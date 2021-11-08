专题报道：2020年美国总统大选

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2020年美国总统大选进入倒计时，特朗普和对手拜登正在全力以赴争取各处选票。选举在11月3日举行，DW专题报道为您介绍围绕这场选举的林林总总。
六中全会之际 看习近平的一盘大棋
美以巴之间再出难题:特朗普政府下令关闭的领事馆应该在哪里重开？巴勒斯坦人认为当然在耶路撒冷。但以色列方面却坚持首都无法让地给这样一个建筑。
中国知名企业家马云淡出公众视野一年多后，路透社猜测，其遭遇可能与其曾在美国和当选总统特朗普高调会晤有关。
在被马克龙指责撒谎后，澳大利亚总理莫里森向记者表示，他在今年6月的一次晚宴上曾向马克龙明确表示，常规潜艇无法满足澳大利亚的战略需求。澳媒此间披露马克龙回复莫里森的一则短信，以此质疑马克龙的可信度，但《卫报》则对该短信有不同解读，并披露更多细节。
土耳其总统埃尔多安周一表示，由于会议组织方没有满足其代表团在安全方面的要求，他取消了出席联合国COP26气候大会的计划。目前正值土耳其与其西方主要盟国关系紧张之际。
尽管接种了疫苗，但美国白宫发言人普萨基仍然感染了新冠。目前，拜登远在欧洲，他周日进行的新冠测试结果呈阴性。
美国总统拜登周日在20国峰会後称，美国在各国达成的协议中扮演重要角色，并批评俄罗斯丶中国与沙特阿拉伯领袖未现身对气候变化做出承诺。
美國總統拜登日前承諾協防台灣，蔡英文也首度證實有美軍在台。德國之聲街訪台灣民眾，了解一般人的看法。
美国总统拜登防卫台湾说持续引起热议，台湾总统蔡英文也首度证实美军在台协训国军。台湾国防军事专家苏紫云接受德国之声专访时指，华府正改变对台「战略模糊」的策略，而台湾比以色列更有能力保护自己。
东南亚成为美中之间的战略战场，在美国总统拜登和中国总理李克强出席的线上东盟峰会，双方没有正面交锋，但烟硝味浓浓。
据《华盛顿邮报》报道，在中国政策问题上，拜登的助手存在意见分歧。气候特使克里主张通过美中高层接触推动气候合作，以国家安全顾问沙利文为代表的一派则反对为气候方面的进展而迁就中国。
美国因为新冠疫情出台入境限制18个月后，将在11月8日重新开放接种两剂疫苗的外国游客入境。除了疫苗种类之外，针对不同身份的人还有哪一些规定?
当被问及若台湾遭中国攻击，美国是否会来协防台湾，美国总统拜登的回答是“会，我们有此承诺”。中国和台湾的外交部先后作出回应。
由傅立民、冯稼时，戴博和白丽娟等多位专家撰写的《与中国接触：中美关系五十年》日前由哥伦比亚大学出版。本书围绕着曾经在美国长期占据主导地位的对华接触政策展开思考。德国之声对本书主编石文安女士进行了专访。
路透社报导，白宫正在为即将到来的拜习线上会进行准备，时间点预计将落在11月。然拜登团队却认为，会议本身可能不会带来太多具体成果。
被脸书、推特等社交媒体"噤声"的美国前总统特朗普可能不需要再依赖硅谷互联网巨头发声。他宣布，将创立自己的网络平台。
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