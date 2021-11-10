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专题报道：2016年台湾大选

台湾举行总统大选1月16日举行。正如此前外界普遍预测到的，民进党总统候选人蔡英文在选举中胜出，将接替现任国民党总统马英九，成为台湾历史上首位女总统。DW专题报道为您介绍围绕这场选举的林林总总。

DEUTSCHLAND, KOENIGSWINTER, 29.04.1994, Dalai Lama (S.H. Tenzin Gyatso), geistliches und politisches Oberhaupt der Tibeter, in Bonn. U.B.z. ihn während eines Pressetermins im Gästehaus der Bundesregierung auf dem Petersberg. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

达赖喇嘛：中共领导人不懂文化多样性 10.11.2021

周三，西藏精神领袖达赖喇嘛在印度流亡地达兰萨拉接受日本外国记者俱乐部组织的集体采访，谈到了中国的少数民族政策、台海局势以及他现时为何不准备访问台湾等问题。
ARCHIV 1993 *** ADELAIDE, AUSTRALIA: File photo dated 28 August, 1993 of the first high-tech Collins class conventional powered submarine being lowered into the water at Port Adelaide. A top-secret US Navy probe has found that Australia's USD 3.1 billion frontline fleet attack submarines are noisy duds incapable of defending themselves. AFP PHOTO/Torsten BLACKWOOD (Photo credit should read TORSTEN BLACKWOOD/AFP/Getty Images) © Getty Images/AFP/T. Blackwood

澳前总理称新核潜艇交易保护的只是美国 10.11.2021

澳大利亚前总理基廷周三在国家记者俱乐部表示，澳大利亚购买美国核技术驱动潜艇的交易旨在保护美国免受来自中国的核打击，同时改变了澳中关系。
Taiwan, Tainan, 26.05.2016 - Das Logo des Chipherstellers TSMC an einem Gebäude. Angesichts der aktuellen Halbleiter-Knappheit will der Chipfertiger TSMC binnen drei Jahren 100 Milliarden Dollar in den Ausbau seiner Produktion und die Entwicklung neuer Technologien investieren. (Zu dpa Chipfertiger TSMC will 100 Milliarden Dollar investieren) +++ dpa-Bildfunk +++

客座评论：交卷之后的台积电还是“护国神山”？ 10.11.2021

一如预期，台积电准时交出了美国商务部要求的问卷，并且强调没有洩露客户机密。但美国对于台积电的「期望」就此告一段落了吗？德国之声客座评论作者乌凌翔的观点是：恐怕未必如此。
191031 -- BEIJING, Oct. 31, 2019 -- Xi Jinping, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji and Han Zheng attend the fourth plenary session of the 19th Central Committee of the Communist Party of China CPC in Beijing, capital of China. The session was held from Oct. 28 to 31, 2019. CHINA-BEIJING-CPC CENTRAL COMMITTEE-FOURTH PLENARY SESSION CN ShenxHong PUBLICATIONxNOTxINxCHN

四个关键词看中共六中全会 10.11.2021

中共第三份历史决议重要吗？习近平透过这份决议到底想要做什么？「共同富裕」是六中全会后的中国发展主轴？会议和决议会对台湾产生什么重大影响？德国之声专访三位研究中国与两岸的台湾专家剖析这些关键议题。
''USA'' is formed by lighting on the Taipei Grand Hotel, to thank the U.S. who will give Taiwan 750,000 doses of COVID-19 vaccine after the COVID-19 alert rose to level 3 , in Taipei, Taiwan, Sunday, June 6, 2021. Taiwan is desperate for vaccines after a sudden outbreak that started in late April caught authorities by surprise. (AP Photo/Chiang Ying-ying)

美国议员乘军机访台 中国东战区联合战备 09.11.2021

台湾官方证实，周二有美国议员搭乘军机到访台湾。北京再次发出严正警告，同时中国东战区组织兵力在台海方向进行联合战备警巡。
FILE PHOTO: Chinese and Taiwanese national flags are displayed alongside a military airplane in this illustration taken April 9, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

台湾国防部：中国以灰色战术 动摇台湾民心士气 09.11.2021

台湾国防部周二在一份最新的评估报告中称，中国军队有能力封锁台湾的重要机场和港口，从而对台湾构成了“严重”的军事威胁。一段时间以来，中国军机频繁进入台湾的防空识别区，台海局势日趋紧张。
This photo taken on September 19, 2017 shows painted portraits of Chinese President Xi Jinping (L) and late communist leader Mao Zedong at a market in Beijing. As the Chinese Communist Party gathers for its most defining congress in decades, a new catchphrase is echoing through Beijing's cavernous Great Hall of the People: Xi Jinping's new era thought. / AFP PHOTO / GREG BAKER (Photo credit should read GREG BAKER/AFP/Getty Images)

专访：习近平藉第三份历史决议凌驾毛邓 09.11.2021

中共六中全会内容密不透风，台湾政治大学东亚研究所所长王信贤分析该会最大看点，以及习近平在会后的地位变化。熟悉中共历史的王信贤也就过去的经验，深入分析接下来的中共领导人接班安排以及人事布局。
Taiwan, Tainan, 26.05.2016 - Das Logo des Chipherstellers TSMC an einem Gebäude. Angesichts der aktuellen Halbleiter-Knappheit will der Chipfertiger TSMC binnen drei Jahren 100 Milliarden Dollar in den Ausbau seiner Produktion und die Entwicklung neuer Technologien investieren. (Zu dpa Chipfertiger TSMC will 100 Milliarden Dollar investieren) +++ dpa-Bildfunk +++

台积电向美国商务部提交芯片供应链信息数据 08.11.2021

台湾芯片代工龙头企业台积电证实已向美国商务部提交芯片供应链信息数据，但强调没有揭露特定客户资料。据悉，半导体大厂美商英特尔、德国大厂英飞凌尚未提交相关问卷。
28.06.2021 A screen shows late Chinese leader Deng Xiaoping during a show commemorating the 100th anniversary of the founding of the Communist Party of China at the National Stadium in Beijing, China June 28, 2021. REUTERS/Thomas Peter

中共召开六中全会 官媒先炒气氛 08.11.2021

此次会议将通过中共历史上第三个「历史决议」，可能显示习近平的自我形象期许——「是与毛泽东和邓小平并列，还是仅仅与毛泽东平起平坐？」
11.01.2019 In this image made from video, newly appointed Taiwan's Premier Su Tseng-chang speaks during a press conference at the presidential office in Taipei, Taiwan, Friday, Jan. 11, 2019. Taiwanese President Tsai Ing-wen appointed a close political ally as premier during a Cabinet reshuffle Friday following the ruling party's heavy election losses and growing pressure from rival China. (AP Photo)

国台办公布「台独」惩戒 国民两党齐反对 08.11.2021

中国国台办週五点名台湾外交部长吴钊燮、立法院长游锡堃和行政院长苏贞昌为「台独顽固分子」，将採取一切必要措施予以严惩并依法终身追责。对此，他们做出了什么回应？
Best of Städte: Taipeh, Platz 2 Taipei 101 dominates the twilight view from Elephant Mountain in the east of Taipei.

墙外文摘：美国应该帮助台湾「维持现状」？ 07.11.2021

有评论认为，台湾的大多数人希望维持某种形式的现状。现状意味着保持事实上的独立，但避免来自中国的报复。美国的回应必须跟随台湾的步伐，否则就会存在风险。
Australian Open Tennis | Peng Shuai

七张图看一周大事 06.11.2021

中国网球名将彭帅微博上公开指控高官性侵，#Me Too运动再起？；欧洲议会首次派官方代表团出访台湾；全球新冠死亡人数破500万大关，德国创下单日新增确诊人数最高纪录... 本周还有哪些大事？
FILE - In this file photo taken Friday, April 15, 2005, a woman picks lien wu or wax apple, a Taiwanese tropical fruit, at a local fruit market in Taipei, Taiwan. China announced Saturday, Sept. 18, 2021 that it would suspend the imports of sugar apples and wax apples from Taiwan over pest concerns, months after a similar pineapple import ban was imposed. (AP Photo/Jerome Favre, File)

两岸水果战延烧 台湾向WTO申诉中国 05.11.2021

针对三种水果遭中国禁止进口一事，台湾在WTO上提出「特定贸易关切」，但台湾官方称，会议上中方未正面回应，并会在WTO下次的相关会议上再度讨论。
A woman wearing a face mask to help curb the spread of the coronavirus walks through a line of masked service sector women waiting to receive a swab for the COVID-19 test during a mass testing in Beijing, Friday, Oct. 29, 2021, following a spike of the coronavirus in the capital and other provincials. (AP Photo/Andy Wong)

亚洲多国开始「与病毒共存」中港台何时结束「清零」？ 05.11.2021

随着亚洲越来越多国家开始转向「与病毒共存」，各界都关注中国丶香港及台湾这些仍倾向「清零政策」的地区，何时会开始转型？两位专家对此提供了一些见解。
14.01.2017 *** A demonstrator holds flags of Taiwan and the United States in support of Taiwanese President Tsai Ing-wen during an stop-over after her visit to Latin America in Burlingame, California, U.S., January 14, 2017. REUTERS/Stephen Lam

美评估台海冲突诱因 不再包括“外国驻军” 04.11.2021

五角大楼最新发布的中国军力报告中，“外国驻军”不再被列为可能导致中国武力攻台的触发原因。台湾总统蔡英文此前公开证实有美国军人驻台。
In this photo released by the Taiwan Presidential Office, Taiwan's President Tsai Ing-wen, center pose for photos next to Raphael Glucksmann, the chair of the EU's foreign interference committee and other EU parlimentarians during a meeting in Taipei, Taiwan on Thursday, Nov. 4, 2021. Glucksmann is leading a group of European Union parliamentarians during the meeting with Taiwan's President Tsai on Thursday as part of the delegation's first official visit to the self-ruled island, which is also claimed by China. (Taiwan Presidential Office via AP)

欧洲议会代表团见蔡英文 北京警告不要发出错误信号 04.11.2021

欧洲议会代表团4日在台北与台湾总统蔡英文会面，双方都表达希望加深合作的期许。北京同日警告欧洲方面“不要发出错误的信号”。
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