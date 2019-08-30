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专题报道：香港“反送中”抗议

反对修订《逃犯条例》，香港百万民众走上街头。周三再度爆发抗议。

反对修订《逃犯条例》，香港百万民众走上街头。周三再度爆发抗议。

Ein Student Steht am 05.06.1989 auf dem Tianmen-Platz und blockiert den Weg der Panzern. A student, wearing white shirt, defies tank column in Tiananmen Square in Beijing, June 5, 1989. The man climbed on the lead tank, got down and again moved to block the tanks in this image of two from ABC News. (AP Photo/ABC News) | (c) picture alliance/AP/J. Widener

长平观察：“坦克人”，三十年后的污名化 30.08.2019

美国警察会怎样对待示威者和“坦克人”？时评人长平认为，这是六四后中国大陆去正义化教育中一个典型的设问。
Pro-democracy activist Joshua Wong addresses the crowds outside the Legislative Council during a demonstration demanding Hong Kong's leaders to step down and withdraw the extradition bill, in Hong Kong, China, June 17, 2019. REUTERS/Thomas Peter

零和博弈？社运人士被捕 游行上诉遭驳 30.08.2019

在民阵收到警方反对831游行集会发出的通知书后，香港民族党前召集人陈浩天、香港众志秘书长黄之锋與香港眾志成員周庭相继被捕。此外，民阵的相应上诉也于30日早上被驳回。有专家分析称，冲突双方毫无信任，香港局势已经成为零和博弈。
An anti-extradition bill protester throws a Molotov cocktail as protesters clash with riot police during a rally to demand democracy and political reforms, at Tsuen Wan, in Hong Kong, China August 25, 2019. REUTERS/Tyrone Siu TPX IMAGES OF THE DAY

德语媒体：自酿苦果 29.08.2019

奥地利《新闻报》认为，如果有朝一日，香港街头的示威者真的变成了北爱尔兰共和军那样的恐怖分子，也一定是被中共的政策所逼迫的。《新苏黎世报》则指出，中国的威权主义正引发西方国家越来越强烈的怀疑，俄罗斯很有可能因此被西方拉拢。
Protesters carry placards as they gather to condemn alleged sexual harassment of a detained demonstrator at a police station, in Hong Kong, China August 28, 2019. REUTERS/Anushree Fadnavis

港警反對831大遊行 民陣誓言上訴 29.08.2019

香港電台報導，主辦過多場和平遊行的民間人權陣線8月28日上午證實，已經收到警方針對8月31日遊行及集會發出的反對通知書。召集人岑子杰表示將針對此結果提出上訴。而29日午间，岑子杰遭遇一名蒙面男子袭击。
25.08.2019, China, Hongkong: Polizisten zielen mit ihren Waffen bei Zusammenstößen mit Demonstranten während eines Protests. Bei Protesten in Hongkong ist es erneut zu schweren Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen. Die Beamten setzten am Wochenende Tränengas ein und drängten Protestler zurück, die auf der Straße Barrikaden errichtet hatten. Demonstranten warfen Flaschen, Brandsätze und Steine auf die Polizisten. Foto: Kin Cheung/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

「反送中」拘捕近9百人 港府不排除用紧急法 28.08.2019

北京和港府皆强调现阶段最重要的工作是止暴治乱。现在传出林郑月娥可能会引用「紧急法」，相关的法条有什么规定?
A woman takes part in a rally held by the Hong Kong Confederation of Trade Unions after a number of crew members in the aviation industry were let go for joining the anti-extradition bill protests, in Hong Kong, China, August 28, 2019. REUTERS/Kai Pfaffenbach

香港抗争持续 千人集会谴责国泰航空 28.08.2019

在港龙空勤人员协会主席施安娜遭国泰港龙航空解雇的消息公开后，香港职工会联盟发起「围堵国泰城」的行动。 此外，从8/31日起，香港各界也预计举办一系列的示威与罢课活动来延续「反送中」运动的诉求。
Military vehicles are parked on the grounds of the Shenzhen Bay Sports Center in Shenzhen, China August 15, 2019. REUTERS/Thomas Peter

德语媒体：如何劝北京温柔对待香港？ 27.08.2019

《明镜周刊》认为，西方应该避免激怒中国，从而让中共党内温和派在香港问题上获得更多话语权。《法兰克福汇报》则指出，香港问题的症结在于“一国两制”自身的矛盾性。
Hong Kong Chief Executive Carrie Lam speaks at a press conference in Hong Kong on August 20, 2019. (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP) (Photo credit should read LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP/Getty Images)

林郑记者会浇冷水 强调不接受五大诉求 27.08.2019

「反送中」示威已经进入第12周，政府与民意仍然迟迟没有交集。 虽然示威者的五大诉求始终没有改变，但是政府的立场也始终没有软化。 香港特首林郑月娥在提出与民对话之后，又在记者会上说了形同浇冷水的一段话。
25.08.2019, China, Hongkong: Polizisten zielen mit ihren Waffen bei Zusammenstößen mit Demonstranten während eines Protests. Bei Protesten in Hongkong ist es erneut zu schweren Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen. Die Beamten setzten am Wochenende Tränengas ein und drängten Protestler zurück, die auf der Straße Barrikaden errichtet hatten. Demonstranten warfen Flaschen, Brandsätze und Steine auf die Polizisten. Foto: Kin Cheung/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

「反送中」運動中港警首次開槍示警 26.08.2019

持續已經3個月的「反送中」運動在短暫的平靜後再現暴力。警民火爆對峙，警方也出動水炮車與對空鳴槍。中間警方把槍舉向示威者更是引起極大騷動。港府的對話平台能解決燃眉之急嗎?

Police officers point their guns towards anti-extradition bill protesters after a clash, at Tsuen Wan, in Hong Kong, China August 25, 2019. REUTERS/Tyrone Siu TPX IMAGES OF THE DAY

警察鸣枪示警 港府强调示威者袭击在先 26.08.2019

在周日香港的示威过程中，一名警察对天鸣枪。这也是近3个月的反修例运动中，香港警方首次使用实弹，引发了巨大争议。特区政府则强调，几名警员一度被多名“暴徒”袭击，在“生命受到威胁”的情况下才向天鸣枪示警。
Riot police walk past a barricade as they clash with demonstrators during a protest in Hong Kong, China, August 24, 2019. REUTERS/Kai Pfaffenbach

香港示威警方首度开枪 共36人被捕 26.08.2019

大约两周以来，香港示威相对而言处于较为平和的状态。本周末，形势再度激化。周日又有游行示威进行，警方首次出动水炮车驱散抗议者，并有警员开枪。警方总共逮捕了36人，其中年龄最小的12岁。
HONG KONG, CHINA - SEPTEMBER 04: People walk past a big screen replaying Hong Kong Chief Executive Carrie Lam announcing the formal withdrawal of the extradition bill on September 04, 2019 in Hong Kong, China. Hong Kong's embattled leader Carrie Lam announced the formal withdrawal of the controversial extradition bill on Wednesday, meeting one of protesters' five demands after 13 weeks of demonstrations which became the biggest political crisis since Britain handed its onetime colony back to China in 1997. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)

「反送中」示威者与港府的长期抗战 25.08.2019

香港武打明星李小龙的一句名言"Be water, my friend" 俨然成为香港「反送中」示威的核心精神。 这场无「大台」，沒有领袖的运动至今已经持续两个月。 专家評論說，這種運動如水一般蔓延全港，又如水一般来去自如。 德国之声带读者以倒叙的方式回顾，从6月9日「反送中」大遊行开始至今，香港经历了哪些曲折。
Protesters hold hands to form a human chain during a rally to call for political reforms at Tsim Sha Tsui and Hung Hom Promenade in Hong Kong, China, August 23, 2019. REUTERS/Willy Kurniawan

墙外文摘：牵手震撼人心 清算仍在继续 25.08.2019

有评论认为，香港“万人牵手”活动显示了“信念不怕子弹，枪炮不可能令人心回归”。与此同时，北京对于抗议运动参与者的清算已经国泰航空开始，名单还会越来越长。

Lamborghini sports cars are pictured in a luxury wedding motorcade in Wenzhou city, east Chinas Zhejiang province, 21 April 2011. The luxury motorcade consists of 4 Lamborghini and 4 Ferrari sports cars, 8 Rolls-Royce and 10 Bentley limousines. The total price of these cars are estimated to exceed 100 million yuan (US$15.4 million). A growing number of rich people in China, especially entrepreneurs or their children, hold extravagant weddings to show off their wealth which they gained from the countrys booming economy. Photo: Zheng Peng Wz/Imaginechina |

长平观察：开豪车骂脏话的“韭菜” 24.08.2019

海外中国留学生反对香港抗议运动，集体高喊“CNMB”、“穷B”。时评人长平认为，尽管他们口号喊得震天响，豪车多得压断街，在中国政府眼里，他们也只是随时收割的“韭菜”，任意使用的“肉鸡”。
Chiu-Kit Lam, Ingenieur aus Hongkong und berufstätig in Baden Württemberg. Er und andere Hongkonger in Deutschland haben eine politische Anzeige für Hongkonger Demokraten in Faz am 19. August 2019 über Crowdfunding arrangiert.

港人众筹 德国报刊发布捍卫自由广告 24.08.2019

本周，全球十多家知名报刊上都出现了呼吁捍卫香港民众自由权利的大幅广告，所需资金则来自于全球各地的港人众筹。在德香港人选择了《法兰克福汇报》作为了他们的发声平台。一名发起人表示，广告刊登后，获得了很多积极回应。
18.08.2019 *** A girl carrying an umbrella walks past a replica of the Goddess of Democracy at Victoria Park in Hong Kong, Sunday, Aug. 18, 2019. Protesters turned Hong Kong streets into rivers of umbrellas Sunday as they marched from a packed park and filled a major road in Hong Kong, where mass pro-democracy demonstrations have become a regular weekend activity over the summer. (AP Photo/Kin Cheung) |

德语媒体：丧失冷静的北京能否向香港让步? 23.08.2019

《南德意志报》认为，中国领导人在香港问题上越来越失去理智，开始相信自己向民众兜售的宣传。《金融经济报》则指出，北京必须向香港示威者做出让步，因为这座城市对于中国的真正价值，远远超过其实际的经济规模。
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