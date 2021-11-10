专题报道：2016年台湾大选

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台湾举行总统大选1月16日举行。正如此前外界普遍预测到的，民进党总统候选人蔡英文在选举中胜出，将接替现任国民党总统马英九，成为台湾历史上首位女总统。DW专题报道为您介绍围绕这场选举的林林总总。
周三，西藏精神领袖达赖喇嘛在印度流亡地达兰萨拉接受日本外国记者俱乐部组织的集体采访，谈到了中国的少数民族政策、台海局势以及他现时为何不准备访问台湾等问题。
澳大利亚前总理基廷周三在国家记者俱乐部表示，澳大利亚购买美国核技术驱动潜艇的交易旨在保护美国免受来自中国的核打击，同时改变了澳中关系。
一如预期，台积电准时交出了美国商务部要求的问卷，并且强调没有洩露客户机密。但美国对于台积电的「期望」就此告一段落了吗？德国之声客座评论作者乌凌翔的观点是：恐怕未必如此。
中共第三份历史决议重要吗？习近平透过这份决议到底想要做什么？「共同富裕」是六中全会后的中国发展主轴？会议和决议会对台湾产生什么重大影响？德国之声专访三位研究中国与两岸的台湾专家剖析这些关键议题。
台湾官方证实，周二有美国议员搭乘军机到访台湾。北京再次发出严正警告，同时中国东战区组织兵力在台海方向进行联合战备警巡。
台湾国防部周二在一份最新的评估报告中称，中国军队有能力封锁台湾的重要机场和港口，从而对台湾构成了“严重”的军事威胁。一段时间以来，中国军机频繁进入台湾的防空识别区，台海局势日趋紧张。
中共六中全会内容密不透风，台湾政治大学东亚研究所所长王信贤分析该会最大看点，以及习近平在会后的地位变化。熟悉中共历史的王信贤也就过去的经验，深入分析接下来的中共领导人接班安排以及人事布局。
台湾芯片代工龙头企业台积电证实已向美国商务部提交芯片供应链信息数据，但强调没有揭露特定客户资料。据悉，半导体大厂美商英特尔、德国大厂英飞凌尚未提交相关问卷。
此次会议将通过中共历史上第三个「历史决议」，可能显示习近平的自我形象期许——「是与毛泽东和邓小平并列，还是仅仅与毛泽东平起平坐？」
中国国台办週五点名台湾外交部长吴钊燮、立法院长游锡堃和行政院长苏贞昌为「台独顽固分子」，将採取一切必要措施予以严惩并依法终身追责。对此，他们做出了什么回应？
有评论认为，台湾的大多数人希望维持某种形式的现状。现状意味着保持事实上的独立，但避免来自中国的报复。美国的回应必须跟随台湾的步伐，否则就会存在风险。
中国网球名将彭帅微博上公开指控高官性侵，#Me Too运动再起？；欧洲议会首次派官方代表团出访台湾；全球新冠死亡人数破500万大关，德国创下单日新增确诊人数最高纪录... 本周还有哪些大事？
针对三种水果遭中国禁止进口一事，台湾在WTO上提出「特定贸易关切」，但台湾官方称，会议上中方未正面回应，并会在WTO下次的相关会议上再度讨论。
随着亚洲越来越多国家开始转向「与病毒共存」，各界都关注中国丶香港及台湾这些仍倾向「清零政策」的地区，何时会开始转型？两位专家对此提供了一些见解。
五角大楼最新发布的中国军力报告中，“外国驻军”不再被列为可能导致中国武力攻台的触发原因。台湾总统蔡英文此前公开证实有美国军人驻台。
欧洲议会代表团4日在台北与台湾总统蔡英文会面，双方都表达希望加深合作的期许。北京同日警告欧洲方面“不要发出错误的信号”。
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