专题报道：新冠疫情与疫苗

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新冠疫情肆虐全球，不少人把寄希望于疫苗之上。希望随着疫苗的问世，能够阻止病毒进一步传播。
在中国各地纷纷放松新冠防疫管制，减少对民众行动自由的限制之时，也有地方开始走“回头路”引发争议。此外有关放松防疫时间点选择的讨论也受到关注。
坚持了三年严格疫情管制的中国在12月初实施政策急转，对防疫措施大幅松绑。中国国家卫健委公布的12月11日全国本土确诊病例为2270例，但是很多网民在社交媒体上晒出快筛阳性“两道杠”的照片，而这些未经核酸检测的病例都未被计入官方统计。在目前的情况下，中国普通人心中充满的更多的是焦虑还是期待？
《新苏黎世报》的客席评论指出，西方要想摆脱对华经济依赖将非常困难，因为多年的紧密贸易已在西方社会结成了庞大利益集团，而民主政府却无法像专制政府那样雷霆万钧。《南德意志报》则分析了中国防疫政策的功过得失。
面对经济滑坡加剧以及各地爆发的反政府抗议，中国官方终于放弃了习近平亲自决定、“亲自指挥”、“亲自部署”的“动态清零”政策。在大部分国家进入新冠大流行末期之际，中国开始向“群体免疫”迈出步伐。
知情人士12月5日对路透社披露，中国政府最早可能12月7日宣布新的防疫规定，进一步放宽管制，还有可能不再按照甲类传染病防控新冠病毒。与此同时，中国政府正在加快为老年人接种疫苗，为放宽防疫做好准备。
12月4日，包括乌鲁木齐在内的又一批中国城市宣布放松防疫管制。不过，鉴于中国老年人接种率偏低，中国不太可能在明年3月前大幅度重新开放。
在严格的“动态清零”防疫政策引发民众不满乃至抗议示威之后，包括北京和深圳在内的多个城市开始逐步放松防疫措施。不过由于中国疫苗接种率相对较低和缺乏群体免疫力，“全面放开”可能带来的公共健康后果和医疗系统所面临的挑战也令人担忧。
欧盟官员透露，习近平在与米歇尔会晤时将中国多地的大规模抗议，归咎于年轻人对漫长的新冠疫情感到沮丧。他还表示，如今主要流行的奥秘克戎毒株致命性较低，为放宽新冠限制铺平了道路。美国常务副国务卿谢尔曼则表示，中国多地放松封控，证明抗议的重要性。
老年人是新冠疫情中的高危易感人群，然而，中青年接种率颇高的中国，其老年人的新冠疫苗接种率却显著低于西方国家。中国政府在坚持严格清零政策同时，也开始大力推动老年人接种。
病毒学权威教授德罗斯腾相信，随着新冠病毒的进化，它已很难重新获得原来的杀伤力，除非病毒在中国通过大量繁殖发生“革命”。他说，习近平知道放开前中国必须达到类似德国的接种水平。
中国“清零”防疫政策正在逐渐松动。时评作家长平认为，包括北京四通桥抗议在内的民众反抗是中共当局在“坚持不动摇”中动摇的主要原因。
德国总理肖尔茨上周访华的成果之一是，让中国方面同意在中国的外国人使用德国生技企业BioNTech研发的新冠疫苗。德国政府希望，这是该款mRNA疫苗在中国获批的“第一步”。
新冠疫情爆发后，岛国新西兰因长期坚持零感染政策，曾引起广泛关注。现在该国政府宣布，除医院和养老院外，强制佩戴口罩的义务已被取消。此外，外国人入境时也不再需要出示疫苗接种证书。
欧盟正在审核辉瑞/BioNTech针对奥密克戎BA.4/5变种的新冠疫苗上市。制造商表示，获得批准之后，便能在数日内供应疫苗给欧盟各国。与此同时德国一项研究发现，95%以上的人身上都已经带有新冠病毒抗体。
目前使用的新冠疫苗不能很好地防范奥密克戎变体。但是美国科学家说他们已经在一个小鼠模型中发现了一种可能可以对抗所有新冠病毒变体的抗体。
欧洲药品管理局批准使用辉瑞/BioNTech和莫德纳各自推出的新的mRNA新冠疫苗后，德国也批准了这两款疫苗在本国的使用。新疫苗有哪些特点，哪些人该接种？
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