为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

专题报道：柏林墙倒塌30周年

1989年11月9日，柏林墙一夜之间倒塌，成为冷战结束的标志。

1989年11月9日，柏林墙一夜之间倒塌，成为冷战结束的标志。

ARCHIV - Jubelnde Menschen sitzen mit Wunderkerzen auf der Berliner Mauer am 11.11.1989. Nach der Öffnung eines Teils der deutsch-deutschen Grenzübergänge in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 reisten Millionen DDR-Bürger für einen kurzen Besuch in den Westen. In der Folge wurde die innerdeutsche Grenze abgebaut, seit dem 3. Oktober 1990 ist Deutschland wieder vereint. Foto: dpa (zu dpa-Themenpaket vom 06.11.) Wiederholung +++(c) dpa - Bildfunk+++

1989年11月9日：柏林墙被打开的那一天 09.11.2020

1989年11月9日晚，德国统一社会党中央政治局委员沙博夫斯基在国际记者招待会上宣布，从根本上放宽民主德国公民的出境限制。于是数千名东德公民蜂拥穿过东西边界到达西柏林，而这也是民主德国消亡的开始。
ARCHIV - 11.11.1989, Berlin: Jubelnde Menschen sitzen und stehen mit Wunderkerzen auf der Berliner Mauer. Die Berliner Mauer stand 28 Jahre, 2 Monate und 26 Tage. Am 5. Februar ist die Mauer nun genauso lange weg wie sie da war. (zu dpa-KORR «Die Mauer-Wende» vom 31.01.2018) Foto: DB dpa/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

柏林墻是怎样被推倒的？ 09.11.2019

1989年11月9日，柏林墙倒塌，冷战结束。促成这一剧变的决定性节点事件并不是发生在德国，而是发生在波兰、匈牙利和苏联。
KaDeWe nach dem Mauerfall im Jahr 1989

柏林墙倒塌 东德公民：我们要去KaDeWe 08.11.2019

KaDeWe是西柏林最有名的百货商场。柏林墙倒塌后，西德、西柏林的银行里挤满了人，因为每位东德公民都可凭护照领取100马克的欢迎津贴。而他们想把这笔钱花出去。

Projekt Open Memory Box. Dahinter verbirgt sich privates Schmalfilm-Material aus der DDR. Kinder musizieren 1986 in einem Garten. Das Bild stammt aus einem privaten DDR-Schmalfilm, der Teil des Online-Projekts Open Memory Box ist (Quelle: Open Memeory Box)

父辈的缄默：后柏林墙一代对历史的追问 08.11.2019

柏林墙倒塌时，德国之声记者雷纳·布罗伊尔（Rayna Breuer）还是个孩子。作为东德第三代，她询问父母那段经历，以弄清自己的身份认同。

柏林墙打开缺口的那一天 07.11.2019

没有人设想到这一天的来临：1989年11月9日。在封闭28年后，柏林墙被打开了一道缺口。突然之间，自由扑面而来。

她，曾是东德“史塔西”线人 07.11.2019

萨罗米娅·格宁（Salomea Genin）曾因笃信共产主义，而为东德秘密警察“史塔西”提供情报。直到有一天，她突然意识到，自己生活在一个警察国家。
ARCHIV - DDR-Ministerpräsident Hans Modrow (3.v.li. klatschend) und Bundeskanzler Helmut Kohl lassen am 22. Dezember 1989 vor dem Brandenburger Tor in Berlin Friedenstauben aufsteigen. In der Mitte Walter Momper, Regierender Bürgermeister von Berlin; hinter Kohl Altbundespräsident Walter Scheel und rechts Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher. 28 Jahre nach dem Mauerbau ist das Brandenburger Tor wieder zugänglich. Rechts und links neben dem Tor wurden zwei Übergänge für Fußgänger geschaffen. (zu dpa «Berlin, nun freue dich» - Als das Brandenburger Tor geöffnet wurde vom 17.12.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

战败、分裂：两德如何重新成为统一主权国家？ 07.11.2019

柏林墙倒塌后，四个战胜国与两德走向谈判桌，磋商德国在欧洲整体安全战略中的角色。经过极为艰难的谈判，达成妥协，德国再次成为主权国家并留在北约。如今，2加4谈判成为经典的国际外交案例。

柏林墙为何修建？被谁推倒？ 07.11.2019

1989年一个深秋的夜晚，矗立了28年的柏林墙轰然倒塌。对于一些人来说，这是苦涩的记忆，对于另一些人，这是美好的童话。
Menschen auf der Berliner Mauer vor dem Brandenburger Tor in der Nacht vom 9. auf den 10.11.1989. Vom 13.08.1961, dem Tag des Mauerbaus, bis zum Mauerfall am 09.11.1989 waren die Bundesrepublik Deutschland und die DDR durch den Eisernen Vorhang zwischen West und Ost getrennt. | Verwendung weltweit

史塔西记录下的东德覆灭 07.11.2019

东德国家安全部史塔西数十年在记录本国状况。恰恰是这些记录，显示出独裁的统一社会党在1989年如何失去权力，直到柏林墙轰然崩塌。
Stalin, Josef sowjet. Politiker; 18791953. Großbauten des Kommunismus: Stalin vor einer Menschenmenge stehend, im Hintergrund eine Landkarte der südlichen Sowjetrepubliken, mit den großen Kanalbauten der Stalinzeit. Ausstellungsplakat, Leipzig, Grassi-Museum, 1952. |

两德统一：计划经济如何与市场经济融合？ 06.11.2019

柏林墙倒塌后，东德的计划经济体系崩溃。将东德经济转化为自由的社会市场经济，付出很大的代价。不少人最初失去了工作。
04.12.2018, Thüringen, Erfurt: Überreste von Stasi-Akten liegen in einer Ausstellung in der Außenstelle Erfurt des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR. Mit mehreren Veranstaltungen wurde an die Besetzung der Stasi-Bezirksverwaltung Erfurt 1989 erinnert. Am 4. Dezember 1989 wurde die Erfurter Bezirksverwaltung als erste des MfS in der DDR von Bürgerrechtlern, die Stasi-Akten vor der Vernichtung schützen wollten, besetzt. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

你的档案里写着什么？差点毁于一旦的东德秘档 05.11.2019

柏林墙倒塌后，勇敢的东德民众阻止了秘密警察的窃听报告被销毁。自此后，已有数百万民众得以有机会查看自己当年的档案内容如何。
Die Ehrentribüne auf der Karl-Marx-Allee während der Militärparade am 7. Oktober 1989 in Ost-Berlin mit dem sowjetischen Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow (7.v.l.), dem DDR-Staatsratsvorsitzenden und SED-Generalsekretär Erich Honecker (8.v.l.), Raissa Gorbatschowa (hinter Honecker, die Gattin des sowjetischen Präsidenten und Willi Stoph (8. v.r.), Ministerpräsident der DDR. Mit einer Militärparde feierte die Führung der DDR die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik vor 40 Jahren.

红色江山已倒 东德元首安在？ 04.11.2019

东德不复存在后，执政的德国统一社会党（SED）权力尽失。而仅有极个别的东德领导人在柏林墙倒塌后表现出悔意。一些主要责任人被判入监。但多数人逃过追责。
Fritzi - eine Wendewundergeschichte. © Weltkino Filmverleih

德国动画大片：1989的那一年 03.11.2019

10万人的莱比锡大游行、柏林墙倒塌：对于1989年这一德国历史上重要的一章，小学生们知之甚少。一部动画片今年问世，以平静的画面和准确的史实，讲述了孩子视角下的这些故事。

柏林墙的故事：30年后母女再相聚 29.10.2019

当年东德政府曾强迫“有问题”家庭交出孩童，将他们寄养在别的家庭。这对离散了30年的母女在德国统一之后终于得以相逢。
Auf Transparenten fordern Teilnehmer des friedlichen Demonstrationszuges am 10.10.1989 durch die Leipziger Innenstadt immer wieder Freiheit. Der friedliche Verlauf der Massendemonstration am Montagabend den 10.10.1989 in Leipzig ist in Ost und West mit Erleichterung aufgenommen worden. Politiker und Kirchenvertreter äusserten zugleich die Hoffnung auf eine wachsende Dialogbereitschaft der DDR-Führung, nachdem es in Dresden erste Gesprächskontakte zwischen Oppositionellen und örtlichen SED-Funktionären gegeben hat. Nach einem Gedenkgottesdienst in der Thomaskirche zogen schätzungsweise 70.000 Menschen mit einem Protestzug durch die Innenstadt und demonstrierten für demokratische Erneuerung in der DDR, ohne das die mit einem Grossaufgebot vertrtenden Sicherheitskräfte eingriffen.

30年前撼动东德政权的那个夜晚 09.10.2019

1989年10月9日，近7万人在莱比锡示威游行，要求更多自由和民主。与人们的担心相反，东德安全力量未出动镇压。这一天后来被称为东德和平革命的“命运之日”。
Berlin-Stadt / Kreuzberg / DDR / 1990 Ende der DDR. Mitte 1990 ist die Mauer schon sehr ramponiert. Mauerspechte haben ueberall Stuecke herausgeschlagen. Troedler bieten DDR-Fahnen und Stasi-Uniformen an,wie hier in der Zimmerstrasse. // Berliner Mauer / Fahne / Symbol / Bezirke / Geschichte / Kommunismus *** Local Caption *** History / Communism - GESPERRT FÜR BILDFUNK - *** Local Caption *** History / Communism - GESPERRT FR BILDFUNK -

东德七十冥诞：一场失败的独裁实验 08.10.2019

从1945年至1990年，德国一分为二。10月7日是东德成立70周年。30年前，它已经在一场和平革命之中灭亡。但是，历史的伤痕至今尚未痊愈。
显示更多文章