专题报道：新冠疫情与疫苗

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关于新冠疫苗的最新消息都在这里
新冠疫情肆虐全球，不少人把寄希望于疫苗之上。希望随着疫苗的问世，能够阻止病毒进一步传播。
德国的新冠感染数字再次上升。在目前这些感染者中也有已经完全接种疫苗的人。他们被称为 "疫苗接种突破性感染"。德国之声记者Tessa Walther采访了一位年轻女性，她在接种疫苗后仍然感染了病毒。
截至11月1日，全球新冠死亡病例总数超过500万，其中一半死亡病例是在过去8个月里发生的。目前多国正试图遏制传染性更强的德尔塔变种病毒。而疫苗接种的不平等现象仍然存在，并危及全球抗疫进程。
尽管已完全接种，但仍有一些人感染COVID-19新冠。接种失效原因何在？有多危险？ 以下是德国之声的事实核查。
德国国脚基米希迄今未接种疫苗的消息在德国引发广泛讨论。他暂且拒绝接种的理由是，疫苗尚未经过长期研究。对此，德国免疫学会秘书长、德国疫苗接种常设委员会都出面驳斥这样的担心。
根据德国联邦疾控中心——罗伯特·科赫研究所 (RKI) 周一（10月18日）公布的疫苗接种率监测数据，德国国内迄今有近 5470 万人完全接种了新冠疫苗，占人口总数 65.8%。
最近几个月，由于越南的COVID-19感染病例激增，疫苗接种率仍然很低，而且该国严格的封锁抑制了商业活动的开展。越南作为亚洲主要投资中心的声誉受到了损害。
新西兰总理阿德恩表示，长时间的严格封锁并没有使该国达到新冠病例清零的目标。“但这没关系......清零是很重要的，因为我们没有疫苗。现在我们有了，所以我们可以开始改变我们做事的方式。”
随着中国不断起伏出现的区域性疫情，中西方不同防疫策略的讨论也再成热点。而新冠疫情给人类的最大教训是什么，中美两国怎样在全球防疫领域展开建设性对话以及协调合作，是否互相承认对方疫苗？就此德国之声中文网采访了美国公共卫生问题专家黄严忠教授。
最新出炉的实验结果显示，BioNTech和辉瑞生产的新冠疫苗对5至11岁的儿童是安全有效的。
德国权威病毒学家德罗斯滕近日表示，已经接种过两针新冠疫苗的他还想要再经历轻微的病毒感染过程，表示这能大幅提升免疫力。这位权威学者的此番假设性表述，在德国舆论引发了不小的争议。
古巴成为全球首个让两岁以上儿童接种 COVID-19新冠疫苗的国家。这个加勒比国家自己研制的疫苗未获世卫组织认证。
在欧盟，约70%的成年人已经接种了新冠疫苗。不过这并不意味着欧盟国家可以高枕无忧。世卫组织的欧洲负责人最新提出严厉警告。
新冠疫情期间，从事需要密切接触他人职业的人士面临着特别高的感染风险。为了解决这个问题，孟加拉国当局正在该国最大的妓院大力推广中国国药集团生产的疫苗。许多性工作者希望，疫苗能够重振性产业的生机。
德国之声记者访问印尼首都雅加达一座不堪重负的医院。该国已经成为亚洲疫情最为严重地区，刚刚录得全球单日新冠死亡人数新高。每日感染人数曾一度超过5万。专家担心，真实数字可能比官方统计还要高。
中国国家卫建委的官员称，尽管中国面临短时间内多源多点发生疫情的复杂局面，但全国的疫情风险总体可控，全国层面发生大规模的疫情风险是比较小的。
接种疫苗者是否应得到某些优待，对此，德国国内意见不一。有关方面强调，应鼓励不情愿的人接种疫苗以实现群体免疫。其实，德国国民接种意愿相当高。
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