为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

专题报道：德国的绿水青山从何而来？

德国环保历史回顾系列

疫情之下，可以寄情山水，倍觉珍惜。天气炎热，可以下河游泳，也非理所当然。德国环境保护的背后，不单是公民社会数十年的努力，更是人对自然依存关系的理念。

24.06.1969*** Angeschwemmte Fische am Rheinufer bei Emmerich. Aufnahme vom 24.06.1969. Innenminister Willi Weyer hat am Montag (23.06.1969) die Bevölkerung davor gewarnt, im Rhein zu baden. Ein starkes Gift unbekannter Herkunft, das das in den letzten Tagen beobachtete Fischsterben ausgelöst hat, könnte auch schädliche Auswirkungen auf den Menschen haben. Bis zu Höhe Emmerich/Rees war am 23.06.1969 die Giftwelle nach Mitteilung des nordrhein-westfälischen Landwirtschaftsministeriums vorgedrungen. Nachh Angaben von Fachleuten der Landesanstalt für Gewässerkunde in Duisburg sind die Untersuchungen außerordentlich schwierig. Man steht dort fast vor einem Rätsel und sucht jetzt nach einem speziellen Nervengift. Die ersten Untersuchungen hatten Nervenschäden als Grund des Fischsterbens ergeben. | Verwendung weltweit

（上篇）1969年，莱茵河“死了” 24.08.2020

如今夏日的莱茵河，岸边浅处常水清见底。然而，五十年前，“甚至连牲畜时常都拒绝喝莱茵河的水”。严重时死鱼漂浮，而莱茵河还要为数百万人提供饮用水。
5. September 1978*** Walter Haltrich, Leiter der Emissions-Überwachung Wasser der BASF, präsentiert am 5. September 1978 ein Exemplar des amerikanischen Flußkrebses, der im Rhein gefangen worden war. Der Sauerstoffgehalt des Rheins unterhalb der BASF in Ludwigshafen ist fast wie vor hundert Jahren. Sichtbares Zeichen ist der zunehmende Fischbestand. | Verwendung weltweit

（下篇）莱茵河重又“呼吸” 24.08.2020

1986年一天深夜，绿色和平组织下潜到莱茵河底，在化工厂排水口取样。许多数值超标，媒体大篇幅报道。数百个民间环保组织诞生；专家也参与表态。——若没有公民社会，很难想象河水的变清，以及经济界、政界的态度转变。
Erster Smogalarm der Stufe II mit Fahrverboten im Ruhrgebiet . | Verwendung weltweit

1985年，德国拉响雾霾最高级别警报 24.08.2020

汽车禁驶、学校停课——35年前，鲁尔区曾有两天的时间处于雾霾三级警报之下。很大一部分污染物来自东德。不过，至2000年代初，德国告别了雾霾问题，相关法规也随之取消。
Schaum treibt auf der Oberfläche der verschmutzten Mulde bei Dessau, aufgenommen im Januar 1990. | Verwendung weltweit

环境污染：东德的“国家机密” 24.08.2020

“保护自然”写在前东德的宪法中，但环境数据却被列为“机密”。东德的空气污染、河流含有毒物质在欧洲是最严重的，但在统一社会党（SED）的官方说法中，这些都不存在。
Die Fotos vom Leben, Alltag, Kultur, Verkehr, Landwirtschaft, Betrieben, Aufmärschen und Wahlen entstanden vor 49 Jahren bei Besuchen in verschiedenen Staedten der DDR. Das Bild zeigt: Halle-Bitterfeld Foto: Klaus Rose | Verwendung weltweit

东德环境污染案例：苦涩的“千香街” 24.08.2020

前东德的环境破坏可以“闻得见、尝得到、看得见”。一些环保活动人士努力让公众了解这些信息，尽管政府和史塔西（东德国家安全部）尽全力掩盖灾难性的状况。
Demonstranten tragen ein Transparent mit der Aufschrift Nehmt der Stasi Gelder weg - nutzt sie für Ânen guten Zweck z.B. Umwelt, Renten, Behinderte am 4. November 1989 in Berlin. Bei der größten nichtstaatlichen Demonstration in der DDR gingen über 500.000 Menschen in Ostberlin für mehr Demokratie, Reisefreiheit, Bürgerrechte und Reformen auf die Straße. Fünf Tage später fiel die Mauer, die Deutschland seit 1961 geteilt hatte. Foto: Peter Zimmermann +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit

东德环保运动：从被监听到“圆桌会议” 24.08.2020

环保在东德是个敏感话题，因为在官方说法中并不存在空气污染或酸雨等原因造成的森林死亡。在1989年剧变时期，环境议题扮演了重要角色。
Die Kühltürme des Braunkohlekraftwerks Lippendorf dampfen am 24.07.2014 hinter dem Dorf Mölbis (Sachsen). Der Ort bei Espenhain mitten im Braunkohlerevier und umgeben von Tagebau, Abraumhalde und dem VEB Braunkohleveredlungswerk galt als schmutzigstes Dorf der DDR. Mitte der 1980er Jahre sollte das Dorf ausgesiedelt werden, die Einwohner kämpften dagegen und gründeten eine Umweltbewegung. Mit dem Untergang der DDR und dem Ende der Braunkohleindustrie kam die Wende für den Ort. Heute leben hier 600 Menschen. Foto: Jan Woitas/dpa (zu dpa Von grau-schwarz zu bunt: Wandel im dreckigsten Dorf der DDR vom 25.07.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

两德统一后的环境修复：东德“最脏村”的今昔 24.08.2020

东德时期工业污染对环境造成的持久破坏，如今需要五十年以上来净化和修复。单单褐煤、铀矿的环境整修就花费纳税人200亿欧元。
ARCHIV - Ein von den Atomkraftgegnern gebauter Wachtum mit Blick über die Freie Republik Wendland am 25.05.1980. Atomkraftgegner bauen 1980 bei Gorleben ein Hüttendorf, sie rufen eine eigene Republik aus. Das ist gar nicht so lange her, doch sind die Überreste bereits ein Thema für die Archäologie. (zu dpa «Republik Freies Wendland» - Archäologie der Anti-Atom-Bewegung vom 17.02.2017) Foto: Werner Baum/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

反核运动（上）：存在33天的德国“国中国” 24.08.2020

“文特兰自由共和国”——1980年，德国反核人士在一个政府计划设址存放核废料的地方，创建起一个现实版的“乌托邦”，还签发自己印制的“护照”。
ARCHIV - 06.09.2018, Bayern, Wackersdorf: Der ehemalige Landrat des Landkreises Schwandorf, Hans Schuierer (SPD), aufgenommen während eines Interviews. Foto: Timm Schamberger/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

反核运动（下）：一位支持抗议者的县长 24.08.2020

警察从直升机上向人群投掷催泪弹，有人向警察投掷石块、甚至点燃了警车。八十年代巴伐利亚州的这一幕，被媒体称为形同“内战”。而其起因，是要在当地修建一个核废料处理厂。
Buchenwald im Fruehling, mit frischem Blattgruen, Blattaustrieb, Deutschland, Thueringen, Hainich Nationalpark | beech forest in spring, with fresh leaves, foliation, Germany, Thueringen, Hainich National Park | Verwendung weltweit

德国为什么有那么多森林？ 24.08.2020

近三分之一的德国国土面积为森林所覆盖。在一些联邦州，森林面积占到四成以上。但其实，德国的木材砍伐量也很大，每年约6000万立方米，相当于填满超过160个柏林帝国议会大厦。