专题报道：新型冠状病毒

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从武汉爆发的新型冠状病毒持续传播到中国各地，疫情随后在全球各地扩散。多国纷纷采取限制公共生活的措施，以遏制病毒进一步肆虐。新冠疫情也给世界经济造成重创。
人们现在都有哪些关切和忧虑？
在中国各地纷纷放松新冠防疫管制，减少对民众行动自由的限制之时，也有地方开始走“回头路”引发争议。此外有关放松防疫时间点选择的讨论也受到关注。
上周，中国政府终于为其极其严苛的防疫措施大幅松绑，此后被严防死守了近三年之久的“新冠病毒”开始大行其道，各地医院诊所人满为患，药店里的感冒药物被抢购一空。世界多数国家逐渐告别新冠之际，中国却有可能会面临迄今为止最为严峻的疫情。
坚持了三年严格疫情管制的中国在12月初实施政策急转，对防疫措施大幅松绑。中国国家卫健委公布的12月11日全国本土确诊病例为2270例，但是很多网民在社交媒体上晒出快筛阳性“两道杠”的照片，而这些未经核酸检测的病例都未被计入官方统计。在目前的情况下，中国普通人心中充满的更多的是焦虑还是期待？
隨著中國繼續放寬清零政策的相關防疫措施，部分專家告訴德國之聲，在中國遍地開花的「白紙運動」打擊了習近平的聲譽，但卻未對他的權力造成太多影響。
新冠疫情及其后果在无形中给中国政府帮了一个忙——让大量资金留在了国内。但随着人们对中国全面重新开放的期望上升，有分析预测，资本外流可能是让北京头痛的下一个问题。
有评论认为，习近平的新疆政策和他的新冠政策是共通的。 “清零”政策以和新疆再教育营完全相同的原理和技术运转。
随着寒冷季节到来，过去两年在德国同新冠一起被压抑的流感捲土重来，同时另一种呼吸道病毒也趁虚而入。新冠疫情则未再次抬头。
多项放松防疫限制的措施显示，中国正在放弃过去的“清零”政策。钟南山表示，预计明年上半年中国能够恢复到疫情前生活状态，并强调预防重心要从预防感染转到预防重症。彭博社则注意到，本周在黄山开会的IMF等国际组织领导人似乎获准不用隔离。
「白紙運動」遍地開花，西方社交媒體平台發揮了極其關鍵的作用。德國之聲訪問「李老師不是你老師」、參與海外示威的中國留學生與中國人權關注者，了解社交媒體如何成為「網絡廣場」，串連牆內、牆外的示威者們。
周三开始，中国大幅度放宽疫情控制，以此宣告了"清零战略"的失败。对于一直在亲自部署亲自指挥中国防疫工作的最高领导人习近平来说，这无疑是一件颜面尽失的事情。事实证明，新冠病毒并不听从这位中共领袖的摆布。
面对经济滑坡加剧以及各地爆发的反政府抗议，中国官方终于放弃了习近平亲自决定、“亲自指挥”、“亲自部署”的“动态清零”政策。在大部分国家进入新冠大流行末期之际，中国开始向“群体免疫”迈出步伐。
中國出台防疫「新十條」後，其放開幅度與速度令部分中國民眾又驚又喜，「吹哨醫生」李文亮的微博「哭牆」也湧入大批網民留言。但極有可能伴隨而來的染疫浪潮也令不少人擔憂，中國是否一下子步子邁開太大？
随着新冠防空措施的放松，儿童呼吸道病例激增。一些儿童医院床位已满，无法接收新病人。
中国公布“新十条”规定，将放鬆部分严格防疫措施。许多民众盼望已久，但也有人担心：中国是否能挺过？德国之声请德国莱布尼茨传染病和预防研究所（BIPS）所长、不来梅大学教授哈约·泽布（Hajo Zeeb）分析中国防疫目前面对的考验。
中国官方12月7日公布俗称新十条的新冠疫情防控措施，包括“无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离“，”不再对跨地区流动人员查核酸阴性证明和健康码，不再开展落地检“等等。长期的”清零“政策重挫中国经济，11月出口、进口同比各降8.7%和10.6%。
自新冠疫情爆發以來，澳大利亞首個跨黨派國會議員出訪台灣。儘管澳國總理試圖淡化爭議，稱此行為「非政府訪問」，中國官媒《環球時報》仍以英文版社論嚴厲批評，威脅此行將為台灣帶來危險。
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