专题报道：新型冠状病毒

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
从武汉爆发的新型冠状病毒持续传播到中国各地，疫情随后在全球各地扩散。多国纷纷采取限制公共生活的措施，以遏制病毒进一步肆虐。新冠疫情也给世界经济造成重创。
人们现在都有哪些关切和忧虑？
德国国家足球队圈内发生一例新冠感染新病例，5名队员由此不得不在沃尔夫斯堡（Wolfsburg）训练营地接受隔离。此事引起轰动。周二（11月9日），国家队主帅汉西·弗利克（Hansi Flick）取消了原定的晨练。
任职德国总理长达16年的默克尔在卸任前接受DW专访，谈及退休后的规划，分享多年来保持活力充沛的秘诀，也讲述了在任期内经历的最大挑战。
11月8日，中共十九届六中全会召开。这次全会要审议通过的中共第三个历史决议将奠定习近平的历史地位和继续执政的历史合法性，因此他必须保证会议不能出任何一点差池。政论家邓聿文认为，这正是习近平连续缺席重要国际会议的原因之一。
封锁20个月后，美国在11月8日重新向国际旅客开放陆空边境，除了大量涌入的人潮让边境管制单位如临大敌，欧洲新一波疫情也为这项政策带来变数。
在即将卸任之际，默克尔接受了德国之声采访，讲述了她任职德国总理这16年里的一些心得和感触。她谈到2015年的难民危机和自己的未来计划，同时也介绍了她多年里一直保持精力旺盛的秘诀。
德国汉莎航空公司在今年第三季度记录的营业利润为1700万欧元。与去年同期相比， 7月至9月的收入几乎翻了一番。这是新冠疫情以来第一个季度盈利记录。
新冠疫情给德铁公司造成的损失超过30亿欧元。该公司已获准得到大约21亿欧元的救助金，其中大部分资金将用于铁路基础设施建设。
欧洲的不利天气导致全球葡萄酒产量大减，2021年恐成为产量连续低于平均水平的第三年。法国、意大利、西班牙这世界三大葡萄酒生产国都面临产量的明显下降；德国的情况则有所不同。
中国网球名将彭帅微博上公开指控高官性侵，#Me Too运动再起？；欧洲议会首次派官方代表团出访台湾；全球新冠死亡人数破500万大关，德国创下单日新增确诊人数最高纪录... 本周还有哪些大事？
疫苗可降低感染风险。而如果感染了，吃药可以防止发展成重症。继疫苗开发之后，制药巨头们又展开了针对新冠口服药的激烈竞赛。在默克公司之后，另一家美国制药巨头辉瑞也希望为其研发的新冠口服药申请批准许可。
随着亚洲越来越多国家开始转向「与病毒共存」，各界都关注中国丶香港及台湾这些仍倾向「清零政策」的地区，何时会开始转型？两位专家对此提供了一些见解。
德国新冠疫情愈发严峻，单日新增感染人数创下疫情爆发以来的最高纪录，一日内增加近3.4万感染案例。如何在冬季应对新冠疫情将成为本周卫生部长会议的关键议题。
虽然疫情使2020年全球碳排下降5.4%，但最新气候报告显示，疫后经济復甦比预期来得快，碳排量已再度回到疫前的历史高点——再继续下去，摄氏1.5度的升温上限将在11年内被打破。
德国的新冠感染数字再次上升。在目前这些感染者中也有已经完全接种疫苗的人。他们被称为 "疫苗接种突破性感染"。德国之声记者Tessa Walther采访了一位年轻女性，她在接种疫苗后仍然感染了病毒。
截至11月1日，全球新冠死亡病例总数超过500万，其中一半死亡病例是在过去8个月里发生的。目前多国正试图遏制传染性更强的德尔塔变种病毒。而疫苗接种的不平等现象仍然存在，并危及全球抗疫进程。
尽管接种了疫苗，但美国白宫发言人普萨基仍然感染了新冠。目前，拜登远在欧洲，他周日进行的新冠测试结果呈阴性。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式