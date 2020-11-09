专题报道：德国统一30周年

专访：德国议长朔伊布勒回顾两德统一

三十年前，时任德国内政部长的沃尔夫冈·朔伊布勒（Wolfgang Schäuble)以联邦德国执行代表的身份，参与了两德统一的整个谈判过程。三十年后的今天，朔伊布勒在对德国之声回顾这段历史时，也谈及了当时的失误，比如在对待俄罗斯的问题上。