10.2021

由傅立民、冯稼时，戴博和白丽娟等多位专家撰写的《与中国接触：中美关系五十年》日前由哥伦比亚大学出版。本书围绕着曾经在美国长期占据主导地位的对华接触政策展开思考。德国之声对本书主编石文安女士进行了专访。
FILE - In this Dec. 4, 2013, file photo, Chinese President Xi Jinping, right, shakes hands with then U.S. Vice President Joe Biden as they pose for photos at the Great Hall of the People in Beijing. As Americans celebrate or fume over the new president-elect, many in Asia are waking up to the reality of a Joe Biden administration with decidedly mixed feelings. Relief and hopes of economic and environmental revival jostle with needling anxiety and fears of inattention. The two nations are inexorably entwined, economically and politically, even as the U.S. military presence in the Pacific chafes against China’s expanded effort to have its way in what it sees as its natural sphere of influence. (AP Photo/Lintao Zhang, Pool, File) |

拜习会：媒体称白宫希望11月召开线上会议 22.10.2021

路透社报导，白宫正在为即将到来的拜习线上会进行准备，时间点预计将落在11月。然拜登团队却认为，会议本身可能不会带来太多具体成果。
Former President Donald Trump speaks at Trump National Golf Club in Bedminster, N.J., Wednesday, July 7, 2021. (AP Photo/Seth Wenig)

特朗普自创社交平台：我有“真相” 21.10.2021

被脸书、推特等社交媒体"噤声"的美国前总统特朗普可能不需要再依赖硅谷互联网巨头发声。他宣布，将创立自己的网络平台。
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