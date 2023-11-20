专题报道：新型冠状病毒

墙外文摘：中共瞒报新冠疫情不能不了了之

《华盛顿邮报》发表长篇社论详尽回顾中国当局从2019年底开始至今向中国人以及世界隐瞒新冠疫情真相的情况。社论认为，在一个必须有信任与透明才能挽救生命的紧要关头，中国当局却掩盖事实并撒谎，直到今天他们仍在这样做。