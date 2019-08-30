专题报道：香港“反送中”抗议

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反对修订《逃犯条例》，香港百万民众走上街头。周三再度爆发抗议。
美国警察会怎样对待示威者和“坦克人”？时评人长平认为，这是六四后中国大陆去正义化教育中一个典型的设问。
在民阵收到警方反对831游行集会发出的通知书后，香港民族党前召集人陈浩天、香港众志秘书长黄之锋與香港眾志成員周庭相继被捕。此外，民阵的相应上诉也于30日早上被驳回。有专家分析称，冲突双方毫无信任，香港局势已经成为零和博弈。
奥地利《新闻报》认为，如果有朝一日，香港街头的示威者真的变成了北爱尔兰共和军那样的恐怖分子，也一定是被中共的政策所逼迫的。《新苏黎世报》则指出，中国的威权主义正引发西方国家越来越强烈的怀疑，俄罗斯很有可能因此被西方拉拢。
香港電台報導，主辦過多場和平遊行的民間人權陣線8月28日上午證實，已經收到警方針對8月31日遊行及集會發出的反對通知書。召集人岑子杰表示將針對此結果提出上訴。而29日午间，岑子杰遭遇一名蒙面男子袭击。
北京和港府皆强调现阶段最重要的工作是止暴治乱。现在传出林郑月娥可能会引用「紧急法」，相关的法条有什么规定?
德国之声访问韩国瑜竞选团队两岸组召集人，前陆委会副主委赵建民谈韩国瑜的两岸政策，并请专家学者剖析韩政营会到遇到的挑战。
在港龙空勤人员协会主席施安娜遭国泰港龙航空解雇的消息公开后，香港职工会联盟发起「围堵国泰城」的行动。 此外，从8/31日起，香港各界也预计举办一系列的示威与罢课活动来延续「反送中」运动的诉求。
《明镜周刊》认为，西方应该避免激怒中国，从而让中共党内温和派在香港问题上获得更多话语权。《法兰克福汇报》则指出，香港问题的症结在于“一国两制”自身的矛盾性。
「反送中」示威已经进入第12周，政府与民意仍然迟迟没有交集。 虽然示威者的五大诉求始终没有改变，但是政府的立场也始终没有软化。 香港特首林郑月娥在提出与民对话之后，又在记者会上说了形同浇冷水的一段话。
持續已經3個月的「反送中」運動在短暫的平靜後再現暴力。警民火爆對峙，警方也出動水炮車與對空鳴槍。中間警方把槍舉向示威者更是引起極大騷動。港府的對話平台能解決燃眉之急嗎?
在周日香港的示威过程中，一名警察对天鸣枪。这也是近3个月的反修例运动中，香港警方首次使用实弹，引发了巨大争议。特区政府则强调，几名警员一度被多名“暴徒”袭击，在“生命受到威胁”的情况下才向天鸣枪示警。
大约两周以来，香港示威相对而言处于较为平和的状态。本周末，形势再度激化。周日又有游行示威进行，警方首次出动水炮车驱散抗议者，并有警员开枪。警方总共逮捕了36人，其中年龄最小的12岁。
从「反送中」开始到现在，部份前线示威者已经和警察交手多次。 随着经验累积，他们不但学会升级装备，也学会发挥想象力，让生活中随处可见的物品发挥其意想不到的功能。
香港武打明星李小龙的一句名言"Be water, my friend" 俨然成为香港「反送中」示威的核心精神。 这场无「大台」，沒有领袖的运动至今已经持续两个月。 专家評論說，這種運動如水一般蔓延全港，又如水一般来去自如。 德国之声带读者以倒叙的方式回顾，从6月9日「反送中」大遊行开始至今，香港经历了哪些曲折。
有评论认为，香港“万人牵手”活动显示了“信念不怕子弹，枪炮不可能令人心回归”。与此同时，北京对于抗议运动参与者的清算已经国泰航空开始，名单还会越来越长。
海外中国留学生反对香港抗议运动，集体高喊“CNMB”、“穷B”。时评人长平认为，尽管他们口号喊得震天响，豪车多得压断街，在中国政府眼里，他们也只是随时收割的“韭菜”，任意使用的“肉鸡”。
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