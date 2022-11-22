专题报道：新型冠状病毒

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从武汉爆发的新型冠状病毒持续传播到中国各地，疫情随后在全球各地扩散。多国纷纷采取限制公共生活的措施，以遏制病毒进一步肆虐。新冠疫情也给世界经济造成重创。
人们现在都有哪些关切和忧虑？
中国或将于明年结束严格的清零政策重新开放，但对许多企业而言，能不能熬过今年的寒冬仍是问题。
中国多地疫情近日升温。北京朝阳区官员本周一敦促民众留在家中，几天前刚放宽防疫措施的石家庄再次开启全员核酸检测，自APEC峰会返港的港首李家超染疫。中国多地收紧防疫措施的同时，世界杯上大批球迷齐聚一堂为球队加油的画面也让网民心情复杂，纷纷开启吐槽模式。
本周日，中国官方通报了近半年来第一例新冠肺炎死亡病例。在过去24小时内，中国官方登记的全国新增感染者病例为24215例，其中绝大部分人是无症状感染者。
中国商务部表示，由于外部需求疲软及同比基数较高，预计第四季的外贸将进一步承受压力。路透社分析指出，新冠感染人数的增加使中国经济面临的风险加剧。
“德国编辑部网络”的文章指出，中国领导层目前正面临防疫策略上的一个重大抉择：重新封锁，还是逐步开放？《法兰克福汇报》的文章则关注了中国在低收入国家的债务问题上与其他G20国家的分歧。
据上海证券报报道，河南省的地方政府动员号召退役军人和基层干部到郑州富士康工作。不久前，大批郑州富士康工人为“逃疫”徒步返乡，引发全球关注。上周，苹果公司降低了对iPhone14出货量的预测。
数周来，中国新冠疫情持续升温。11月14日在广州海珠区，一些外来务工者冲出封控区、上街抗议。这凸显了民众对当局严苛的病毒遏制政策的不满。与此同时，本周三中国报告了超过2万例新增病例，较前一天继续增长。北京大学因一例阳性决定封校。
中国“清零”防疫政策正在逐渐松动。时评作家长平认为，包括北京四通桥抗议在内的民众反抗是中共当局在“坚持不动摇”中动摇的主要原因。
中国官方公布了进一步优化新冠疫情防控工作的“20条”之后，多地政府和国外使领馆陆续取消或暂停全员核酸检测。外界关注，“动态清零”总方针是否将有所鬆动？
有评论认为，中国防疫红黄码起到了电子镣铐的作用，严重依赖监控治理的官僚体系不可能不滥用这个技术工具。即便有可能逐步放松，也不会对“动态清零”四个字特别是后两个字做任何改动。
中国周五宣布放宽新冠限制措施，但部分地区仍因确诊人数上升收紧防疫限制。经济学家预测，中国可能在明年第二季重新开放，最晚则要等到2024年。
習近平10日在政治局常委會議中重申要堅定貫徹「動態清零」，但要糾正「一刀切」與「層層加碼」。隨後公佈的優化防控的二十條措施，令中國媒體歡呼“好消息”。
这是新冠疫情以来首次线下举行东盟系列峰会。中国方面由将在明年卸任的国务院总理李克强参加，美国方面则是拜登亲自出席。外界预计，拜登会试图拉拢东南亚国家，制衡中国在该地区的影响力。此外，俄乌冲突、缅甸危机、朝鲜半岛以及气候变化等话题也都在议事日程上。
在“清零”防疫政策宣传中，北京官媒煽动民众对“一女子”进行道德猎巫，出现“大型翻车现场”。时评作家长平认为，在“非必要不出行”的话术背后是官方惯用的人质政治。
上周日，中国全境出现5400个新冠感染病例，感染者人数同欧洲小国瑞士的感染人数相当。但对于坚持清零政策的中国来说，疫情却是"极其严峻"。有人担心，大规模的停摆浪潮又会来临。
中国官方数据显示，广州等大城市的新冠病例急剧增加。与此同时，防疫相关的社会事件频发，民众对严苛防疫的不满情绪愈加明显。甚至一些“正能量大V”也开始吐槽。据美媒援引知情人士报道，中国官员们越来越关切清零防疫政策的代价，“正考虑逐步重新开放，但进展缓慢，也没有设定时间表”。
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