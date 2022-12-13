专题报道：2020年台湾大选

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2020年台湾总统大选进入倒计时，三名总统候选人蔡英文、韩国瑜及宋楚瑜全力以赴，抢攻各处选票。选举在1月11日举行，DW专题报道为您介绍围绕这场选举的林林总总。
岁末年终，俄罗斯总统普京总会举行一场高光的记者会，吸引国内外媒体和公众的目光，为自己提供一个展现自信姿态的舞台。但今年，克里姆林宫取消了这一活动。
中國近日再禁台灣多項產品進口，遭外界解讀為「政治打壓」，台灣行政部門也出聲譴責中方違反貿易原則，「對台灣特別歧視」。台灣衛服部指出，產地標示「中國台灣」的產品也未通過審核。
正在台湾访问的一名日本自民党高级官员周日发表讲话称，由于来自中国和朝鲜的威胁与日俱增，日本必须立即提升军费。
中国领导人习近平周五在利雅得出席了两场峰会并与海湾国家多名领导人会晤。峰会达成的利雅得宣言提到台湾及香港问题时称，阿拉伯国家恪守一中原则，支持中国维护主权和领土完整。
針對美國最新一筆支援台灣戰機零部件的軍售案，中國國防部憤怒批評美方一面向北京做出承諾，一面售台軍武，暴露其「虛偽面目」。兩岸情勢緊張之際，美國還出台哪些對台軍事援助？台灣官方如何回應？
美国印地安纳州对TikTok提起诉讼，指控这款APP在内容和数据保护上欺骗了消费者，向青少年推送成年内容。在此前一天，马里兰州下封杀令，以网络安全威胁为由，禁止在州政府部门的平台上使用TikTok。
自新冠疫情爆發以來，澳大利亞首個跨黨派國會議員出訪台灣。儘管澳國總理試圖淡化爭議，稱此行為「非政府訪問」，中國官媒《環球時報》仍以英文版社論嚴厲批評，威脅此行將為台灣帶來危險。
加拿大计划派遣更多军舰通过台湾海峡。该国外长乔利表示：“关于台湾海峡问题，我们需要弄清楚，确认它仍是国际海峡。”
一群中國青年週六（12月3日）在柏林發起「白紙革命」示威，中國詩人楊煉與台灣駐德代表謝志偉也現身聲援。數百人不畏風雪遊行至中國駐德大使館前，且許多都是九零後。他們為了什麼而吶喊？德國之聲進行了現場採訪。
六名澳大利亚议员将于周日抵台进行访问，预计与台湾总统蔡英文见面。不过，澳大利亚总理阿尔巴尼斯表示不会参与此次访问，也不清楚此行的目的是什么。阿尔巴尼斯最近正试图修补与中国的关系。
时隔两个半月后，德国总理肖尔茨与俄罗斯总统普京再次通话，讨论乌克兰战争问题。肖尔茨敦促普京撤军，普京则谴责“西方的破坏性路线”。同时，莫斯科对拜登的对话提议做回应；柏林对“爱国者”导弹防御系统交付问题进行澄清。此外，关于乌军阵亡人数以及限价俄油也有最新消息。
英國國會下議院外交委員會訪團11月29日至12月3日訪問台灣，就雙邊關係、台海局勢、印太區域和平安全、假訊息及網路攻擊等議題交換意見。 訪團12月2日會見台灣總統蔡英文。雙方這次談論什麼內容，如何影響英台和英中關係？
美國五角大廈《中國軍力報告》警告，到2035年中國的核武庫可能獲得倍數增長，且中共若在2027年前達成其建軍目標，將更有能力統一台灣。對此，美國國防官員們有何看法？
中國反封控浪潮擴及海外，德國和歐洲多國，以及美國、加拿大皆出現悼念烏魯木齊火災逝者的集會海報。台灣27日也發起聲援活動，數十人手持蠟燭、白紙於現場示威。參與民眾對中國罕見的大規模抗爭有何看法？
德国总统施泰因迈尔在接受德国之声专访时，谈到中国各地爆发的反封控示威活动。他对中国人民的心情表示理解，并表示言论自由是一项重要资产，希望中国当局能尊重人民权利。美国白宫也在最新声明中强调人民有权和平抗议。
目前执政的民进党在11月27日的台湾九合一地方选举中惨败后，人们的注意力已经转向2024年的台湾总统选举。台湾主要政党目前呼声最高的总统人选分别是谁？
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