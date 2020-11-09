专题报道：柏林墙倒塌30周年

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1989年11月9日，柏林墙一夜之间倒塌，成为冷战结束的标志。
1989年11月9日晚，德国统一社会党中央政治局委员沙博夫斯基在国际记者招待会上宣布，从根本上放宽民主德国公民的出境限制。于是数千名东德公民蜂拥穿过东西边界到达西柏林，而这也是民主德国消亡的开始。
1989年11月9日，柏林墙倒塌，冷战结束。促成这一剧变的决定性节点事件并不是发生在德国，而是发生在波兰、匈牙利和苏联。
KaDeWe是西柏林最有名的百货商场。柏林墙倒塌后，西德、西柏林的银行里挤满了人，因为每位东德公民都可凭护照领取100马克的欢迎津贴。而他们想把这笔钱花出去。
柏林墙倒塌时，德国之声记者雷纳·布罗伊尔（Rayna Breuer）还是个孩子。作为东德第三代，她询问父母那段经历，以弄清自己的身份认同。
没有人设想到这一天的来临：1989年11月9日。在封闭28年后，柏林墙被打开了一道缺口。突然之间，自由扑面而来。
萨罗米娅·格宁（Salomea Genin）曾因笃信共产主义，而为东德秘密警察“史塔西”提供情报。直到有一天，她突然意识到，自己生活在一个警察国家。
柏林墙倒塌后，四个战胜国与两德走向谈判桌，磋商德国在欧洲整体安全战略中的角色。经过极为艰难的谈判，达成妥协，德国再次成为主权国家并留在北约。如今，2加4谈判成为经典的国际外交案例。
1989年一个深秋的夜晚，矗立了28年的柏林墙轰然倒塌。对于一些人来说，这是苦涩的记忆，对于另一些人，这是美好的童话。
东德国家安全部史塔西数十年在记录本国状况。恰恰是这些记录，显示出独裁的统一社会党在1989年如何失去权力，直到柏林墙轰然崩塌。
柏林墙倒塌后，东德的计划经济体系崩溃。将东德经济转化为自由的社会市场经济，付出很大的代价。不少人最初失去了工作。
柏林墙倒塌后，勇敢的东德民众阻止了秘密警察的窃听报告被销毁。自此后，已有数百万民众得以有机会查看自己当年的档案内容如何。
东德不复存在后，执政的德国统一社会党（SED）权力尽失。而仅有极个别的东德领导人在柏林墙倒塌后表现出悔意。一些主要责任人被判入监。但多数人逃过追责。
10万人的莱比锡大游行、柏林墙倒塌：对于1989年这一德国历史上重要的一章，小学生们知之甚少。一部动画片今年问世，以平静的画面和准确的史实，讲述了孩子视角下的这些故事。
当年东德政府曾强迫“有问题”家庭交出孩童，将他们寄养在别的家庭。这对离散了30年的母女在德国统一之后终于得以相逢。
1989年10月9日，近7万人在莱比锡示威游行，要求更多自由和民主。与人们的担心相反，东德安全力量未出动镇压。这一天后来被称为东德和平革命的“命运之日”。
从1945年至1990年，德国一分为二。10月7日是东德成立70周年。30年前，它已经在一场和平革命之中灭亡。但是，历史的伤痕至今尚未痊愈。
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