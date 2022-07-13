专题报道：诺奖获得者刘晓波逝世

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1989年，刘晓波是“六四”事件中是“绝食四君子”之一。长期以来呼吁政治改革的他多次被捕入狱。2009年，作为《零八宪章》发起人，刘晓波因所谓的煽动颠覆国家政权罪被判处11年徒刑。次年，狱中的他成为诺贝尔和平奖得主。
2017年7月13日，刘晓波因肝癌去世，享年61岁。
诺贝尔和平奖得主刘晓波逝世5周年之际，伦敦皮卡迪利·圣詹姆斯教堂举行年度追悼活动，世界各地的网友也分享了面朝大海、放上刘晓波遗像和空椅子的祭奠照片。
7月13日是诺贝尔和平奖得主刘晓波的祭日。从广场四君子到《零八宪章》，从空空的椅子到各地的纪念活动，刘晓波在中国当代史上留下了浓重一笔。
有评论认为，今年六四之夜，维园烛光之海不再、人海不再，一如刘晓波获颁诺贝尔和平奖时的空凳。六四之夜清空维园，清空不了已烙印在香港人心中的维园烛光，清空不了维园烛光照亮世界的历史。愿意点起心中烛光的人，只会比往年更多。
有评论指出，中国外长王毅借由欧洲之行，警告挪威别再把和平奖赠给中国异议人士，尤其是香港抗中者，此话是否确实“发挥作用”，只能留待日后出土的文献去推敲了。
7月13日是中国诺贝尔和平奖得主刘晓波的逝世三周年，香港支联会也预计在晚间8时举行一场全球直播的悼念会。德国之声访问了维权律师滕彪与异议作家廖亦武，他们除了认为中国对异议人士的打压「变本加厉」外，也表示如果刘晓波仍在世，他会认同并支持香港人的反抗行为。
德国知名人权牧师罗兰德·库纳周日在中国驻德国大使馆门前组织了一场长达12小时的“马拉松”朗诵会，纪念中国已故人权运动家刘晓波。如果刘晓波仍在世，今天应该是他刑满出狱的日子。
刘晓波去世两周年之际，时评人长平认为，西方世界对于 “中国模式”的反思应该包括：诺贝尔和平奖得主的迫害者，应该受到惩罚。
对于首位赢得诺贝尔奖的中国公民刘晓波的妻子刘霞来说，今年7月份的这第二个星期是个特殊的一周。在这一个星期里，她即将迎来抵达德国一周年的纪念日，同时也将迎来丈夫刘晓波的祭日。
“我在有形的监狱中服刑，你在无形的心狱中等待。” - 逝于狱中的诺贝尔和平奖得主刘晓波曾在审讯最后陈述中，这么形容刘霞的爱与付出。刘霞离开中国，移居德国柏林大半年后，首个展览选址台北。从成为政治犯的妻子，经历多次离别到挥别故土，这位低调的艺术家总是吸引着镁光灯，却又长年与孤寂独处。这些日子到底怎么渡过？德国之声透过刘霞的摄影，诗词和好友，带你进入她的内心世界。
10年前的12月10日，《零八宪章》公布，首批有303名签署者。10年后的今天，其起草人之一刘晓波已在关押中病逝。这份文件究竟意义何在？
2008年的中国，大事件接连不断。与藏区骚乱、汶川地震、北京奥运相比，《零八宪章》无论在媒体关注度，还是传播广泛性而言，都略逊一筹。即便如此，中国政府对于宪章的封锁及联署者的打压，却丝毫没有放松，令其成为载入史册的重大事件。刘晓波便是其中最为知名的例子。十年过后，这份文本为中国留下了什么？《零八宪章》联署者之一以及英文版翻译者、汉学家林培瑞给出了自己的回答。
10年前，以自由、民主、宪政为理念，以分权制衡、人权保障等为主张，呼吁国人参与到公民运动中的《零八宪章》问世。起草人之一刘晓波被捕，以煽动颠覆国家政权罪名被判11年监禁。首批签署者303人中，也包括前中共总书记赵紫阳的秘书鲍彤。
离开中国两个多月后，刘霞在美国首次公开露面，提起与丈夫刘晓波在最后一段日子的对话，反映了二人当时对中国前景的感受。
刘霞获得自由，德国政府固然功不可没。时评人长平认为，同时也要看到，在它背后是全球声援者的持久抗争。跟香港维园六四烛光晚会一样，刘晓波追思会应当成为新的传统。
评论认为，外国人的“说三道四”救出了刘霞，也为其他中国异议人士带来一丝希望。中美贸易战继续下去，会不会把已无还手之力的中共“打回老家”？
刘霞自由；少年获救；世界杯渐近尾声……刚刚过去的一周，哪些新闻最受关注？七张图一览本周要闻。
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