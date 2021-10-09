专题报道：“巴拿马文件”

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被称为“史上最大离岸揭秘”的“巴拿马文件”披露大批政治家和名人在逃税天堂的秘密财富。
潘多拉文件——又一个有关逃税、权力和贪婪的泄密材料，涉及世界各地顶层政界人士。《南德意志报》编辑Frederik Obermaier和Bastian Obermayer在为德国之声撰写的客座评论中指出，此事危及民主。
超过150个新闻机构跨国报导，揭露捷克总理、香港前特首董建华和歌手夏奇拉等人如何透过离岸公司避税。德国之声土耳其语组是唯一参加「潘多拉文件」调查的土耳其语新闻机构。
德国最大私营金融机构-德意志银行丑闻不断。联邦警察、税务稽查部门和检察院又一次派遣一支大队伍进入该银行实行大搜查。相关指控十分严重：洗钱。
2016年公开的”巴拿马文件”揭露了全球政要权贵避税和隐匿资产的方式，目前已有千万份资料，然而仍只是冰山一角。
2016年“巴拿马文件”曝光后，欧盟着手制定“避税天堂”黑名单，于去年12月完成。如今，仅过了一个半月，就有8个国家从名单上被撤下。
随着冠名“天堂文件”的海量偷漏税材料的公布，政治家和其他名人们在避税问题上的所作所为，又一次暴露于天下。不过，多数人的不满主要来自道德感而非基于法律考量。
一个国际调查小组又一次大爆光，公布了取名为“天堂文件”的巨量材料。该文件基于泄密数据，揭露了大规模欺税行为。
欧洲议会“巴拿马文件”调查委员会对欧盟成员国提出强烈批评，指出，某些国家缺乏杜绝欺税瞒税的政治意愿。
卡鲁阿娜·加里齐亚（Caruana Galizia）有很多敌人。但在她的儿子看来，马耳他政府对这名女记者的遇害也负有责任。在野党声称这是一起政治谋杀。欧盟委员会要求彻查。
普利策奖被视为最重要的新闻奖，但是该奖也奖励文学、音乐和戏剧界的卓越人士。2017年的获奖名单现已揭晓。
德国之声汇集一周“要闻”：朝鲜劳动党大会批准扩建核武库；美两州初选中希拉里受挫；杜特尔特当选新一届菲律宾总统；巴拿马文件数据库显示3万中国人士榜上有名；前中共中央办公厅主任令计划涉受贿等3罪被起诉。
国际记者调查同盟本周公布了最新数据库，曝光大量离岸帐户细节。其中与中国有关的离岸公司达4188家，中国人士高达3.3万人，属全球之冠。
包括了20万个离岸公司信息的所谓"巴拿马文件"从现在起可以在网上公开查询。国际调查记者团称这样做是加强透明度，并希望公民社会继续进一步揭露。
据香港媒体报道，从最新被披露的巴拿马文件看，前中共中央政治局常委贾庆林的女婿和外孙女都在避税天堂英属维尔京群岛拥有离岸公司。
从周日到周一，《明报》多个专栏作者连续开“天窗”，抗议报社解雇原“二把手”姜国元的决定。据媒体报道，姜被“炒”可能是因为有关巴拿马文件的报道。此事引发对于香港新闻自由的更多担忧。
《明报》辞退知名新闻人、执行总编辑姜国元，尽管声明乃因节流紧缩的财务政策，仍然被广泛认为真正的原因是香港新闻自由的沉沦。
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