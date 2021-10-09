专题报道：“巴拿马文件”

曾调查巴拿马文件 马耳他女记者遭汽车炸弹身亡

卡鲁阿娜·加里齐亚（Caruana Galizia）有很多敌人。但在她的儿子看来，马耳他政府对这名女记者的遇害也负有责任。在野党声称这是一起政治谋杀。欧盟委员会要求彻查。