专题报道：新冠疫情与疫苗

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
关于新冠疫苗的最新消息都在这里
新冠疫情肆虐全球，不少人把寄希望于疫苗之上。希望随着疫苗的问世，能够阻止病毒进一步传播。
中国“清零”防疫政策正在逐渐松动。时评作家长平认为，包括北京四通桥抗议在内的民众反抗是中共当局在“坚持不动摇”中动摇的主要原因。
德国总理肖尔茨上周访华的成果之一是，让中国方面同意在中国的外国人使用德国生技企业BioNTech研发的新冠疫苗。德国政府希望，这是该款mRNA疫苗在中国获批的“第一步”。
新冠疫情爆发后，岛国新西兰因长期坚持零感染政策，曾引起广泛关注。现在该国政府宣布，除医院和养老院外，强制佩戴口罩的义务已被取消。此外，外国人入境时也不再需要出示疫苗接种证书。
欧盟正在审核辉瑞/BioNTech针对奥密克戎BA.4/5变种的新冠疫苗上市。制造商表示，获得批准之后，便能在数日内供应疫苗给欧盟各国。与此同时德国一项研究发现，95%以上的人身上都已经带有新冠病毒抗体。
目前使用的新冠疫苗不能很好地防范奥密克戎变体。但是美国科学家说他们已经在一个小鼠模型中发现了一种可能可以对抗所有新冠病毒变体的抗体。
欧洲药品管理局批准使用辉瑞/BioNTech和莫德纳各自推出的新的mRNA新冠疫苗后，德国也批准了这两款疫苗在本国的使用。新疫苗有哪些特点，哪些人该接种？
面对今冬可能出现的奥密克戎变异毒株传播高峰，欧盟委员会敦促各成员国推广疫苗加强针。欧洲药品管理局还警告说，全新的新冠病毒变种可能即将出现。
美国FDA批准了针对奥密克戎变种的新冠疫苗加强针，经过调整后的升级版疫苗或在未来几天上市。面对新冠病毒变异株，关于疫苗升级的研究一直在进行之中，它的更新应跟上病毒的变异吗？
澳门宣布向内地游客开放自费接种mRNA新冠疫苗，每针约合850元人民币。与此同时，中国多地疫情形势再趋严峻，深圳、成都等多个城市收紧管控引发专家对中国经济再受影响的担忧。
两家新冠疫苗巨头莫德纳和辉瑞及合作伙伴BioNTech出现产权纠纷。莫德纳起诉对方侵权，要求索赔。后者表示对诉讼“感到惊讶”，并回击将“对指控进行积极抗辩。”
中国工程院院士、传染病学专家李兰娟近日在接受中国媒体采访时表示，“新冠将在合适的时候，回归乙类传染病管理”。2020年1月以来，中国国家卫生健康委员会一直对新冠肺炎定为“乙类甲管”。
英国药品监管机构周一（8月15日）公告，已批准使用莫德纳（Moderna）新款疫苗，该疫苗既针对冠状病毒原始毒株，也针对奥秘克戎变体。
国际网球界年度第四场大满贯赛事——美国公开赛将于8月底拉开帷幕。网球好手德约科维奇却可能无缘美网：这位塞尔维亚名将迄今未接种疫苗。这会再次成为一起政治事件吗？
本周才刚宣布解除新冠隔离的美国总统拜登再次于7月30日的新冠检测呈阳性，此次为无症状感染。
美国总统拜登7月21日的新冠检测呈阳性。白宫方面表示，他出现了“轻微的症状”，并已经开始服用新冠口服药。现年79岁的拜登此前已经全面接种了疫苗。中国国家主席习近平在22日致电拜登，祝他早日康复。
出身台湾、曾为中国抗疫措施唱赞歌的经济学家郎咸平被指离开上海，移居香港的消息成为中国社媒舆论的关注焦点。同时许多体制的拥护者对强势防疫措施的不满，也逐渐浮出水面。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式