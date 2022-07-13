专题报道：诺奖获得者刘晓波逝世

狱外之囚﹕摄影镜头后的刘霞

“我在有形的监狱中服刑，你在无形的心狱中等待。” - 逝于狱中的诺贝尔和平奖得主刘晓波曾在审讯最后陈述中，这么形容刘霞的爱与付出。刘霞离开中国，移居德国柏林大半年后，首个展览选址台北。从成为政治犯的妻子，经历多次离别到挥别故土，这位低调的艺术家总是吸引着镁光灯，却又长年与孤寂独处。这些日子到底怎么渡过？德国之声透过刘霞的摄影，诗词和好友，带你进入她的内心世界。