专题报道：香港“反送中”抗议

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反对修订《逃犯条例》，香港百万民众走上街头。周三再度爆发抗议。
美国警察会怎样对待示威者和“坦克人”？时评人长平认为，这是六四后中国大陆去正义化教育中一个典型的设问。
在民阵收到警方反对831游行集会发出的通知书后，香港民族党前召集人陈浩天、香港众志秘书长黄之锋與香港眾志成員周庭相继被捕。此外，民阵的相应上诉也于30日早上被驳回。有专家分析称，冲突双方毫无信任，香港局势已经成为零和博弈。
奥地利《新闻报》认为，如果有朝一日，香港街头的示威者真的变成了北爱尔兰共和军那样的恐怖分子，也一定是被中共的政策所逼迫的。《新苏黎世报》则指出，中国的威权主义正引发西方国家越来越强烈的怀疑，俄罗斯很有可能因此被西方拉拢。
香港電台報導，主辦過多場和平遊行的民間人權陣線8月28日上午證實，已經收到警方針對8月31日遊行及集會發出的反對通知書。召集人岑子杰表示將針對此結果提出上訴。而29日午间，岑子杰遭遇一名蒙面男子袭击。
北京和港府皆强调现阶段最重要的工作是止暴治乱。现在传出林郑月娥可能会引用「紧急法」，相关的法条有什么规定?
在港龙空勤人员协会主席施安娜遭国泰港龙航空解雇的消息公开后，香港职工会联盟发起「围堵国泰城」的行动。 此外，从8/31日起，香港各界也预计举办一系列的示威与罢课活动来延续「反送中」运动的诉求。
《明镜周刊》认为，西方应该避免激怒中国，从而让中共党内温和派在香港问题上获得更多话语权。《法兰克福汇报》则指出，香港问题的症结在于“一国两制”自身的矛盾性。
「反送中」示威已经进入第12周，政府与民意仍然迟迟没有交集。 虽然示威者的五大诉求始终没有改变，但是政府的立场也始终没有软化。 香港特首林郑月娥在提出与民对话之后，又在记者会上说了形同浇冷水的一段话。
持續已經3個月的「反送中」運動在短暫的平靜後再現暴力。警民火爆對峙，警方也出動水炮車與對空鳴槍。中間警方把槍舉向示威者更是引起極大騷動。港府的對話平台能解決燃眉之急嗎?
在周日香港的示威过程中，一名警察对天鸣枪。这也是近3个月的反修例运动中，香港警方首次使用实弹，引发了巨大争议。特区政府则强调，几名警员一度被多名“暴徒”袭击，在“生命受到威胁”的情况下才向天鸣枪示警。
大约两周以来，香港示威相对而言处于较为平和的状态。本周末，形势再度激化。周日又有游行示威进行，警方首次出动水炮车驱散抗议者，并有警员开枪。警方总共逮捕了36人，其中年龄最小的12岁。
香港武打明星李小龙的一句名言"Be water, my friend" 俨然成为香港「反送中」示威的核心精神。 这场无「大台」，沒有领袖的运动至今已经持续两个月。 专家評論說，這種運動如水一般蔓延全港，又如水一般来去自如。 德国之声带读者以倒叙的方式回顾，从6月9日「反送中」大遊行开始至今，香港经历了哪些曲折。
有评论认为，香港“万人牵手”活动显示了“信念不怕子弹，枪炮不可能令人心回归”。与此同时，北京对于抗议运动参与者的清算已经国泰航空开始，名单还会越来越长。
海外中国留学生反对香港抗议运动，集体高喊“CNMB”、“穷B”。时评人长平认为，尽管他们口号喊得震天响，豪车多得压断街，在中国政府眼里，他们也只是随时收割的“韭菜”，任意使用的“肉鸡”。
本周，全球十多家知名报刊上都出现了呼吁捍卫香港民众自由权利的大幅广告，所需资金则来自于全球各地的港人众筹。在德香港人选择了《法兰克福汇报》作为了他们的发声平台。一名发起人表示，广告刊登后，获得了很多积极回应。
《南德意志报》认为，中国领导人在香港问题上越来越失去理智，开始相信自己向民众兜售的宣传。《金融经济报》则指出，北京必须向香港示威者做出让步，因为这座城市对于中国的真正价值，远远超过其实际的经济规模。
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