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专题报道：德国统一30周年

1990年10月3日，德意志联邦共和国与德意志民主共和国正式实现统一，成为近现代历史上主权国家和平统一的奇迹。30年后的今天，东西两个德国是否已经融为一体？

1990年10月3日，德意志联邦共和国与德意志民主共和国正式实现统一，成为近现代历史上主权国家和平统一的奇迹。30年后的今天，东西两个德国是否已经融为一体？

ARCHIV - Jubelnde Menschen sitzen mit Wunderkerzen auf der Berliner Mauer am 11.11.1989. Nach der Öffnung eines Teils der deutsch-deutschen Grenzübergänge in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 reisten Millionen DDR-Bürger für einen kurzen Besuch in den Westen. In der Folge wurde die innerdeutsche Grenze abgebaut, seit dem 3. Oktober 1990 ist Deutschland wieder vereint. Foto: dpa (zu dpa-Themenpaket vom 06.11.) Wiederholung +++(c) dpa - Bildfunk+++

1989年11月9日：柏林墙被打开的那一天 09.11.2020

1989年11月9日晚，德国统一社会党中央政治局委员沙博夫斯基在国际记者招待会上宣布，从根本上放宽民主德国公民的出境限制。于是数千名东德公民蜂拥穿过东西边界到达西柏林，而这也是民主德国消亡的开始。
Das Bild ist eine Fotocollage (Rayna Breuer/DW Bildredaktion), die nur für die Bildergalerie 30 Jahre Wiedervereinigung genutzt werden darf. Bei Fragen (zB im Rahmen einer Adaption) melden Sie sich bei Rayna Breuer via DW-Mail oder Teams.

今昔对比：德国统一前后的柏林 03.10.2020

10月3日是德国统一日，是1990年东西德统一以来的德国国庆。联邦德国的首都柏林曾经是德国分裂的象征，也是冷战和统一的见证。以下画面构成了柏林墙倒塌前后的今昔对比。
Screenshot DW Interview mit Wofgang Schäuble --- 18.8.2020

专访：德国议长朔伊布勒回顾两德统一 03.10.2020

三十年前，时任德国内政部长的沃尔夫冈·朔伊布勒（Wolfgang Schäuble)以联邦德国执行代表的身份，参与了两德统一的整个谈判过程。三十年后的今天，朔伊布勒在对德国之声回顾这段历史时，也谈及了当时的失误，比如在对待俄罗斯的问题上。
Potsdam, 10.09.2020: EinheitsEXPO zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit. Schwarz-rot-goldene Stoffbahnen fuehren zu einem Herz in den Farben Deutschlands mit Schriftzug: 30 Jahre. Begehbare Stadt-Kulisse zeigt 30 Tage lang Ausstellungen zum 30. Jubilaeum. Aufgrund der Corona-Pandemie verteilt sich die EXPO ueber das ganze Stadtgebiet. | Verwendung weltweit

德国统一30年后 东德出身的"高干"只占1.7% 28.09.2020

统一30年后，德国仍然是西部统治着东部？至少可以用国家高层精英的比例来证明这种说法。联邦部委司局级以上的"高干"中，只有1.7%的人来自东部。
An der Hand seiner Mutter geht am Dienstagabend (04.07.2006) in Düsseldorf während des WM Spiels Deutschland gegen Italien ein kleiner Junge mit einer Deutschlandfahne nach Hause. Foto: Martin Gerten dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++

回顾统一：德国政府谨慎下评语 27.09.2020

德国即将迎来统一30年纪念日。两德统一在历史上是辉煌一页，但对于生活在德国东部的人来说，这段历史也充满艰难苦涩。
ARCHIV 2014 *** Former President of the Soviet Union Mikhail Gorbachev attends a symposium on security in Europe 25 years after the fall of the Wall in Berlin on November 8, 2014. Gorbachev warned in Germany on November 7, 2014 of new East-West tensions sparked by the Ukraine crisis, speaking ahead of ceremonies commemorating the fall of the Berlin Wall. AFP PHOTO / ODD ANDERSEN (Photo credit should read ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images)

戈尔巴乔夫是德国统一的输家? 14.09.2020

30年前，《最终解决德国问题条约》（俗称《二加四协定》）得以签署，德国统一走向坦途。为此，戈尔巴乔夫直至今天都在德国受到欢呼，在俄罗斯却受到严厉抨击。俄方对他的指责是否正当？

Die Kühltürme des Braunkohlekraftwerks Lippendorf dampfen am 24.07.2014 hinter dem Dorf Mölbis (Sachsen). Der Ort bei Espenhain mitten im Braunkohlerevier und umgeben von Tagebau, Abraumhalde und dem VEB Braunkohleveredlungswerk galt als schmutzigstes Dorf der DDR. Mitte der 1980er Jahre sollte das Dorf ausgesiedelt werden, die Einwohner kämpften dagegen und gründeten eine Umweltbewegung. Mit dem Untergang der DDR und dem Ende der Braunkohleindustrie kam die Wende für den Ort. Heute leben hier 600 Menschen. Foto: Jan Woitas/dpa (zu dpa Von grau-schwarz zu bunt: Wandel im dreckigsten Dorf der DDR vom 25.07.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

两德统一后的环境修复：东德“最脏村”的今昔 24.08.2020

东德时期工业污染对环境造成的持久破坏，如今需要五十年以上来净化和修复。单单褐煤、铀矿的环境整修就花费纳税人200亿欧元。
Bundeskanzler Helmut Kohl (Rednerpult, M) spricht am Abend des 19. Dezember 1989 zu der riesigen Menschenmenge, die sich anlässlich seines Besuches eingefunden hat. Rechts neben Kohl Bundesarbeitsminister Norbert Blüm. Auf Plakaten wird der Ruf nach einer Wiederveinigung laut. Kohl hielt sich zu einem zweitägigen Besuch in der sächsischen Stadt auf und wurde an beiden Tagen von der DDR-Bevölkerung stürmisch gefeiert. |

科尔德累斯顿演讲：两德统一道路上的里程碑 19.12.2019

柏林墙倒塌六周后，时任西德总理科尔来到东德的德累斯顿。在当时的紧张局势下，这一天成为德国统一进程中关键的一天。
19891110 BERLIINI: Liittokansleri Helmut Kohl (kesk) mukana länsi- ja itäberliiniläisten kanssa juhlimassa rajojen avautumista ja Berliinin muurin murtumista 10. marraskuuta 1989./ BERLIN: Chancellor Helmut Kohl (C) with East and West German citizens celebrate the opening of the borders between the two Germanies November 10, 1989. LEHTIKUVA / Martti Kainulainen LEI-61 *** FINLAND OUT. NO THIRD PARTY SALES. *** |

造就德国统一: 科尔《十点计划》年届三十 27.11.2019

1989年11月28日，时任德意志联邦共和国政府总理科尔（Helmut Kohl）提出的10点计划震惊世界。该计划为两德和平统一铺就了道路。以下是对有关统一的几个最重要问题的答复。
ARCHIV - 11.11.1989, Berlin: Jubelnde Menschen sitzen und stehen mit Wunderkerzen auf der Berliner Mauer. Die Berliner Mauer stand 28 Jahre, 2 Monate und 26 Tage. Am 5. Februar ist die Mauer nun genauso lange weg wie sie da war. (zu dpa-KORR «Die Mauer-Wende» vom 31.01.2018) Foto: DB dpa/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

柏林墻是怎样被推倒的？ 09.11.2019

1989年11月9日，柏林墙倒塌，冷战结束。促成这一剧变的决定性节点事件并不是发生在德国，而是发生在波兰、匈牙利和苏联。
Projekt Open Memory Box. Dahinter verbirgt sich privates Schmalfilm-Material aus der DDR. Kinder musizieren 1986 in einem Garten. Das Bild stammt aus einem privaten DDR-Schmalfilm, der Teil des Online-Projekts Open Memory Box ist (Quelle: Open Memeory Box)

父辈的缄默：后柏林墙一代对历史的追问 08.11.2019

柏林墙倒塌时，德国之声记者雷纳·布罗伊尔（Rayna Breuer）还是个孩子。作为东德第三代，她询问父母那段经历，以弄清自己的身份认同。

柏林墙打开缺口的那一天 07.11.2019

没有人设想到这一天的来临：1989年11月9日。在封闭28年后，柏林墙被打开了一道缺口。突然之间，自由扑面而来。
ARCHIV - DDR-Ministerpräsident Hans Modrow (3.v.li. klatschend) und Bundeskanzler Helmut Kohl lassen am 22. Dezember 1989 vor dem Brandenburger Tor in Berlin Friedenstauben aufsteigen. In der Mitte Walter Momper, Regierender Bürgermeister von Berlin; hinter Kohl Altbundespräsident Walter Scheel und rechts Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher. 28 Jahre nach dem Mauerbau ist das Brandenburger Tor wieder zugänglich. Rechts und links neben dem Tor wurden zwei Übergänge für Fußgänger geschaffen. (zu dpa «Berlin, nun freue dich» - Als das Brandenburger Tor geöffnet wurde vom 17.12.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

战败、分裂：两德如何重新成为统一主权国家？ 07.11.2019

柏林墙倒塌后，四个战胜国与两德走向谈判桌，磋商德国在欧洲整体安全战略中的角色。经过极为艰难的谈判，达成妥协，德国再次成为主权国家并留在北约。如今，2加4谈判成为经典的国际外交案例。

柏林墙为何修建？被谁推倒？ 07.11.2019

1989年一个深秋的夜晚，矗立了28年的柏林墙轰然倒塌。对于一些人来说，这是苦涩的记忆，对于另一些人，这是美好的童话。
Stalin, Josef sowjet. Politiker; 18791953. Großbauten des Kommunismus: Stalin vor einer Menschenmenge stehend, im Hintergrund eine Landkarte der südlichen Sowjetrepubliken, mit den großen Kanalbauten der Stalinzeit. Ausstellungsplakat, Leipzig, Grassi-Museum, 1952. |

两德统一：计划经济如何与市场经济融合？ 06.11.2019

柏林墙倒塌后，东德的计划经济体系崩溃。将东德经济转化为自由的社会市场经济，付出很大的代价。不少人最初失去了工作。
Fritzi - eine Wendewundergeschichte. © Weltkino Filmverleih

德国动画大片：1989的那一年 03.11.2019

10万人的莱比锡大游行、柏林墙倒塌：对于1989年这一德国历史上重要的一章，小学生们知之甚少。一部动画片今年问世，以平静的画面和准确的史实，讲述了孩子视角下的这些故事。
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