专题报道：德国的绿水青山从何而来？

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德国环保历史回顾系列
疫情之下，可以寄情山水，倍觉珍惜。天气炎热，可以下河游泳，也非理所当然。德国环境保护的背后，不单是公民社会数十年的努力，更是人对自然依存关系的理念。
如今夏日的莱茵河，岸边浅处常水清见底。然而，五十年前，“甚至连牲畜时常都拒绝喝莱茵河的水”。严重时死鱼漂浮，而莱茵河还要为数百万人提供饮用水。
1986年一天深夜，绿色和平组织下潜到莱茵河底，在化工厂排水口取样。许多数值超标，媒体大篇幅报道。数百个民间环保组织诞生；专家也参与表态。——若没有公民社会，很难想象河水的变清，以及经济界、政界的态度转变。
汽车禁驶、学校停课——35年前，鲁尔区曾有两天的时间处于雾霾三级警报之下。很大一部分污染物来自东德。不过，至2000年代初，德国告别了雾霾问题，相关法规也随之取消。
“保护自然”写在前东德的宪法中，但环境数据却被列为“机密”。东德的空气污染、河流含有毒物质在欧洲是最严重的，但在统一社会党（SED）的官方说法中，这些都不存在。
前东德的环境破坏可以“闻得见、尝得到、看得见”。一些环保活动人士努力让公众了解这些信息，尽管政府和史塔西（东德国家安全部）尽全力掩盖灾难性的状况。
环保在东德是个敏感话题，因为在官方说法中并不存在空气污染或酸雨等原因造成的森林死亡。在1989年剧变时期，环境议题扮演了重要角色。
东德时期工业污染对环境造成的持久破坏，如今需要五十年以上来净化和修复。单单褐煤、铀矿的环境整修就花费纳税人200亿欧元。
“文特兰自由共和国”——1980年，德国反核人士在一个政府计划设址存放核废料的地方，创建起一个现实版的“乌托邦”，还签发自己印制的“护照”。
警察从直升机上向人群投掷催泪弹，有人向警察投掷石块、甚至点燃了警车。八十年代巴伐利亚州的这一幕，被媒体称为形同“内战”。而其起因，是要在当地修建一个核废料处理厂。
近三分之一的德国国土面积为森林所覆盖。在一些联邦州，森林面积占到四成以上。但其实，德国的木材砍伐量也很大，每年约6000万立方米，相当于填满超过160个柏林帝国议会大厦。
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