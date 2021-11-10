专题报道：2020年台湾大选

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2020年台湾总统大选进入倒计时，三名总统候选人蔡英文、韩国瑜及宋楚瑜全力以赴，抢攻各处选票。选举在1月11日举行，DW专题报道为您介绍围绕这场选举的林林总总。
澳大利亚前总理基廷周三在国家记者俱乐部表示，澳大利亚购买美国核技术驱动潜艇的交易旨在保护美国免受来自中国的核打击，同时改变了澳中关系。
中共第三份历史决议重要吗？习近平透过这份决议到底想要做什么？「共同富裕」是六中全会后的中国发展主轴？会议和决议会对台湾产生什么重大影响？德国之声专访三位研究中国与两岸的台湾专家剖析这些关键议题。
此次会议将通过中共历史上第三个「历史决议」，可能显示习近平的自我形象期许——「是与毛泽东和邓小平并列，还是仅仅与毛泽东平起平坐？」
中国国台办週五点名台湾外交部长吴钊燮、立法院长游锡堃和行政院长苏贞昌为「台独顽固分子」，将採取一切必要措施予以严惩并依法终身追责。对此，他们做出了什么回应？
中国网球名将彭帅微博上公开指控高官性侵，#Me Too运动再起？；欧洲议会首次派官方代表团出访台湾；全球新冠死亡人数破500万大关，德国创下单日新增确诊人数最高纪录... 本周还有哪些大事？
五角大楼最新发布的中国军力报告中，“外国驻军”不再被列为可能导致中国武力攻台的触发原因。台湾总统蔡英文此前公开证实有美国军人驻台。
欧洲议会代表团4日在台北与台湾总统蔡英文会面，双方都表达希望加深合作的期许。北京同日警告欧洲方面“不要发出错误的信号”。
美国国防部周三推出中国军力报告，警告中国的核弹头数量比之前预想还多，预计能在2030年增加至1000枚。此外，美国也引述中国媒体报告，预测中国可能在2027年逼台湾依其条件谈判。
欧洲议会代表团一行13人今日抵达台湾，开始为期3天的访台行程。这是欧洲议会首次派出官方代表团访台。
台湾总统蔡英文上周在接受CNN采访时首度证实目前有美军驻守在台湾。《南华早报》引述中国军方匿名人士的消息称，北京方面很清楚台美之间存在非官方性质的防务交流，但随着蔡英文的公开证实，中美之间“保持低调的谅解被打破了”。
台湾外交部长吴钊燮周五在布鲁塞尔与友台欧洲议员会面，就台海安全现况与台湾参与联合国等议题交换意见。在台欧关系不断升温之际，欧盟两名主席本周发表联署信支持成员国与台湾深化关系。
美國總統拜登日前承諾協防台灣，蔡英文也首度證實有美軍在台。德國之聲街訪台灣民眾，了解一般人的看法。
台湾总统蔡英文对媒体证实美军在台湾的存在后，中国官方和舆论反应强烈，官媒警告民进党再踩"红线"。新上任的美在台协会主任孙晓雅则拒绝就此问题作进一步评说。
台湾同婚亚洲第一也是唯一，2019年合法至今有大约6千对同性伴侣步入礼堂，社会对于同婚接受度也在逐步上升中。虽然台湾女性参政比例不低，不过同志参政还是很少见，台湾第一位公开出柜的同志议员苗博雅告诉德国之声，父母对于他的同志身份和参政有何看法，遇到选民质疑性别气质时，他如何回应。
台湾总统蔡英文26日接受CNN专访，证实目前有美军驻守在台湾，但「人数没有外界想像的多」。此话一出引起中国政府强烈批评，过去曾说美军驻台是「底线」的环时总编胡锡进也被网民点名回应。
今年34岁的苗博雅在2016年以公开出柜的女同志形象投入选战。2018年她代表社民党当选台北市议员，成为台湾第一位当选的*LGBT政治人物。随着2019年台湾同婚合法化，她有什么最新的观察？
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