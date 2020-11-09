专题报道：德国统一30周年

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
1990年10月3日，德意志联邦共和国与德意志民主共和国正式实现统一，成为近现代历史上主权国家和平统一的奇迹。30年后的今天，东西两个德国是否已经融为一体？
1989年11月9日晚，德国统一社会党中央政治局委员沙博夫斯基在国际记者招待会上宣布，从根本上放宽民主德国公民的出境限制。于是数千名东德公民蜂拥穿过东西边界到达西柏林，而这也是民主德国消亡的开始。
10月3日是德国统一日，是1990年东西德统一以来的德国国庆。联邦德国的首都柏林曾经是德国分裂的象征，也是冷战和统一的见证。以下画面构成了柏林墙倒塌前后的今昔对比。
三十年前，时任德国内政部长的沃尔夫冈·朔伊布勒（Wolfgang Schäuble)以联邦德国执行代表的身份，参与了两德统一的整个谈判过程。三十年后的今天，朔伊布勒在对德国之声回顾这段历史时，也谈及了当时的失误，比如在对待俄罗斯的问题上。
统一30年后，德国仍然是西部统治着东部？至少可以用国家高层精英的比例来证明这种说法。联邦部委司局级以上的"高干"中，只有1.7%的人来自东部。
德国即将迎来统一30年纪念日。两德统一在历史上是辉煌一页，但对于生活在德国东部的人来说，这段历史也充满艰难苦涩。
30年前，《最终解决德国问题条约》（俗称《二加四协定》）得以签署，德国统一走向坦途。为此，戈尔巴乔夫直至今天都在德国受到欢呼，在俄罗斯却受到严厉抨击。俄方对他的指责是否正当？
东德时期工业污染对环境造成的持久破坏，如今需要五十年以上来净化和修复。单单褐煤、铀矿的环境整修就花费纳税人200亿欧元。
柏林墙倒塌六周后，时任西德总理科尔来到东德的德累斯顿。在当时的紧张局势下，这一天成为德国统一进程中关键的一天。
1989年11月28日，时任德意志联邦共和国政府总理科尔（Helmut Kohl）提出的10点计划震惊世界。该计划为两德和平统一铺就了道路。以下是对有关统一的几个最重要问题的答复。
1989年11月9日，柏林墙倒塌，冷战结束。促成这一剧变的决定性节点事件并不是发生在德国，而是发生在波兰、匈牙利和苏联。
KaDeWe是西柏林最有名的百货商场。柏林墙倒塌后，西德、西柏林的银行里挤满了人，因为每位东德公民都可凭护照领取100马克的欢迎津贴。而他们想把这笔钱花出去。
柏林墙倒塌时，德国之声记者雷纳·布罗伊尔（Rayna Breuer）还是个孩子。作为东德第三代，她询问父母那段经历，以弄清自己的身份认同。
没有人设想到这一天的来临：1989年11月9日。在封闭28年后，柏林墙被打开了一道缺口。突然之间，自由扑面而来。
柏林墙倒塌后，四个战胜国与两德走向谈判桌，磋商德国在欧洲整体安全战略中的角色。经过极为艰难的谈判，达成妥协，德国再次成为主权国家并留在北约。如今，2加4谈判成为经典的国际外交案例。
1989年一个深秋的夜晚，矗立了28年的柏林墙轰然倒塌。对于一些人来说，这是苦涩的记忆，对于另一些人，这是美好的童话。
柏林墙倒塌后，东德的计划经济体系崩溃。将东德经济转化为自由的社会市场经济，付出很大的代价。不少人最初失去了工作。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式