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专题报道：“巴拿马文件”

被称为“史上最大离岸揭秘”的“巴拿马文件”披露大批政治家和名人在逃税天堂的秘密财富。

Illustration Pandora Papers. Pandora Papers is the name for a new leak of documents that reveal the secret wealth of about 35 world leaders, both past and present, and more than 300 officials around the world. The term Croatia in English is mentioned 7,500 times in Pandora's documents., in Zagreb, Croatia, on October 04, 2021. Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL

客座评论：潘多拉文件何以如此重要 09.10.2021

潘多拉文件——又一个有关逃税、权力和贪婪的泄密材料，涉及世界各地顶层政界人士。《南德意志报》编辑Frederik Obermaier和Bastian Obermayer在为德国之声撰写的客座评论中指出，此事危及民主。
Symbolbild | Pandora Papers Die Rechte des Fotos sind für die DW frei.

潘多拉文件：各国政商名流如何避税并藏匿钜额资产? 04.10.2021

超过150个新闻机构跨国报导，揭露捷克总理、香港前特首董建华和歌手夏奇拉等人如何透过离岸公司避税。德国之声土耳其语组是唯一参加「潘多拉文件」调查的土耳其语新闻机构。
29.11.2018 +++ Police vehicles are parked in front of Deutsche Bank headquarters as roughly 170 criminal police officers, prosecutors and tax inspectors searched Deutsche Bank offices in and around Frankfurt, Germany, November 29, 2018, on money laundering allegations, the public prosecutor said in a statement. REUTERS/Kai Pfaffenbach

德意志银行再度被搜查 30.11.2018

德国最大私营金融机构-德意志银行丑闻不断。联邦警察、税务稽查部门和检察院又一次派遣一支大队伍进入该银行实行大搜查。相关指控十分严重：洗钱。
ARCHIV - Ein privater Sicherheitsmann geht am 12.04.2016 in Panama-Stadt (Panama) an der Firmenzentrale von Mossack Fonseca vorbei. Nach den «Panama Papers» gibt es eine weitere Veröffentlichung zu Daten über Steuerschlupflöcher und über womöglich brisante Geschäftskontakte hochrangiger Persönlichkeiten. Nach Angaben der «Süddeutschen Zeitung», die dem Netzwerk investigativer Journalisten (ICIJ) angehört, geht es um Millionen Dokumente zu Briefkastenfirmen von einer Anwaltskanzlei auf den Bermudas und einer Firma in Singapur. (zu dpa ««Paradise Papers»: Neue Enthüllungen zu Steueroasen» vom 05.11.2017) Foto: Alejandro Bolivar/EFE/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

名声臭了，巴拿马文件当事所关门歇业 15.03.2018

2016年公开的”巴拿马文件”揭露了全球政要权贵避税和隐匿资产的方式，目前已有千万份资料，然而仍只是冰山一角。
08.04.2016 Ein Wegweiser mit der Aufschrift Panama hängt am 08.04.2016 in Kassel (Hessen) in der Auslage einer Buchhandlung. Hier geht es offensichtlich um Oh, wie schön ist Panama, eine illustrierte Kindergeschichte von Janosch. Foto: Uwe Zucchi/dpa Copyright: picture-alliance/dpa/U. Zucchi

巴拿马不是避税天堂？欧盟撤销部分黑名单国家 23.01.2018

2016年“巴拿马文件”曝光后，欧盟着手制定“避税天堂”黑名单，于去年12月完成。如今，仅过了一个半月，就有8个国家从名单上被撤下。
Paradise Papers Bildmontage Symbolfoto Paradise Papers Bildmontage Symbolfoto *** Paradise Papers Montage Symbolic image Paradise Papers Montage Symbolic image

介于法律和道德之间的避税天堂 07.11.2017

随着冠名“天堂文件”的海量偷漏税材料的公布，政治家和其他名人们在避税问题上的所作所为，又一次暴露于天下。不过，多数人的不满主要来自道德感而非基于法律考量。
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“天堂文件”揭出避税漏洞 06.11.2017

一个国际调查小组又一次大爆光，公布了取名为“天堂文件”的巨量材料。该文件基于泄密数据，揭露了大规模欺税行为。
08.04.2016 Ein Wegweiser mit der Aufschrift Panama hängt am 08.04.2016 in Kassel (Hessen) in der Auslage einer Buchhandlung. Hier geht es offensichtlich um Oh, wie schön ist Panama, eine illustrierte Kindergeschichte von Janosch. Foto: Uwe Zucchi/dpa Copyright: picture-alliance/dpa/U. Zucchi

巴拿马文件——欧盟交出调查结果 19.10.2017

欧洲议会“巴拿马文件”调查委员会对欧盟成员国提出强烈批评，指出，某些国家缺乏杜绝欺税瞒税的政治意愿。
Maltese investigative journalist Daphne Caruana Galizia poses outside the Libyan Embassy in Valletta April 6, 2011. Investigative journalist Caruana Galizia was killed after a powerful bomb blew up a car killing her in Bidnija, Malta, in October 16, 2017. Picture taken April 6, 2011. REUTERS/Darrin Zammit Lupi

曾调查巴拿马文件 马耳他女记者遭汽车炸弹身亡 17.10.2017

卡鲁阿娜·加里齐亚（Caruana Galizia）有很多敌人。但在她的儿子看来，马耳他政府对这名女记者的遇害也负有责任。在野党声称这是一起政治谋杀。欧盟委员会要求彻查。
A undated handout photograph released by the Pulitzer Board on 20 April 2009 shows the two sides of a Pulitzer Prize Gold Medal. The gold medal is awarded to Las Vegas Sun, which won the Public Service category this year. EPA/PULITZER BOARD / HO / FOR USE ONLY IN CONTEXT WITH THE 2009 PULITZER PRIZE WINNERS/EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Report+++ |

2017普利策奖：揭秘巴拿马文件、拆穿特朗普 11.04.2017

普利策奖被视为最重要的新闻奖，但是该奖也奖励文学、音乐和戏剧界的卓越人士。2017年的获奖名单现已揭晓。
Nordkorea Parlament

七张图片看一周大事 14.05.2016

德国之声汇集一周“要闻”：朝鲜劳动党大会批准扩建核武库；美两州初选中希拉里受挫；杜特尔特当选新一届菲律宾总统；巴拿马文件数据库显示3万中国人士榜上有名；前中共中央办公厅主任令计划涉受贿等3罪被起诉。
©PHOTOPQR/LE REPUBLICAIN LORRAIN ; Thionville 04 avril 2016. Illustration pour le Panama Papers ou panamaleaks . Scandale financier planetaire d'avoirs dans les paradis fiscaux avec des montages financiers douteux dans des sociétés offshore pour echapper au fisc et dans le viseur le cabinet Mossack Fonseca du Panama qui denonce un crime ... Photo Julio pelaez (c) picture-alliance/maxppp/J. Pelaez

巴拿马文件数据库 3万中国人士榜上有名 11.05.2016

国际记者调查同盟本周公布了最新数据库，曝光大量离岸帐户细节。其中与中国有关的离岸公司达4188家，中国人士高达3.3万人，属全球之冠。
©PHOTOPQR/LE REPUBLICAIN LORRAIN ; Thionville 04 avril 2016. Illustration pour le Panama Papers ou panamaleaks . Scandale financier planetaire d'avoirs dans les paradis fiscaux avec des montages financiers douteux dans des sociétés offshore pour echapper au fisc et dans le viseur le cabinet Mossack Fonseca du Panama qui denonce un crime ... Photo Julio pelaez (c) picture-alliance/maxppp/J. Pelaez

巴拿马文件在网上公之于众 10.05.2016

包括了20万个离岸公司信息的所谓"巴拿马文件"从现在起可以在网上公开查询。国际调查记者团称这样做是加强透明度，并希望公民社会继续进一步揭露。
©PHOTOPQR/L'ALSACE ; Illustration révélation du Panama Papers Leaks. C’est la plus grosse fuite de documents financiers jamais traités par la presse. Sont impliqués dans des sociétés offshores douze chefs d’Etat et de gouvernement (dont six en activité), 128 responsables politiques et hauts fonctionnaires de premier plan du monde entier et 29 membres du classement Forbes des 500 personnalités les plus riches de la planète. © picture alliance/maxppp

巴拿马文件：贾庆林女婿涉离岸公司 03.05.2016

据香港媒体报道，从最新被披露的巴拿马文件看，前中共中央政治局常委贾庆林的女婿和外孙女都在避税天堂英属维尔京群岛拥有离岸公司。
Symbolbild Zeitungen in Ketten Vladimir Voronin - Fotolia.com

明报专栏作者再开天窗抗议“炒姜” 25.04.2016

从周日到周一，《明报》多个专栏作者连续开“天窗”，抗议报社解雇原“二把手”姜国元的决定。据媒体报道，姜被“炒”可能是因为有关巴拿马文件的报道。此事引发对于香港新闻自由的更多担忧。
20.04.2016 **** Staffs of Ming Pao hold placards with Chinese words Cannot comprehend as they gather outside the newspaper's office building in Hong Kong Wednesday, April 20, 2016, after the dismissal of Keung Kwok-yuen, the paper's No. 2 editor purportedly to save operating costs. Journalists' unions in Hong Kong said Thursday they were troubled by the dismissal of a veteran editor of a newspaper that published a report on the Panama Papers document leak revealing offshore business dealings of the rich and powerful, exposing new concerns about press freedoms in the semiautonomous Chinese territory. (AP Photo/Apple Daily) HONG KONG OUT, TAIWAN OUT, NO ARCHIVE © picture-alliance/AP Photo/Apple Daily

墙外文摘：一个新闻人的价值 24.04.2016

《明报》辞退知名新闻人、执行总编辑姜国元，尽管声明乃因节流紧缩的财务政策，仍然被广泛认为真正的原因是香港新闻自由的沉沦。
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