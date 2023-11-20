专题报道：新型冠状病毒

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从武汉爆发的新型冠状病毒持续传播到中国各地，疫情随后在全球各地扩散。多国纷纷采取限制公共生活的措施，以遏制病毒进一步肆虐。新冠疫情也给世界经济造成重创。
人们现在都有哪些关切和忧虑？
鉴于德国新冠病毒感染人数上升，医生和诊所代表呼吁高危群体接种新冠疫苗和流感疫苗。与此同时，有病毒学家对于部分医院强制规定戴口罩或限制访客时间的做法提出质疑。
德国联邦宪法法院公布裁决，德国政府不能把用于抗击新冠疫情的600亿欧元资金挪用到气候项目上，这样的修改违反宪法。德国经济部长指出，反对的裁决会给德国的经济带来沉重打击。
中澳关系出现了回暖的迹象：11月6日，澳大利亚总理阿尔巴尼斯在北京与中国国家主席习近平举行了会谈，这也是过去近八年来，澳大利亚总理首次访华。由于新冠溯源、5G网建设等方面的问题，中澳关系曾一度降至冰点。
香港政府最新公布的经济数据显示，虽然第三季度的增长幅度仍然未达到市场预期，但入境旅游和私人消费已经承担起了香港经济火车头的功能。
中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友10月27日因病去世，享年60岁。在新冠期间，他曾是中国国务院联防联控机制新闻会上的“老面孔”。其支持官方“动态清零“政策的立场在一些民众中遭致批评。
中国官方媒体周五报道称，前总理李克强因突发心脏病在上海去世，享年68岁。德国各主要报刊均发表悼念文章，回顾了这位前总理的生平和政绩。
澳大利亚总理阿尔巴尼斯周日（10月22日）宣布，将在下个月访问北京，并与中国领导人习近平会面。做出这一宣布数小时后，阿尔巴尼斯就登上了去华盛顿的飞机，开启对美国的访问。
10月2日，卡罗林斯卡学院（Karolinska Institute）在瑞典首都斯德哥尔摩宣布，本年度诺贝尔医学奖授予匈牙利科学家卡里卡（Katalin Karikó）和美国科学家魏斯曼（Drew Weissman）。
据媒体报道，中国病毒学家石正丽在新近发表的一份研究论文中称，有可能再次出现与2019冠状病毒类似的病毒爆发。
德国艾伯特基金会的调查显示，尽管多数受访者反对右翼极端主义，但对一些具体立场持赞成态度的比例增加。分析认为，多重危机下人们的不安全感加剧是其中的主要原因。
据英国《金融时报》报道，世卫组织总干事谭德塞敦促中国提供更多有关2019冠状病毒病（Covid-19）起源的信息，并表示愿意派出第二批专家组进入中国展开调查。
《华盛顿邮报》发表长篇社论详尽回顾中国当局从2019年底开始至今向中国人以及世界隐瞒新冠疫情真相的情况。社论认为，在一个必须有信任与透明才能挽救生命的紧要关头，中国当局却掩盖事实并撒谎，直到今天他们仍在这样做。
亚运会组委会宣布，朝鲜有191名运动员已报名参加下周在杭州举行的亚运会。种种迹象显示，朝鲜即将结束过去三年与国际体坛的隔绝状态。
从本周三（8月30日）开始，中国将不再要求入境旅客进行新冠病毒核酸或抗原检测。本月发布的由美国联邦政府资助的一项研究发现，中国“清零”政策的突然取消可能导致随后两个月内近200万人超额死亡。
朝鲜已采取措施、进一步放开新冠疫情管控，允许滞留在海外的朝鲜公民归国。这标志着朝鲜官方防疫政策的重大转变。
美国的一项最新研究显示，去年底中国突然防疫政策大转弯、取消“清零”政策可能导致近200万人超额死亡。
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