专题报道：柏林墙倒塌30周年

德国动画大片：1989的那一年

10万人的莱比锡大游行、柏林墙倒塌：对于1989年这一德国历史上重要的一章，小学生们知之甚少。一部动画片今年问世，以平静的画面和准确的史实，讲述了孩子视角下的这些故事。