专题报道：香港“反送中”抗议

德语媒体：自酿苦果

奥地利《新闻报》认为，如果有朝一日，香港街头的示威者真的变成了北爱尔兰共和军那样的恐怖分子，也一定是被中共的政策所逼迫的。《新苏黎世报》则指出，中国的威权主义正引发西方国家越来越强烈的怀疑，俄罗斯很有可能因此被西方拉拢。